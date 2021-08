The Crown: Οι πρώτες εικόνες της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Καρόλου από την πέμπτη σεζόν -Ποιοι ηθοποιοί θα τους υποδυθούν | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τις πρώτες εικόνες των νέων ηθοποιών που θα υποδυθούν το πριγκιπικό ζεύγος για την πέμπτη σεζόν του The Crown, έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.

Με την τέταρτη σεζόν, η σειρά που ακολουθεί τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενθρόνιση της βασίλισσας Ελισάβετ ως και σήμερα, «βουτά» βαθιά στα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του ‘90.

Την περίοδο δηλαδή που η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνειδητοποίησε την παράλληλη εξωσυζυγική σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς και βίωνε την απόρριψη από ένα ολόκληρο δίκτυο εντός του παλατιού.

Η νέα βασίλισσα Ελισάβετ στην πέμπτη σεζόν του The Crown

Όπως συνέβη και στις περασμένες σεζόν, οι ήρωες του The Crown αλλάζουν με στόχο να προσφέρουν στον θεατή την αίσθηση του χρόνου που περνά. Από πολύ νωρίς, το Netflix ανακοίνωσε πως στη θέση της εκπληκτικής Ολίβια Κόουλμαν, για τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ θα δούμε την Ιμέλντα Στόντον.

Η Ιμέλντα Στόντον στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Αγγλίδα ηθοποιός είναι πιθανότατα περισσότερο γνωστή στο κοινό εκτός βρετανικών συνόρων για τον ρόλο της στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της Ιμέλντα Στόντον από τα γυρίσματα του πέμπτου κύκλου-ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου- αποκαλύπτοντας περαιτέρω την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της σε βασίλισσα.



Ετσι θα μοιάζουν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος

Νέοι, πιο ώριμοι ηθοποιοί όμως έρχονται να αναλάβουν στο The Crown και τους ρόλους του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Στα γοβάκια της τελευταίας, τα χρόνια που οδήγησαν στο τραγικό της δυστύχημα στο Παρίσι, θα δούμε την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι.

Η Αυστραλίδα ηθοποιός έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως ο «Υπέροχος Γκάτσμπι», αλλά και το blockbuster “Guardians of the Galaxy 2”.

«Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στην καρδιά τόσων πολλών. Αποτελεί αληθινό προνόμιο και τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική σειρά, η οποία με κράτησε από το πρώτο επεισόδιο» ήταν το σχόλιο της ηθοποιού μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με το The Crown.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στην πρώτη εικόνα της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η μεταμόρφωση της σε πιο ώριμη πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως την παρακολουθούμε στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι πράγματι εντυπωσιακή.

Η ηθοποιός με το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της πριγκίπισσας εμφανίζεται ξαπλωμένη στον καναπέ, έχοντας στην ποδιά της ένα γράμμα. Διαβάζουμε πως η πέμπτη σεζόν του The Crown ενδεχομένως να περιλαμβάνει και την περιβόητη συνέντευξη της Νταϊάνα στο BBC, για την οποία πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία.

Ο ώριμος πρίγκιπας Κάρολος στο The Crown

Ο Ντομινίκ Γουέστ, γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Wire και το The Affair, για το οποίο απέσπασε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Κάρολο στην πέμπτη, αλλά και την έκτη σεζόν του The Crown.

Ο ηθοποιός Ντομινίκ Γουέστ, στον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου

Ο ηθοποιός εμφανίζεται στο στιγμιότυπο που έδωσε η παραγωγή του The Crown με τη χαρακτηριστική κουπ του πρίγκιπα Καρόλου, φορώντας ένα κλασικό γκρι/καφέ σακάκι και ριγέ γραβάτα.

Τον Ιούνιο τέλος, έγινε γνωστό πως ο ηθοποιός Τζόνι Λι Μίλερ (θα τον θυμάστε από τη σειρά Elementary) θα υποδυθεί τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Τζον Μέιτζον, ο οποίος έμεινε στο νούμερο 10 της οδού Ντάουνινγκ από το 1990 ως και το 1997.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων, η σειρά The Crown ξεκίνησε γυρίσματα εντός του Ιουλίου, ενώ δεν αναμένεται να παρακολουθήσουμε νέα επεισόδια πριν από το 2022.

