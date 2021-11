H Κλερ Φόι του The Crown όπως σίγουρα δεν την έχετε ξαναδεί -Μια εντελώς άλλη [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την Κλερ Φόι, τη γνωρίσαμε μέσα την τηλεοπτική επιτυχία του Netflix, The Crown, η οποία εξιστορεί την πορεία της Βασίλισσας Ελισάβετ στον βρετανικό θρόνο. Η 37χρονη ηθοποιός από την Αγγλία κατάφερε να παρασύρει το κοινό σε ένα αριστοκρατικό δράμα, μέσα από την ερμηνεία της στη σειρά και αναπόφευκτα να αναχθεί στην πιο αγαπητή «βασίλισσα» της μικρής οθόνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα η ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το τεύχος Δεκεμβρίου στο εξώφυλλο του περιοδικού του Harper's Bazaar, πόζαρε πιο λαμπερή από ποτέ ενώ αναφέρθηκε στην πίεση που νιώθει ως νέα μητέρα σε μια πραγματικά ειλικρινή συνέντευξη.

Η ηθοποιός, που σύντομα θα της απονεμηθεί το βραβείο ηθοποιού στα βραβεία Harper's Bazaar Women of the Year, χαμογελάει στο εξώφυλλο φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα. Μέσα στην έκδοση, ποζάρει επίσης με ένα ροζ φλοράλ στράπλες φόρεμα με διαμάντια στο μπούστο, ενώ η σταρ του The Crown κάθεται σκεπτική σε μια πολυθρόνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η Κλερ Φόι ποζάρει με την πλάτη της στον τοίχο, ενώ φοράει ένα κίτρινο κοστούμι που αποτελείται από σουτιέν, cropped blazer και μίνι φούστα.

Μιλώντας στο περιοδικό, η σταρ αναφέρθηκε στη μητρότητα και στην 6χρονη κόρη της Άιβι, την επιμέλεια της οποίας μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Στίβεν Κάμπελ Μουρ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν θέλει πλέον να παίζει τη «γυναίκα κάποιου» ή να είναι δευτερεύουσα ηθοποιός.

Η Κλερ πρόκειται σύντομα να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα σειρά που ονομάζεται A Very British Scandal και στην οποία θα υποδυθεί τη Δούκισσα του Άργκιλ. Πρόκειται για την ιστορία της Βρετανίδας αριστοκράτισσας Μάργκαρετ Κάμπελ, γνωστής με το προσωνύμιο «η βρώμικη δούκισσα του Άργκαϊλ», που απασχόλησε τη Βρετανία το 1963 με τους 88 εραστές της, το διαζύγιο και γενικότερα τα σκάνδαλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ιστορία δεν μπορεί να κάνει αυτό που της έκαναν την πρώτη φορά. Αν το κοινό την κρίνει με τον ίδιο τρόπο όπως πριν, έχουμε χάσει τον σκοπό αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε.

«Ήταν μια πλούσια, προνομιούχα γυναίκα, αρκετά κακομαθημένη, κατά κοινή ομολογία, και αρκετά αμφισβητήσιμη ως χαρακτήρας. Όμως, εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολο να πείσουμε κάποιον να μιλήσει για τα συναισθήματά του. Δημιούργησε μια μάσκα», είπε η Κλερ για τον ρόλο της.