Κι όμως: Η Billie Eilish έστειλε μήνυμα στον Ηλία Μπόγδανο για την εμφάνισή του στο YFSF [εικόνα]

Εγώ παντως για την Κυριακή είμαι έτοιμος. Your Face στις 20:45 και κατευθείαν Block Νέας Ερυθραίας για το live/party μασκε μας. Κουτί μου έκατσε. Καλό τριήμερο να έχουμε 💙 @yfsf_ant1 @inco_official @block146official #yfsf_ant1