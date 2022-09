Οταν η Βασίλισσα Ελισάβετ έγινε «το κορίτσι» του James Bond και έκανε πλάκα με το αρκουδάκι Paddington [video] - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Βρετανία πενθεί τον θάνατο της βασίλισσας της. Η Ελισάβετ έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος μιας εποχής.

Στον απόηχο του θανάτου της, ο κόσμος θυμάται τις εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις, με πιο διάσημη την τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Σε σκηνοθεσία του Danny Boyle, η τηλεοπτική εκδήλωση έλαβε χώρα στις 27 Ιουλίου 2012.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Kαι τότε είδαμε μια διαφορετική βασίλισσα Ελισάβετ, πιο διασκεδαστική, μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο φανταστικός κατάσκοπος συνοδεύει το κορίτσι του, τη βασίλισσα από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, ένας ηθοποιός που υποδύθηκε τη βασίλισσα παρουσιάστηκε να πηδά από το αεροσκάφος εφοδιασμένο με ένα αλεξίπτωτο Union Jack. Το αξιόλογο είναι το γεγονός πως η βασίλισσα κράτησε τη συμμετοχή της μυστική ακόμη από την οικογένειά της κι έτσι έκανε τη σκηνή ακόμη πιο διασκεδαστική.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε νωρίτερα φέτος ο διευθυντής της παραγωγής, Sam Hunter, δηλώνοντας στο BBC: «Η βασίλισσα δεν είπε ποτέ στην οικογένειά της ότι θα το έκανε. Αυτός ήταν ένας από τους όρους της όταν συμφώνησε να συμμετάσχει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Hunter, όταν παρακολουθεί κανείς την τελετή, μπορεί να δει την έκπληξη των μελών της βασιλικής οικογένειάς καθώς παρακολουθούν το σποτ για πρώτη φορά μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ αποχαιρετά τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ, ο οποίος κάποτε μοιράστηκε τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο με τη Βασίλισσα Ελισάβετ ως James Bond για το σποτ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, δήλωσε ότι η βασίλισσα θα του «λείψει βαθιά».

Σε μια συγκινητική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων PA, ο ηθοποιός είπε: «Εγώ, όπως τόσοι πολλοί, λυπήθηκα βαθιά από τα νέα σήμερα και οι σκέψεις μου είναι με τη βασιλική οικογένεια, όσους αγαπούσε και όλους όσους την αγαπούσαν.

Ο 54χρονος αστέρας του Hollywood καταλήγει: «Αφήνει μια ασύγκριτη κληρονομιά και θα μας λείψει βαθύτατα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο αρκούδος Πάντινγκτον

Ένα άλλο αξιομνημόνευτο σκετς στο οποίο συμμετείχε η βασίλισσα συνέβη μόλις πριν από τρεις μήνες κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πλατινένιο ιωβηλαίο της, όταν ερμήνευσε μια σκηνή μαζί με τον αρκούδο Πάντινγκτον, με τη φωνή του Μπεν Γουίσσοου.

Στο βίντεο δυόμισι λεπτών, η βασίλισσα και ο διάσημος αρκούδος κάθονται μαζί για ένα φλυτζάνι τσάι και καταλήγουν να χτυπούν με τα αργυρά μαχαιροπήρουνά τους ρυθμικά στον παλμό του We Will Rock You, των Queen.

Εκτός αυτού, όμως, η βασίλισσα εκμυστηρεύτηκε στον Πάντινγκτον την αγάπη της για τα σάντουιτς μαρμελάδας, αποκαλύπτοντας πως κρατά πάντα στην τσάντα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρκούδος σηκώνει το καπέλο του δείχνοντάς της το δικό του σάντουιτς μαρμελάδας που έχει πάντα μαζί του, με τη βασίλισσα να ανοίγει την τσάντα της και να αποκαλύπτει το δικό της, λέγοντας «το κρατάω γι' αργότερα».



Στο σύντομο φιλμ ο αρκούδος συγχαίρει τη βασίλισσα για τη βασιλεία της, αναφωνώντας: «Ευτυχισμένο Ιωβηλαίο κυρία μου. Και σας ευχαριστώ. Για όλα». Η βασίλισσα Ελισάβετ απαντά απλά «Αυτό είναι πολύ ευγενικό».

Το αγαπημένο αρκουδάκι αποχαιρέτησε τη βασίλισσα Ελισάβετ με μια ανάρτηση στο Twitter. «Σας ευχαριστώ κυρία μου, για όλα» έγραψε.