Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το μαύρο μπικίνι της στη Ρόδο, το καλοκαίρι του 1964 [εικόνα]

Καλό Αύγουστο, ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων και της Αλίκης. Καλοκαίρι του 1964 σε διάλειμμα από τα γυρίσματα της ταινίας "Το δόλωμα" και πιο όμορφη από ποτέ, απολαμβάνει τις υπέροχες παραλίες της Ρόδου.