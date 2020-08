Απίστευτο: Ναυαγοί σε νησί του Ειρηνικού εντοπίστηκαν από το τεράστιο SOS που έγραψαν στην άμμο!

Σενάριο ταινίας θυμίζει η περιπέτεια τριών ναυαγών που βρέθηκαν σε μικρό νησί του Ειρηνικού χάρις στο τεράστιο SOS που έγραψαν στην άμμο.

Οι τρεις ναυτικοί από τη Μικρονησία είχαν χαθεί επί τρεις ημέρες και βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή «σε καλή κατάσταση υγείας», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας.

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM