Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα γεννήθηκε η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου [βίντεο]

Σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου 1934 γεννήθηκε η Αλίκη μας. Ένα κορίτσι που έμελλε να γίνει μια από τις πιο εμπορικές και δημοφιλείς ηθοποιούς που έβγαλε η χώρα μας, έχοντας δώσει κρυφά από την οικογένειά της εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, για να κατακτήσει το όνειρό της. Η Αλίκη πρωταγωνίστησε σε 19 ταινίες της Φίνος Φιλμ. Δεκαεννέα ρόλοι που χάραξαν την καριέρα της, όπως ο ρόλος της αδέξιας αλλά παμπόνηρης «Καίτης» στην ταινία «Το Δόλωμα». Απολαύστε την. #remembering #alikivougiouklaki #ΑλίκηΒουγιουκλακη #ΤοΔόλωμα #AceOfSpades