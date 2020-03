«Μένουμε Σπίτι»: Διαιτολόγος δίνει τη λίστα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ -Για να μην το παρακάνουμε

View this post on Instagram

Μια και αυτές τις μέρες πηγαίνουμε συχνά super market για τα απαραίτητα, έχουμε φτιάξει για εσάς μια λίστα ώστε να μην αποκλείνετε από τα τρόφιμα που μπορούν να σας προσφέρουν θρεπτικα συστατικά και να παίρνετε γλυκά και τσιπς. Είναι σημαντικό να έχετε ένα πλάνο για τις αγορές σας ώστε, και να μην ξεφεύγετε από το budget αλλά και από τη διατροφή σας. Πάνω από όλα όμως ψώνισε χωρίς πανικό και σκεπτόμενος ότι παίρνεις λογική ποσότητα μιας και υπάρχουν και άλλοι μετά από εσένα που χρειάζονται τα αντίστοιχα προϊόντα. #list #smarket #groceries #eatclean #thebestforyou #safefood #healthylife #safediet #healthydiet #nutritips #instafood #instapics #food #healthyfood #healthyeating #nutritionist #trustyourdietitian #GeorgiaKapoli @tlife