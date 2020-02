Διαιτολόγος συμβουλεύει: Έτσι θα θωρακίσετε το ανοσοποιητικό σας

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι η βάση και η πλέον ισχυρή ασπίδα απέναντι σε όλες τις ιώσεις - λοιμώξεις εποχικές και μη - που ταλαιπωρούν και εξασθενούν τον οργανισμό.

Τα κοινά σημεία λοίμωξης περιλαμβάνουν αναπνευστικά συμπτώματα, πυρετό, βήχα, δύσπνοια και δυσκολία στην αναπνοή. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, νεφρική ανεπάρκεια και ακόμη και θάνατο.

Οι κανόνες υγιεινής σημαντικός παράγοντας πρόληψης

Όπως κάθε ασθένεια έτσι και οι ιώσεις, προϋποθέτουν την τήρηση κανόνων υγιεινής ακόμα και στον τρόπο διατροφής.

Συγκεκριμένα, οι τυποποιημένες συστάσεις για την πρόληψη εξάπλωσης μιας λοίμωξης περιλαμβάνουν:

Να πλένετε τακτικά τα χέρια σας και πριν και μετά το μαγείρεμα.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές επιφάνειες και μαχαίρια για να τεμαχίσετε ωμό κρέας και για να τεμαχίσετε και να μαγειρέψετε τα υπόλοιπα τρόφιμα.

Τακτικό πλύσιμο φρούτων λαχανικών πριν την κατανάλωσή τους.

Σχολαστικό ψήσιμο ζωικών προϊόντων (κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά).

Φυσικά, εξυπακούεται, ότι η σωστή και ισορροπημένη διατροφή δεν είναι και πανάκεια για κάθε ίωση ή λοίμωξη, που μπορεί να απαιτήσει και ιατρική παρακολούθηση ή και φαρμακευτική αγωγή.

Διατροφή για την θωράκιση του ανοσοποιητικού

Η Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Μsc, Γεωργία Καπώλη, μιλώντας στο iefimerida.gr, εξηγεί πώς μπορούμε να δυναμώσουμε τον οργανισμό μας και το ανοσοποιητικό μας μέσω της διατροφής.

«Ενα τρόπος να θωρακίσει κανείς τον οργανισμό του, έναντι οποιονδήποτε ιών, είναι μια διατροφή που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

Επιπλέον, η πρόσληψη υγρών (νερό, χυμοί, τσάι, γάλα) είναι πολύ σημαντική, μιας και διατηρεί ενυδατωμένο το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, που όταν αφυδατώνεται είναι πιο επιρρεπές στους ιούς.

Τέλος, η επαρκής ενυδάτωση μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της αφυδάτωσης από τον υψηλό πυρετό και στη ρευστοποίηση της βλέννας». Σημειώστε εδώ πως η χρήση αντισηπτικών για τον καθαρισμό των χεριών θα πρέπει να γίνεται με μέτρο, προκειμένου να προστατεύεται η λιπαρότητα στην επιδερμίδα της παλάμης των χεριών που αποτελεί επίσης παράγοντα προστασίας.

Θρεπτικά συστατικά & τρόφιμα που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού

Ορισμένες βιταμίνες όπως το β-καροτένιο και οι βιταμίνες C και Ε είναι δυνατόν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο έναντι των ιών.

Ιδιαίτερα, το β-καροτένιο συντελεί στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της αύξησης της δραστικότητας των προστατευτικών φονικών κυττάρων (NΚ κυττάρων), ο ρόλος των οποίων έγκειται στην καταστροφή των μολυσμένων από ιούς κύτταρα.

Το β-καροτένιο αποτελεί το πιο διαδεδομένο καροτενοειδές (αποτελεί την πρόδρομη ουσία για τον σχηματισμό της βιταμίνης Α) και εμπεριέχεται σε τροφές όπως:

φρούτα και λαχανικά με βαθύ κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα (βερίκοκο, πεπόνι, ντομάτα, καρότα)

καθώς και στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι, μπρόκολο και ποικίλα χόρτα).

Η Βιταμίνη C σύμμαχος ενάντια στις ιογενείς λοιμώξεις

Ας μην αγνοούμε και τη βιταμίνη που έχει χαρακτηρισθεί ως ο καλύτερος σύμμαχος έναντι των ιογενών λοιμώξεων, τη βιταμίνη C. H βιταμίνη C συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής λευκοκυττάρων, αντισωμάτων και ιντερφερονών, (πρωτεΐνες οι οποίες αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των ιών). Κυριότερες πηγές βιταμίνης C αποτελούν τα εσπεριδοειδή, η φράουλα, το ροδάκινο, το ακτινίδιο, το λάχανο, η ντομάτα, η πιπεριά, ο μαϊντανός, το κουνουπίδι και το μπρόκολο.

Τέλος, η βιταμίνη Ε συντελεί στην παραγωγή β-κυττάρων, μιας ειδικής κατηγορίας λεμφοκυττάρων, κύτταρα με ουσιαστικό ρόλο σε ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Πολύ καλές πηγές βιταμίνης Ε αποτελούν το ελαιόλαδο, τα θαλασσινά (όπως οι γαρίδες), οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά.

Ωστόσο, εκτός από τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, υπάρχουν και ορισμένα τρόφιμα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την προστασία του οργανισμού από τις ιώσεις. Ένα τέτοιο τρόφιμο είναι και το σκόρδο. Η αλλισίνη που περιέχεται στο σκόρδο, έχει έντονη αντιμικροβιακή και αντιική δράση διεγείροντας την παραγωγή λευκοκυττάρων».

Με την συνεργασία της Γεωργίας Καπώλη, Κλινικής Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, ΜSc Επιστημονική Διευθύντρια Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Νεμέας, www.logodiatrofis.gr, www.activekids.gr, www.care24.gr