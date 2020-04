Φυτικές Πηγές Πρωτεΐνης: Μια ανεξάντλητη πηγή υγείας και ευεξίας

Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε «σχεδιαστεί» για να απολαμβάνουμε τους καρπούς της φύσης, όπως ακριβώς τους παράγει. Κάθε φυτικό στοιχείο καλύπτει μια ανάγκη του οργανισμού σου και πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ώστε να διαμορφώνουμε τις καθημερινές μας διατροφικές συνήθειες, για τη πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. Άραγε ποιο είναι όμως το βασικό συστατικό για τον οργανισμό σου;

Το απαραίτητο συστατικό για κάθε κύτταρο του σώματος είναι η πρωτεΐνη!

Τι είναι η πρωτεΐνη και γιατί είναι απαραίτητη σε κάθε άνθρωπο;

Η πρωτεΐνη είναι ένα μακροθρεπτικό συστατικό που αποτελείται από 22 «δομικά στοιχεία» που ονομάζονται αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες έχουν διαφορετικές λειτουργίες στο σώμα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση του μυϊκού συστήματος και της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. Όταν δεν λαμβάνεις αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διατηρήσεις μία ισορροπημένη διατροφή.

Στόχος μας πρέπει να είναι η πρόσληψη έως και 30% των ημερήσιων θερμίδων μας να γίνεται από πρωτεΐνη. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το σώμα σας απαιτεί περισσότερη πρωτεΐνη για την ανάπτυξη/διατήρηση των μυών και την προαγωγή της αποκατάστασης, οπότε να θυμάστε ότι η ανάγκη σε πρωτεΐνη μπορεί να διαφέρει.

Μεταξύ ζωικών και φυτικών πηγών πρωτεΐνης, οι φυτικές πηγές αποτελούν διαπιστωμένα την καλύτερη πηγή ενέργειας, υγείας και ευεξίας που ο καθένας μας χρειάζεται. Αυτή είναι η απάντηση που όλοι γνωρίζουμε, αλλά «ξεχνάμε» να την εφαρμόσουμε την καθημερινή μας διατροφή.

Ποια είναι τα οφέλη των φυτικών πηγών πρωτεΐνης για τον οργανισμό μας

Αρχικά, η αύξηση της ποσότητας φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση [1,2]. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πηγές ζωικής πρωτεΐνης περιέχουν συστατικά όπως τα κορεσμένα λιπαρά [3]. Είναι σημαντικό για την υγεία μας να περιορίσουμε την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και να αυξήσουμε την πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών οξέων [4], έτσι ώστε να έρθει η ισορροπία πρωτεϊνών – λιπαρών.

Μια διατροφή με φυτικές τροφές συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του βάρους, αποφεύγοντας τις αυξομειώσεις της ζυγαριάς, και στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον χρόνο παραμονής της τροφής στο πεπτικό μας σύστημα και μας δίνουν την αίσθηση κορεσμού για μεγαλύτερο διάστημα [5,6], έτσι δεν έχεις το συναίσθημα πείνας και αποφεύγουμε τους ανθυγιεινούς πειρασμούς! Εύκολο και απλό!

Τα φυτικά θρεπτικά συστατικά βελτιώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. Κάποιες από τις υγιεινές τροφές που ανήκουν στο πλαίσιο μιας χορτοφαγικής δίαιτας, όπως είναι οι καρποί και τα όσπρια, παρέχουν θρεπτικά συστατικά που βελτιώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων [3,7,8].

Στα παραπάνω οφέλη έρχονται να προστεθούν και άλλα, που συμβάλλουν στη γενική καλή λειτουργία του οργανισμού μας, καθώς και στην πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού μας! Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η σόγια αποτελεί μία από τις καλύτερες φυτικές πηγές, καθώς είναι μία «ολοκληρωμένη» πρωτεΐνη, η οποία παρέχει όλα τα σημαντικά αμινοξέα.

Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το απαραίτητο συστατικό για τον οργανισμό μας και τα οφέλη του. Πολλά από αυτά τα γνωρίζουμε, αλλά μας είναι δύσκολο να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή γιατί αναζητούμε πάντα εύκολους και γρήγορους τρόπους για να διατηρήσουμε ή να χάσουμε το περιττό βάρος. Υπάρχει τρόπος; Φυσικά και υπάρχει γιατί με ένα ρόφημα μπορείς εύκολα να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή για τον έλεγχο ή τη διατήρηση του βάρους σου και παράλληλα να λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός σου για την σωστή λειτουργία του.

Τα πρωτεϊνούχα ροφήματα Formula 1 της Herbalife Nutrition, της πρώτης εταιρείας στον κόσμο σε υποκατάστατα γεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της Euromonitor [9], αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή ροφήματος ως υποκατάστατο γεύματος και μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινής σας διατροφής, καθώς αποτελούν πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

Το Formula 1 της HerbalifeNutrition είναι ένα πλούσιο και κρεμώδες ρόφημα που μπορεί να παρασκευαστεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Με ένα τέλειο μείγμα υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών, εδώδιμων ινών, βιταμινών και μετάλλων, το Formula 1 προσφέρει σωστή διατροφή, ευκολία και γεύση σε ένα απολαυστικό ρόφημα!

Η Νέα Γενιά πρωτεϊνούχων ροφημάτων Formula 1είναι ένα 100% vegan* υποκατάστατο γεύματος πλούσιο σε πρωτεΐνη, που συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και διαθέτει μια τέλεια ισορροπία βιταμινών και μετάλλων. Τα ροφήματα Formula 1 παρασκευάζονται από vegan συστατικά, δεν περιέχουν γλουτένη, γαλακτοκομικά, καθώς και τεχνητές χρωστικές ουσίες. Όλα αυτά χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση και στη θρεπτική ποιότητα, παρέχοντας σωστή διατροφή, ευκολία και γεύση σε ένα απολαυστικό ρόφημα!

Τα ροφήματα Formula 1 της HerbalifeNutrition περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη σόγιας και προσδίδουν 5γρ. εδώδιμων ινών και περισσότερο από το ένα τρίτο της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας από 25 βιταμίνες και μέταλλα, όπως ο ψευδάργυρος και οι βιταμίνες C και D που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, υποστηρίζοντας ένα δραστήριο τρόπο ζωής και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων σας για τον έλεγχο του βάρους**, κατά τη διάρκεια του πρωινού, του μεσημεριανού ή του βραδινού γεύματος.

Τέλος είναι διαθέσιμα σε 9 υπέροχες γεύσεις, σε συσκευασία των 550g για να επιλέξεις αυτό που σου αρέσει:

Για περισσότερες πληροφορίες: weareherbalifenutrition.gr

Smooth Chocolate

Vanilla Crème

Cookie Crunch

Strawberry Delight

Bannana Cream

Café Latte

Spiced Apple

Fruits of the Forest

Free From Raspberry & White Chocolate (σε συσκευασία των 500g, από πρωτεΐνη μπιζελιού, χωρίς σόγια, λακτόζη & γλουτένη*)



Θρεπτικά συστατικά, Γευστική εμπειρία, Έξυπνη διατροφή

1. Pedersen, A.N., J. Kondrup, and E. Børsheim, Health effects of protein intake in healthy adults: a systematic literature review. Food & nutrition research, 2013. 57: p. 10.3402/fnr.v57i0.21245.

2. Song, M., et al., Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med, 2016. 176(10): p. 1453-1463.

3. Willett, W., et al., Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet, 2019.

4. Craig, W.J. and A.R. Mangels, Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc, 2009. 109(7): p. 1266-82.

5. Müller, M., E.E. Canfora, and E.E. Blaak, Gastrointestinal Transit Time, Glucose Homeostasis and Metabolic Health: Modulation by Dietary Fibers. Nutrients, 2018. 10(3): p. 275.

6. EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition, Allergies Scientific opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal, 2010. 8(3): p. 1462..

7. Hu, F.B., Plant-based foods and prevention of cardiovascular disease: an overview. The American Journal of Clinical Nutrition, 2003. 78(3): p. 544S-551S.

8. Tuso, P., S.R. Stoll, and W.W. Li, A plant-based diet, atherogenesis, and coronary artery disease prevention. The Permanente journal, 2015. 19(1): p. 62-67.

9. “Source Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2018ed, meal replacement and protein supplements definitions; combined % RSP share GBO, 2017 data.

* Όταν παρασκευάζεται με φυτικά ροφήματα, όπως εμπλουτισμένο φυτικό ρόφημα σόγιας.

**Για τον έλεγχο του βάρους: Η αντικατάσταση δύο ημερήσιων γευμάτων μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατα γεύματος, συμβάλλει στην απώλεια βάρους.

Για ισορροπημένη διατροφή και διατήρηση του βάρους: Η αντικατάσταση ενός ημερήσιου γεύματος μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με ένα υποκατάστατο γεύματος, συμβάλλει στη διατήρηση του βάρους μετά τη μείωση του.