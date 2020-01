O Independent στην Αθήνα: Για φαγητό στα Εξάρχεια, βόλτα στην Ακρόπολη, πάρτι στο Six dogs

View this post on Instagram

Nikai, terracotta statuettes from the south slope of the Acropolis, possibly decorative elements (acroteria) from the roof of a building (1st-3rd cent. AD). They were parts of the urban fabric of ancient Athens. Today they stand at the Gallery of the Slopes of the Acropolis to welcome visitors that enter the Museum's exhibition area. Photo by @giorgos.vitsaropoulos #theacropolismuseum #ancientathens #urbanfabric #museum #greece [Νίκες, πήλινα αγάλματα από τη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, ίσως ακρωτήρια στέγης κτηρίου (1ος-3ος αι. μ.Χ.). Αποτελούσαν τμήμα του οικιστικού ιστού της αρχαίας Αθήνας. Σήμερα στέκουν ψηλά στην αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης και υποδέχονται τον επισκέπτη που εισέρχεται στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου]