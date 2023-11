Αυτά είναι τα έξι καλύτερα video games της χρονιάς -Δείτε τις υποψηφιότητες των βραβείων «Game Awards» - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Νοεμβρίου, τα έξι παιχνίδια που διεκδικούν το βραβείο του καλύτερου video game της χρονιάς για το 2023.

Η διοργάνωση «The Game Awards» έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα έξι video games που διεκδικούν τον τίτλου του «GOTY» (Game of the Year), του καλύτερου παιχνιδιού της χρονιάς.

Το 2023 ήταν γεμάτο με παιχνίδια που κέρδισαν τις εντυπώσεις και η «μάχη» αναμένεται δύσκολη, αφού και τα έξι είναι τίτλοι που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές από τον Τύπο και αγαπήθηκαν από το κοινό τους.

Αυτά είναι τα έξι παιχνίδια που κέρδισαν υποψηφιότητα:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκέντρωσαν τα Baldur’s Gate 3 και Alan Wake 2, καθώς είναι υποψήφια σε 8 κατηγορίες το καθένα.

Εντύπωση κάνει ότι στη λίστα των υποψηφίων για το παιχνίδι της χρονιάς βρίσκεται ένα remake (Resident Evil 4), ενώ οι υπόλοιποι τίτλοι είναι sequels, παιχνίδια που ανήκουν σε πασίγνωστες σειρές (αν και το Alan Wake, αν δεν μετρήσουμε το Control, είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί). Το Starfield δεν κατάφερε, τελικά, να βρεθεί στη λίστα για το GOTY (έχει μία υποψηφιότητα, στην κατηγορία του καλύτερου RPG).

Το Marvel's Spider-Man 2 συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες, ενώ τα The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom και Super Mario Bros. Wonder έχουν πέντε το καθένα.

Η Nintendo συγκεντρώνει, συνολικά, τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ ακολουθεί η Sony, έπειτα το Xbox (μαζί με Bethesda και Activision Blizzard) και η Epic Games.

Καλή χρονιά ήταν και για τις μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών σε άλλο μέσο, με υποψήφιες ταινίες σε αυτήν την κατηγορία το Gran Turismo και το The Super Mario Bros. Movie, ενώ οι σειρές που βρέθηκαν στη λίστα είναι τα Castlevania: Nocturne, The Last of Us και Twisted Metal.

Πώς επιλέγονται οι υποψηφιότητες των video games στα βραβεία «The Game Awards»

Η λίστα με τις υποψηφιότητες διαμορφώνεται από μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 διεθνή ΜΜΕ και influencers, ενώ η απόφαση για τους νικητές λαμβάνεται μετά από μια συνδυασμένη ψηφοφορία μεταξύ της κριτικής επιτροπής (90%) και της ψηφοφορίας του κοινού (10%).

Η ψηφοφορία γίνεται διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα των βραβείων, και «κλείνει» στις 6 Δεκεμβρίου.

Τα βραβεία δίνονται σε ένα event που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, στο Peacock Theater, στο Los Angeles.

Στην παρουσίαση αυτή αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, ανακοινώσεις νέων παιχνιδιών, trailers και ζωντανή μουσική, ενώ σηνηθίζονται και εμφανίσεις διάσημων celebrities, του χώρου των βιντεοπαιχνιδιών, αλλά όχι μόνο.

Για να έχει τη δυνατότητα ένα παιχνίδι να είναι υποψήφιο στα φετινά βραβεία Game Awards πρέπει να έχει γίνει διαθέσιμο στην αγορά ως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Οι τίτλοι που κυκλοφορούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για την τελετή απονομής των The Game Awards το 2024. (Ομοίως, τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στις 18 Νοεμβρίου 2022 ή αργότερα μπορούν να είναι υποψήφια στα φετινά βραβεία).

Ποιο παιχνίδι κέρδισε το Game of the Year το 2022

Στην απονομή του 2022, στη σκηνή ανέβηκαν οι Halsey και Hozier, μεταξύ άλλων, σε ζωντανή μουσική περφόρμανς.

Επίσης, στην παρουσίαση των βραβείων συμμετείχαν διασημότητες όπως ο Al Pacino, o Pedro Pascal και η Bella Ramsey.

Κατά τη διάρκεια του σόου είχαν ανακοινωθεί παιχνίδια όπως τα Death Stranding 2 και Hades II. Παιχνίδι της χρονιάς για το 2022 ήταν το Elden Ring (υποψήφια στην κατηγορία ήταν τα Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray και Xenoblade Chronicles 3). Τις επιλογές του iefimerida για το 2022 μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Τα Game Awards είναι μια ετήσια τελετή απονομής βραβείων στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Τα βραβεία ξεκίνησαν το 2014, η παραγωγή και η παρουσίαση γίνεται από τον δημοσιογράφο Geoff Keighley.

Όλες οι υποψηφιότητες για τα Game Awards 2023

Best game direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2(Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερη μεταφορά σε άλλο μέσο

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Καλύτερο σενάριο

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Καλύτερη καλλιτεχνική διεύθυνση

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερη μουσική

Alan Wake 2, Composer Petri Alanko (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3, Composer Borislav Slavov (Larian Studios)

Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken (Square Enix)

Hi-Fi Rush, Audio Director Shuichi Kobori (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Composed by Nintendo Sound Team (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερος ηχητικός σχεδιασμός

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Dead Space (Motive Studio/EA)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Καλύτερη ερμηνεία

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel’s Spider-Man 2

Καινοτομία στην προσβασιμότητα

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Mortal Kombat 1 (NetherRealm Studios/WB Games)

Street Fighter 6 (Capcom)

Games for Impact

A Space for the Unbound (Mojiken Studio/Toge Productions/Chorus)

Chants of Sennaar (Rundisc/Focus Entertainment)

Goodbye Volcano High (KO_OP)

Tchia (Awaceb/Kepler Interactive)

Terra Nil (Free Lives/Devolver Digital/Netflix)

Venba (Visai Games)

Καλύτερο Ongoing Game

Apex Legends (Respawn Entertainment/EA)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Best Community Support

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

No Man’s Sky (Hello Games)

Καλύτερο ανεξάρτητο παιχνίδι (indie)

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dave the Diver (MINTROCKET)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Καλύτερο ντεμπούτο ανεξάρτητου παχνιδιού

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Pizza Tower (Tour de Pizza)

Venba (Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Καλύτερο παιχνίδι για κινητά

Final Fantasy VII: Ever Crisis (Applibot/Square Enix)

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Hello Kitty Island Adventure (Sunblink Entertainment)

Monster Hunter Now (Niantic/Capcom)

Terra Nil (Free Lives/Devolver/Netflix)

Καλύτερο παιχνίδι VR/AR

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

Humanity (tha LTD/Enhance Games)

Horizon Call of the Mountain (Guerrilla Games/Firesprite/SIE)

Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

Synapse (nDreams)

Καλύτερο παιχνίδι δράσης (action)

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware/Bandai Namco)

Dead Island 2 (Dambuster Studios/Deep Silver)

Ghostrunner 2 (One More Level/505 Games)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Remnant 2 (Gunfire Games/Gearbox Publishing)

Καλύτερο παιχνίδι δράσης/περιπέτειας (action/adventure)

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Star Wars Jedi: Survivor (Respawn Entertainment/EA)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερο παιχνίδι ρόλων (RPG)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks)

Καλύτερο παιχνίδι fighting

God of Rock (Modus Studios Brazil/Modus Games)

Mortal Kombat 1 (NetherRealm Studios/WB Games)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Ludosity/Fair Play Labs/GameMill Entertainment)

Pocket Bravery (Statera Studio/PQube)

Street Fighter 6 (Capcom)

Καλύτερο παιχνίδι για όλη την οικογένεια

Disney Illusion Island (Dlala Studios/Disney)

Party Animals (Recreate Games)

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Sonic Superstars (Arzest/Sonic Team/Sega)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερο Sim/Strategy Game

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (WayForward/Nintendo)

Cities: Skylines II (Colossal Order/Paradox Interactive)

Company of Heroes 3 (Relic Entertainment/Sega)

Fire Emblem Engage (Intelligent Systems/Nintendo)

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Καλύτερο παιχνίδι Sports/Racing

EA Sports FC 24 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

F1 23 (Codemasters/EA Sports)

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Milestone)

The Crew Motorfest (Ubisoft Ivory Tower/Ubisoft)

Καλύτερο Multiplayer

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Party Animals (Recreate Games)

Street Fighter 6 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

Πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Hades II (Supergiant Games)

Like A Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Tekken 8 (Bandai Namco/Arika)

Content Creator of the Year

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Καλύτερο παιχνίδι Esports