Τα καλύτερα video games του 2022 -Ποιοι τίτλοι ξεχώρισαν - iefimerida.gr

To 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα video games, με δεκάδες τίτλους σε PlayStation, Xbox, PC και Nintendo να αξίζουν την προσοχή των χρηστών.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία του gaming αναμένεται να ξεπεράσει τις αντίστοιχες του Hollywood και της μουσικής συνδυαστικά, με τα πιο εμπορικά παιχνίδια να ξεπερνούν αντίστοιχα τις εμπορικότερες ταινίες.

Για παράδειγμα, το Grand Theft Auto V της Take-Two έχει αποφέρει έως τώρα περίπου 6 δισ. δολάρια, τη στιγμή που η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, το Avatar, έχει φτάσει τα 2,8 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η βιομηχανία του gaming αναμένεται να φτάσει για το 2022 κοντά στα 190-195 δισ. δολάρια σε έσοδα, σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 180 δισ. δολάρια της περσινής χρονιάς. Περίπου τα μισά από αυτά οφείλονται στο mobile gaming, ενώ το 45% είναι περίπου ο τζίρος των premium games που κυκλοφορούν σε κονσόλες και PC, με τους μεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς να είναι και πάλι οι ετήσιες κυκλοφορίες των FIFA, Call of Duty και Pokémon (ως συνήθως), αλλά φέτος έχουν σημειώσει σημαντικές επιδόσεις και τα God of War Ragnarök, Sonic Frontiers και Horizon Forbidden West.

Μάλιστα, τα Pokémon έχουν δύο παιχνίδια στην εφετινή δεκάδα των εμπορικότερων τίτλων.

Video Games: «Μεγάλη» χρονιά για τη Sony, εξαιρετική για τη Nintendo

Πέρα από τις πωλήσεις όμως, αξίζει να αναφερθούμε και στα ποιοτικά στάνταρ της χρονιάς, τα οποία κινήθηκαν ιδιαίτερα ψηλά, με τη Sony Interactive Entertainment να σημειώνει «χρονιά-θρίαμβο» με τα God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 και The Last of Us Part I, ενώ είδαμε και το λανσάρισμα των νέων κατηγοριών στη συνδρομητική της υπηρεσία, PS Plus.

Ο βασικός ανταγωνιστής της, η Microsoft, δυστυχώς είχε σημαντικές απώλειες φέτος, με τις καθυστερήσεις των Starfield και Redfall, όμως παρ' όλα αυτά είδαμε το εξαιρετικά αξιόλογο Pentiment από τα εσωτερικά studios της εταιρείας και το As Dusk Falls, στο οποίο είχε χρέη publisher, ενώ πολλές και σημαντικές ήταν οι day one προσθήκες στη συνδρομητική της υπηρεσία, Game Pass, αλλά και τα console exclusivities, όπως το Immortality.

H Nintendo είχε επίσης μια αρκετά καλή χρονιά, με σημαντικές επιτυχίες σε κριτικές, αλλά και σε πωλήσεις, όπως το Pokémon Legends: Arceus, ενώ είδαμε φανταστικά sequel σε Bayonetta, Mario + Rabbids (αποκλειστικότητα από τη Ubisoft), Xenoblade Chronicles, Kirby και πολλά ακόμη.

To 2022 έφερε κάποια τρομερά ποιοτικά indie games

Τη χρονιά συμπληρώνουν τα indie, με μερικές πραγματικά αξιομνημόνευτες εμπειρίες, όπως είναι το «instant classic» Immortality, το πανέξυπνο Tunic, το τρομερά αστείο Cult of the Lamb και πολλά ακόμη.

Παρά το κάπως άνισο πρόγραμμα κυκλοφοριών, λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού στη βιομηχανία, το 2022 ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και έδωσε πολλούς λόγους στους gamers να αφιερώσουν τον χρόνο τους σε κονσόλες και PC.

Προτού δούμε την κατάταξη με την καλύτερη δεκάδα για το 2022, ας δούμε πρώτα μερικά παιχνίδια που δεν έφτασαν στα κορυφαία, όμως αξίζουν την προσοχή των χρηστών.

A Little to the Left

As Dusk Falls

Beacon Pines

Bayonetta 3

Blacktail

Call of Duty: Modern Warfare II

Chained Echoes

Citizen Sleeper

Cult of the Lamb

Digimon Survive

Dorfromantik

Dwarf Fortress

Dying Light 2 Stay Human

Endling - Extinction is Forever

Escape Academy

Evil Dead: The Game

Evil West

F1 22

FIFA 23

Fire Emblem: Three Hopes

Football Manager 2023

Ghost Song

Gotham Knights

Gran Turismo 7

Grounded

Hardspace: Shipbreaker

High on Life

I Was a Teenage Exocolonist

Infernax

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Bricktales

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Lost in Play

MADiSON

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Marvel's Midnight Suns

Metal: Hellsinger

Midnight Fight Express

Moonscars

Moss: Book II

Mount & Blade II: Bannerlord

MultiVersus

Need for Speed Unbound

Neon White

Nobody Saves the World

Not For Broadcast

OlliOlli World

Pokémon Legends: Arceus

PowerWash Simulator

Rogue Legacy 2

Rollerdrome

Scorn

Shadow Warrior 3

Signalis

Sniper Elite 5

Somerville

Sonic Frontiers

South of the Circle

Splatoon 3

Steelrising

Stray

Sunday Gold

Syberia: The World Before

Tactics Ogre: Reborn

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Temtem

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

The Entropy Centre

The Excavation of Hob's Barrow

The King of Fighters XV

The Last of Us Part I

The Legend of Heroes: Trails From Zero

The Quarry

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Tinykin

Total War: WARHAMMER III

Triangle Strategy

Two Point Campus

Vampire: The Masquerade - Swansong

Vampire Survivors

Wayward Strand

We Are OFK

Weird West

Xenoblade Chronicles 3

10. Pentiment

9. Horizon Forbidden West

8. Tunic

7. Return to Monkey Island

6. NORCO

5. SIFU

4. A Plague Tale: Requiem

3. Immortality

2. Elden Ring

1. God of War Ragnarök

Το God of War Ragnarök έρχεται να χτίσει στα θεμέλια του ορόσημου που ονομάζεται God of War (2018), για να κλείσει μια ιστορία που θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες των gamers.

Είναι ένα έπος με τη μορφή video game και σφυρηλατεί τους πολύπλοκους χαρακτήρες του με εξίσου σημαντική φροντίδα, όπως αντίστοιχα χαρίζει καταπληκτικές στιγμές με τις μάχες του, κρατώντας τους παίκτες σε αγωνία.

Το ταξίδι του Kratos και του Atreus στη σκανδιναβική μυθολογία μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως αποτελεί μια εμπειρία που θα θυμόμαστε για καιρό. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς.