The Last of Us: Τελείωσε η πρώτη σεζόν, με ένα σοκαριστικό φινάλε -Τι ξέρουμε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς - iefimerida.gr

Η νέα μεγάλη επιτυχία του HBO, η τηλεοπτική σειρά The Last of Us, ολοκλήρωσε την πρώτη σεζόν της, τη Δευτέρα, στις 13 Μαρτίου.

Πρόκειται για μεταφορά του κορυφαίου ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο αφηγείται την ιστορία των Τζόελ και Έλι, δύο ανθρώπων που συνδέονται τυχαία, ενώ ζουν σε έναν κατεστραμμένο, μεταποκαλυπτικό κόσμο. Η σειρά «έπιασε» πολύ υψηλά νούμερα και έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν.

Στην Ελλάδα, το The Last of Us παίζει στην πλατφόρμα του Vodafone TV.

Αφίσα της σειράς The Last of Us / Φωτογραφία: HBO

Η τηλεοπτική εκδοχή ακολούθησε πιστά την πλοκή του παιχνιδιού, κάνοντας μερικές αλλαγές και προσθήκες εδώ κι εκεί.

Το παιχνίδι The Last of Us, η δύσκολη μεταφορά του

Εξάλλου, το πρωτότυπο σενάριο αφηγείται μια από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές ιστορίες που έχουν περάσει ποτέ από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, μια ιστορία που χαρακτήρισε το μέσο και «μεγάλωσε» μια γενιά από gamers, απομακρύνοντας το φόκους από τη δράση και τα ζόμπι για να μας πει μια ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την ελπίδα και την αγάπη μέσα σε έναν διαλυμένο κόσμο.

Το The Last of Us κυκλοφόρησε το 2013 και έφερε την κινηματογραφικότητα πιο κοντά στον πυρήνα των παιχνιδιών. Έδειξε σε πολύ κόσμο ότι αυτό το μέσο ψυχαγωγίας έχει πλέον «ενηλικιωθεί», μπορεί πια να αφηγείται «σοβαρές» ιστορίες με βαθύτερα νοήματα. Μπορεί να προβληματίσει το κοινό του, να του περάσει μηνύματα με κοινωνικές προεκτάσεις, μπορεί δηλαδή, να κάνει ό,τι το σινεμά κάνει εδώ και δεκαετίες.

Δύσκολο το εγχείρημα, λοιπόν, της μεταφοράς: παίρνεις ένα παιχνίδι που βασίζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και το μεταφέρεις στην τηλεόραση. Παίρνεις ένα παιχνίδι που «έλαμψε» φέρνοντας στο μέσο του ιδέες από το σινεμά, και το μεταφέρεις στην τηλεόραση, ένα μέσο τόσο κοντινό (ειδικά στη σημερινή μορφή του) στον κινηματογράφο. Σίγουρα, υπήρξαν δυσκολίες.

Οι παγίδες της τηλεοπτικής μεταφοράς ενός βιντεοπαιχνιδιού

Στο «τιμόνι» της σειράς, πάντως, βρίσκονται δύο άτομα: οι Κρεγκ Μέιζιν και Νιλ Ντράκμαν. Ο πρώτος είναι γνωστός για την εξαιρετική σειρά του HBO, Chernobyl. Ο δεύτερος… είναι ο δημιουργός των παιχνιδιών The Last of Us. Ένα καλό δίδυμο για να καταφέρει το δύσκολο έργο.

Έλι και Τζόελ στο παιχνίδι The Last of Us / Φωτογραφία: Sony Interactive Entertainment

Γιατί, πράγματι, η τηλεοπτική μεταφορά περνά από μερικές παγίδες. Προσπαθεί να βγει αλώβητη, κάνει ό,τι μπορεί, κάνει κι ακόμα περισσότερα, αλλά χάνει κάτι στην πορεία.

Η σειρά The Last of Us ξεκινά εδραιώνοντας το παρελθόν του πρωταγωνιστή, Τζόελ (Πέντρο Πασκάλ) και μας βάζει γρήγορα στο βασικό κόνσεπτ: ένας μύκητας, ο Κόρντισεπς, έχει μετατρέψει τεράστιο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού σε άβουλα, επιθετικά όντα τύπου ζόμπι.

Ο Τζόελ καλείται να μεταφέρει μια έφηβη κοπέλα, την Έλι (Μπέλα Ράμσεϊ), στη μολυσμένη Αμερική, για λόγους που είναι καλύτερο ν’ ανακαλύψετε στην οθόνη σας κι όχι εδώ.

Τα πρώτα επεισόδια της σειράς, τα πρώτα δύο για την ακρίβεια, ακολουθούν πιστά τα σεναριακά βήματα του παιχνιδιού, με μερικές αλλαγές μόνο: για παράδειγμα, μαθαίνουμε περισσότερα, σε αυτήν την εκδοχή, για τη λειτουργία των μολυσμένων, για το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους και πώς μεταδίδουν τον μύκητα.

Έπειτα, είδαμε το πιο ενδιαφέρον επεισόδιο, το οποίο ήταν και εκείνο που απομακρύνθηκε περισσότερο από τα γεγονότα του παιχνιδιού.

Στη συνέχεια, σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε μικρές προσθήκες εδώ κι εκεί, η ιστορία μεταφέρθηκε πιστά από το παιχνίδι στην τηλεόραση. Οι εμφανίσεις των μολυσμένων ήταν πολύ περιορισμένες, πλήττοντας σε σημεία και την αφήγηση, αφού το χτίσιμο του κόσμου ως ενός επικίνδυνου μέρους δεν ήταν πάντα συνεπές.

Η «διάσπαση» μεταξύ παίκτη και πρωταγωνιστή

Το τελευταίο επεισόδιο κλείνει όπως και το παιχνίδι, με μια αμφιλεγόμενη απόφαση του πρωταγωνιστή, που είχε συζητηθεί εκτενώς όταν είχε κυκλοφορήσει ο τίτλος στο PlayStation 3 και συνεχίζει να συζητιέται και τώρα, που προβλήθηκε στην τηλεοπτική σειρά.

Μια μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο αφήγησης: στο βιντεοπαιχνίδι χειριζόμαστε εμείς τον πρωταγωνιστή, στη σειρά βλέπουμε τις αποφάσεις του χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά. Έτσι, σε σκηνές όπου ο χαρακτήρας καλείται να πάρει κάποια απόφαση, δημιουργείται ένα παράξενο φαινόμενο, αφού μπορεί εμείς, παίζοντας, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με την αντίδραση του χαρακτήρα, αλλά δεν έχουμε τρόπο να την αλλάξουμε.

Στη σειρά, η ίδια απόφαση μπορεί να έχει λιγότερη επίδραση σε εμάς, αφού στο παιχνίδι καλούμαστε να κάνουμε πράξη με τα χέρια μας τις επιλογές του πρωταγωνιστή, ακόμα κι αν δεν τις εγκρίνουμε. Είναι μια αφηγηματική μέθοδος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο, εκτός από τα video games, και το The Last of Us την αξιοποίησε με ιδανικό τρόπο. Η σειρά προσπάθησε να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά το παιχνίδι έχει το πλεονέκτημα εδώ. Σε γενικές γραμμές, όμως, ήταν μια αξιόλογη μεταφορά.

Η δεύτερη σεζόν του The Last of Us

Επίσης, όταν είχε τελειώσει το βιντεοπαιχνίδι, δεν γνωρίζαμε εάν θα υπάρξει συνέχεια και έτσι το φινάλε ήταν, τότε, το οριστικό τέλος της ιστορίας αυτής -και «χτύπησε» διαφορετικά, ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό. Ωστόσο, γνωρίζουμε ήδη ότι θα υπάρξει δεύτερη σεζόν στη σειρά. Τι ξέρουμε, όμως, για τον δεύτερο κύκλο;

Χωρίς να μπούμε σε σπόιλερ, μπορούμε να πούμε το εξής: αν σας σόκαρε το φινάλε με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις και τα ηθικά διλήμματα των χαρακτήρων, περιμένετε να δείτε τι ακολουθεί... Η δεύτερη σεζόν, εάν δεν απομακρυνθεί από την πλοκή του δεύτερου παιχνιδιού, θα ασχοληθεί περισσότερο με το κομμάτι αυτό, με το πώς διαμορφώνεται η ηθική στον κατεστραμμένο αυτόν κόσμο.

The Last of Us: Πότε θα κυκλοφορήσει η δεύτερη σεζόν της σειράς

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us. Μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες, με βάση ό,τι έχουν πει συντελεστές της σειράς ως τώρα.

Η Έλι στο δεύτερο παιχνίδι / Φωτογραφία: Sony Interactive Entertainment

Για παράδειγμα, ο Πέντρο Πασκάλ έχει πει ότι τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2023. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και με δεδομένο ότι πρόκειται για μεγάλη παραγωγή του HBO, ίσως είναι πιθανό να δούμε τη σειρά στις αρχές του 2025, ή, στην καλύτερη δυνατή περίπτωση, στα τέλη του 2024.

Θα παίζει η Μπέλα Ράμσεϊ την Έλι και στη δεύτερη σεζόν του The Last of Us;

Η ηθοποιός Μπέλα Ράμσεϊ, που έπαιξε την Έλι στην πρώτη σεζόν, θα συνεχίσει στον ρόλο της και για τη δεύτερη. Υπήρξαν αμφιβολίες, επειδή η Έλι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία στο δεύτερο παιχνίδι κατά πέντε χρόνια, ενώ το ύφος του σίκουελ είναι πιο βαρύ και «σκοτεινό».

Ωστόσο, είδαμε ήδη κάποια δείγματα μιας πιο άγριας προσέγγισης της Έλι στην πρώτη σεζόν, και η Ράμσεϊ τα πήγε περίφημα (όπως, ας πούμε, στο επεισόδιο 8, με τον Ντέιβιντ). Επίσης, η Ράμσεϊ είναι τώρα 19 ετών στην πραγματικότητα -έχει, δηλαδή, την ηλικία που έχει η Έλι στο δεύτερο παιχνίδι.

«Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που έχουμε την Μπέλα… και ο μόνος τρόπος για να σκεφτούμε να αλλάξουμε ηθοποιό είναι η Μπέλα να πει, “Δεν θέλω να δουλέψω άλλο μαζί σας"», έχει πει ο Ντράκμαν στο The Wrap. «Και ακόμα και τότε, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα της το επιτρέπαμε αυτό. Μπορεί να την αναγκάσουμε να επιστρέψει σε αυτή τη σεζόν».

Θα καλύπτει η δεύτερη σεζόν το δεύτερο παιχνίδι;

Έχει επιβεβαιωθεί ότι, πράγματι, η δεύτερη σεζόν θα καλύπτει το δεύτερο παιχνίδι The Last of Us, όμως όχι ολόκληρο. Ο Κρεγκ Μέιζιν έχει πει ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστεί περισσότερες από μία σεζόν για να καλυφθεί πλήρως.

Ποια ηθοποιός θα παίξει την Άμπι;

Χωρίς να πάμε σε σπόιλερ, ας πούμε απλώς ότι στο δεύτερο παιχνίδι εμφανίζεται η Άμπι, και είναι πολύ σημαντική για την πλοκή.

Δεν υπάρχει, για την ώρα, επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με την ηθοποιό που θα αναλάβει να ερμηνεύσει τον ρόλο της Άμπι στη δεύτερη σεζόν του The Last of Us. Μέχρι τώρα, η πιο συζητημένη φήμη θέλει την ηθοποιό Shannon Berry (The Wilds) να παίζει την Άμπι, καθώς της μοιάζει αρκετά και, πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι ακολουθεί τους συντελεστές της σειράς στο Instagram, αλλά ότι την ακολουθούν κι εκείνοι.

Η Άμπι / Φωτογραφία: Sony Interactive Entertainment

Θα υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι;

Αν και δεν έχουμε μάθει τίποτα επισήμως, μπορούμε να φανταστούμε περίπου ποια θα είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσουν οι δημιουργοί για τη δεύτερη σεζόν, με βάση την πρώτη και κάποιες δηλώσεις.

Ο Μέιζιν δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η δεύτερη σεζόν «θα είναι διαφορετική, όπως ήταν διαφορετική και η πρώτη» σε σχέση με το παιχνίδι. Ο δημιουργός πρόσθεσε: «μερικές φορές θα είναι ριζικά διαφορετικό. Δεν θα είναι ακριβώς όπως το παιχνίδι. Θα είναι η σειρά που ο Νιλ και εγώ θέλουμε να κάνουμε».