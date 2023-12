The Game Awards: Αυτό είναι το καλύτερο βιντεοπαιχνίδι του 2023 -Οι ανακοινώσεις, τα βραβεία, ποιοι σταρ πήγαν - iefimerida.gr

Γεμάτη με ανακοινώσεις βιντεοπαιχνιδιών, με νέα trailers και παρουσία διάσημων σταρ του Χόλιγουντ ήταν η διοργάνωση «The Game Awards», που βραβεύει τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς.

Σε μια χρονιά που ήταν γεμάτη με πολύ «δυνατούς» τίτλους, που απέσπασαν πολύ υψηλούς βαθμούς στις κριτικές, η απονομή των βραβείων των Game Awards αναμενόταν με ενδιαφέρον.

Ποια παιχνίδια βραβεύτηκαν στα Game Awards -Ποιο είναι το «Παιχνίδι της Χρονιάς»

Στις βραβεύσεις της φετινής χρονιάς, πάντως, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τον τίτλο του «Game of the Year» απέσπασε το Baldur’s Gate 3, ένα παιχνίδι ρόλων που συνεχίζει την κληρονομιά του θρυλικού franchise.

Το παιχνίδι αυτό ξεχώρισε για την εξαιρετική παραγωγή του και για το gameplay που «σπρώχνει» τα όρια του μέσου, για να δώσει τεράστιο βαθμό ελευθερίας στον παίκτη, ώστε να προσεγγίζει κάθε κατάσταση και πρόκληση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για να πάρει τον τίτλο του παιχνιδιού της χρονιάς, το Baldur's Gate 3 νίκησε τα Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder.

Το Baldur’s Gate 3 πήρε μερικά ακόμα βραβεία: ο ηθοποιός Νιλ Νιούμπον βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στον ρόλο του Astarion, ενώ, επίσης, ο τίτλος κέρδισε στις κατηγορίες «καλύτερο Community Support», «καλύτερο παιχνίδι ρόλων» και «καλύτερο παιχνίδι για πολλούς παίκτες (multiplayer)». Ακόμα, κέρδισε και στην κατηγορία της ψηφοφορίας του κοινού «Player’s Voice».

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν και το Alan Wake 2, που πήρε το βραβείο στις εξής κατηγορίες: καλύτερη συνολική διεύθυνση, καλύτερο σενάριο, καλύτερη καλλιτεχνική διεύθυνση.

Για την καλύτερη μουσική βραβεύτηκε το Final Fantasy 16, για τον καλύτερο ηχητικό σχεδιασμό το Hi-Fi Rush. Για το μήνυμα που περνά βραβεύτηκε το Tchia, ενώ στην κατηγορία του καλύτερου συνεχιζόμενου παιχνιδιού διακρίθηκε το Cyberpunk 2077, που κατάφερε να «εξιλεωθεί» με τεράστιες ριζικές αλλαγές, διορθώσεις και με ένα εξαιρετικό νέο κεφάλαιο που κυκλοφόρησε με την επέκταση Phantom Liberty.

Στον χώρο των indie, στις μικρότερες, ανεξάρτητες παραγωγές, διακρίθηκε το Sea of Stars, ενώ ως καλύτερο ντεμπούτο στον χώρο αυτό ανακηρύχθηκε το παιχνίδι γρίφων Cocoon. Καλύτερο παιχνίδι για κινητά είναι, για τα Game Awards, το Honkai: Star Rail και καλύτερο παιχνίδι εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας το Resident Evil Village.

Για την καινοτομία στην προσβασιμότητα, βραβείο πήρε το Forza Motorsport. Νικητής στην κατηγορία του καλύτερου παιχνιδιού δράσης είναι το Armored Core 6: Fires of Rubicon, καλύτερο παιχνίδι δράσης/περιπέτειας το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom και καλύτερο παιχνίδι «ξύλου» το Street Fighter 6.

Ως καλύτερο παιχνίδι για όλη την οικογένεια βραβεύτηκε το Super Mario Bros. Wonder, ως καλύτερο παιχνίδι αγώνων το Forza Motorsport και ως καλύτερο παιχνίδι στρατηγικής το Pikmin 4.

Στην κατηγορία των Esports, βραβείο πήρε το Valorant. Τέλος, ως καλύτερη μεταφορά σε άλλο μέσο βραβεύτηκε η τηλεοπτική σειρά The Last of Us και ως πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι το Final Fantasy VII Rebirth.

Η Sony δεν πρωταγωνίστησε στα φετινά βραβεία, όπως συνηθίζει άλλες χρονιές, καθώς το μεγάλο αποκλειστικό παιχνίδι του PlayStation για το 2023, το Marvel's Spider-Man 2, δεν κέρδισε κάποια διάκριση -ωστόσο, ήταν υποψήφιο σε πολλές κατηγορίες.

Οι εμφανίσεις στη σκηνή των The Game Awards -Με Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάθιου Μακόναχι το φετινό event

Μετά από μια μισάωρη εισαγωγή που παρουσίασε αρκετά νέα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων το εντελώς απρόσμενο World of Goo 2, ξεκίνησε το βασικό σκέλος του event, με τον διοργανωτή Geoff Keighley στη σκηνή και αρκετούς διάσημους developers βιντεοπαιχνιδιών, αλλά και ηθοποιούς του Χόλιγουντ, να παρουσιάζουν τα βραβεία.

Στη σκηνή ανέβηκε ο Κρίστοφερ Τζατζ (ο Kratos του God of War) με ένα αιχμηρό αστείο για το νέο Call of Duty, του οποίου η διάρκεια, όπως είπε, είναι μικρότερη από εκείνη της περσινής του ομιλίας στα The Game Awards, η οποία είχε γίνει viral επειδή κράτησε πολύ.

Ανέβηκε, επίσης, ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι και ανακοίνωσε ότι θα έχει έναν ρόλο στο επερχόμενο παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας Exodus, στην πρώτη του εμφάνιση σε video game.

Ακόμα, ανέβηκε ο Χιντέο Κοτζίμα, δημιουργός των Metal Gear Solid και Death Stranding, για να ανακοινώσει το νέο του παιχνίδι, OD, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη ταινιών τρόμου Τζόρνταν Πιλ (Get Out, Nope), με τη Χάντερ Σέιφερ (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) και τη Σοφία Λιλς (It, I Am Not Okay With This).

Ο Κοτζίμα περιέγραψε το OD ως μια «νέα μορφή media», αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, αν και μάθαμε ότι θα είναι μια εμπειρία που κατατάσσεται στο είδος του τρόμου και είδαμε ένα βίντεο που ήταν εντυπωσιακό τεχνικά, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του έργου.

Ακόμα, ένα σύντομο πέρασμα από τη σκηνή των The Game Awards έκανε και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (γνωστός για ταινίες όπως τα Dune και Wonka, ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε μαζί με τον Κοτζίμα), για να ανακοινώσει το παιχνίδι της χρονιάς.

Ενδιαφέρον είχε η αναφορά στο παρελθόν του διάσημου ηθοποιού ως YouTuber: ο Geoff Keighley τον παρουσίασε με το ψευδώνυμό του, ModdedController360, το οποίο χρησιμοποιούσε στο κανάλι του, πριν γίνει σταρ, όταν «πείραζε» χειριστήρια Xbox 360.

Ξεχώρισε, επίσης, η ευδιάθετη εμφάνιση της Ικούμι Νακαμούρα, η οποία ανακοίνωσε το παιχνίδι Kemuri.

Δυστυχώς, δεν έγιναν αναφορές στο πρόσφατο «κύμα» απολύσεων από εταιρείες του χώρου των video games. Επίσης, αρκετά σχόλια έγιναν για τη διαχείριση του χρόνου από τη διοργάνωση, καθώς πολλοί δημιουργοί φάνηκε να έχουν ελάχιστα λεπτά -ή και δευτερόλεπτα- για να μιλήσουν μετά από μια βράβευση ή σε μια ανακοίνωση.

Οι πιο εντυπωσιακές και οι μεγαλύτερες ανακοινώσεις των Game Awards 2023

Εκτός από την προαναφερθείσα ανακοίνωση του νέου παιχνιδιού από τον Χιντέο Κοτζίμα, σε συνεργασία με την Xbox Studios, είχαμε μερικές ακόμα μεγάλες παρουσιάσεις επερχόμενων βιντεοπαιχνιδιών.

Ανακοινώθηκε ότι σε λίγες ημέρες, στις 12 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσει ένα DLC για το God of War: Ragnarok, το οποίο ονομάζεται «Valhalla» και θα έρθει δωρεάν για τους κατόχους του βασικού παιχνιδιού. Φαίνεται ότι η επέκταση αυτή θα δίνει έμφαση στη μάχη, αν και υπάρχουν πληροφορίες και για κομμάτια που σχετίζονται με το σενάριο. Δείτε το trailer:

Επίσης, ανακοινώθηκαν διάφορα παιχνίδια του χώρου των indie, και όχι μόνο, όπως: ο νέος τίτλος της εταιρείας που έφτιαξε το Untitled Goose Game, που λέγεται Big Walk, είδαμε τον επόμενο τίτλο της Moon Studios (των Ori), No Rest for the Wicked, μάθαμε για το Visions of Mana της Square Enix, είδαμε το Rise of the Ronin και την ημερομηνία κυκλοφορίας του (22 Μαρτίου 2024).

Εντελώς απρόσμενα, η SEGA ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει νέα παιχνίδια για θρυλικές σειρές της: Streets of Rage, Shinobi, Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio. Σε ένα σύντομο βίντεο, πήραμε μια πρώτη εικόνα:

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι, ήδη, κυκλοφορεί η πρώτη επέκταση για το Final Fantasy XVI, με τίτλο Echoes of the Fallen.

Ρίξαμε μια πρώτη ματιά σε ένα νέο παιχνίδι Jurassic Park, είδαμε εντυπωσιακό gameplay από το Black Myth: Wukong, που, όπως ανακοινώθηκε, θα κυκλοφορήσει στις 20 Αυγούστου 2024, είδαμε την ανακοίνωση του νέου παιχνιδιού των δημιουργών του Life is Strange, που λέγεται Lost Records: Bloom & Rage.

Μια ανακοίνωση που, επίσης, δεν περιμέναμε, ήταν εκείνη για την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με τον χαρακτήρα Blade από τα κόμικ της Marvel. Το παιχνίδι αναπτύσσει η Arkane Studios και θα μας ταξιδέψει στο Παρίσι, στον ρόλο του διάσημου βρικόλακα. Το παιχνίδι διαφοροποιείται από τα προηγούμενα της εταιρείας, καθώς θα είναι τρίτου προσώπου.

Είδαμε και trailer για την τηλεοπτική σειρά Fallout.

Ανακοινώθηκε, επίσης, ένα Monster Hunter «νέας γενιάς». Trailer είδαμε και για το Hellblade: Senua's Saga, με εντυπωσιακή παρουσίαση, αλλά χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας. Ακόμα, μάθαμε ότι αναπτύσσεται remake του Brothers: A Tale of Two Sons του Τζόσεφ Φάρες, ο οποίος κέρδισε το βραβείο του παιχνιδιού της χρονιάς με το It Takes Two, το 2021.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ, το Light no Fire, από την εταιρεία ανάπτυξης του No Man’s Sky.

Αφού έφτιαξε ένα ολόκληρο σύμπαν, με πλανήτες, διαστημόπλοια και διάφορες μορφές ζωής, η εταιρεία, τώρα, θέλει να δημιουργήσει έναν ανοιχτό κόσμο που θα διαδραματίζεται σε έναν πλανήτη, στο μέγεθος της Γης. Το εγχείρημα φαίνεται εντυπωσιακό από το πρώτο του trailer, με πανέμορφες τοποθεσίες και δράκους:

Τα μουσικά σόου του event

Εκτός από τις εμφανίσεις από developers και ηθοποιούς, είδαμε και κάποια μουσικά σόου. Ακούσαμε, για πρώτη φορά, το No Promises to Keep, βασικό τραγούδι του πολυαναμενόμενου Final Fantasy VII: Rebirth, με συνθέτη τον Nobuo Uuematsu και ερμηνεύτρια τη Loren Allred.

Πήραμε μια γεύση από το Hellblade: Senua’s Saga μέσω της ατμοσφαιρικής εμφάνισης των Heilung.

Σε ένα highlight της βραδιάς, είδαμε μια ζωντανή εκδοχή του «We Sing» από το Alan Wake 2, του μιούζικαλ που κέρδισε τις εντυπώσεις φέτος.

Στη σκηνή βγήκαν οι Poets of the Fall, ως «Old Gods of Asgard», για να παίξουν το Herald of Darkness, ενώ στο χορευτικό συμμετείχε και ο Sam Lake, δημιουργός του παιχνιδιού τρόμου.