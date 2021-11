Νέες εξελίξεις για τον μυστηριώδη θάνατο της Νάταλι Γουντ: Ο Κρίστοφερ Γουόκεν μίλησε και έβαλε τους ντετέκτιβ να υποσχεθούν ότι δεν θα αποκαλύψουν τι είπε | STORIES | iefimerida.gr

Ο θάνατος της ηθοποιού Νάταλι Γουντ από πνιγμό το 1981, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και άλυτα μυστήρια του Χόλιγουντ.

Τώρα, 40 χρόνια μετά την τραγωδία στις ακτές του νησιού Σάντα Καταλίνα, η μικρότερη αδερφή της Νάταλι, η 75χρονη Λάνα Γουντ, επανέρχεται στην άλυτη υπόθεση στα νέα της απομνημονεύματα, με τίτλο «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood».

Ο θάνατός της συνέβη υπό μυστηριώδεις και αδιευκρίνιστες συνθήκες κι οι μαρτυρίες σχετικά με το περιστατικό ήταν ασαφείς κι αντιφατικές. Οι έρευνες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια ώθησαν τις αρχές του Λος Άντζελες να υποστηρίξουν το 2012 ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πνιγμό κι άλλους μη καθορισμένους παράγοντες, προκαλώντας την οργή της Λάνα. Μάλιστα, η ίδια πιστεύει πώς ο τότε σύζυγος της Νάταλι Γουντ, Ρόμπερτ Βάγκνερ έχει κάποια σχέση με τον θάνατό της.

Το γιοτ «Splendour» που πέρασε τις τελευταίες της ώρες η Νάταλι Γουντ / Φωτογραφία: ΑΡ



Από την άλλη, υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν θεωρεί υπεύθυνο για την τραγωδία. Μάλιστα θεωρεί πως αυτό το άτομο, συνέχισε να αποδεικνύεται χρήσιμο εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας για τον θάνατο της Νάταλι Γουντ, αν και ιδιωτικά. Ο λόγος για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Κρίστοφερ Γουόκεν.

Νάταλι Γουντ: Ένας μυστηριώδης θάνατος από πνιγμό

Η υποψήφια για Όσκαρ Νάταλι Γουντ, η οποία πρωταγωνίστησε σε επιτυχίες του Χόλιγουντ όπως το «West Side Story» και το «Επαναστάτης χωρίς αιτία», ήταν 43 ετών όταν το σώμα της βρέθηκε να επιπλέει στον ωκεανό, στα ανοιχτά του νησιού Καταλίνα το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών το 1981. Έκανε διακοπές σε ένα γιοτ με τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Βάγκνερ, τον συμπρωταγωνιστή και φίλο της στο «Brainstorm» Κρίστοφερ Γουόκεν και τον καπετάνιο του πλοίου, Ντένις Ντάβερν.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες, Τόμας Νογκούτσι, έκρινε ότι ο θάνατός της ήταν τυχαίος πνιγμός, σημειώνοντας ότι η περιεκτικότητά της σε αλκοόλ στο αίμα ήταν 0,14% και υποδηλώνοντας ότι η ηθοποιός μπορεί να γλίστρησε στο παγωμένο νερό ενώ προσπαθούσε να δέσει τη λέμβο του σκάφους.

Η Νάταλι Γουντ

Αλλά η Λάνα ήταν δύσπιστη για την προτεινόμενη εξήγηση, λόγω του δια βίου φόβου της Νάταλι για τα «σκοτεινά νερά», υποστηρίζοντας ότι η αδερφή της δεν θα επιχειρούσε ποτέ να επιβιβαστεί μόνη της στη λέμβο του πλοίου στη μέση της νύχτας.

Το 1992, περισσότερο από μια δεκαετία μετά το θάνατο της Νάταλι Γουντ, ο καπετάνιος του γιοτ, Ντένις Ντάβερν, επικοινώνησε με τη Λάνα, παραδεχόμενος ότι αρχικά δεν είχε πει στην αστυνομία όλα όσα ήξερε για εκείνη τη μοιραία νύχτα. Υποστήριξε ότι οι διακοπές ήταν τεταμένες από την αρχή και θυμήθηκε ότι ο Βάγκνερ εξέφραζε θυμό για τη Νάταλι που κάλεσε τον Κρίστοφερ Γουόκεν στο ταξίδι. Ο καπετάνιος είπε επίσης στη Λάνα ότι άκουσε τον Βάγκνερ και τη Νάταλι να τσακώνονται στο πίσω μέρος του σκάφους πριν μάθει ότι η Νάταλι είχε χαθεί.

Οι παραδοχές του Ντάβερν στη Λάνα έγιναν την ίδια στιγμή που απέκτησε πρόσβαση στην αρχική αναφορά της αστυνομίας, πυροδοτώντας τη δική της έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη Λάνα, εντυπωσιάστηκε από διάφορα στοιχεία, όπως αναφορές ότι τόσο ο Βάγκνερ όσο και ο Γουόκεν είχαν ανακριθεί από τις αρχές για λιγότερο από 10 λεπτά αμέσως μετά τον θάνατο της Νάταλι, καθώς και από καταθέσεις μαρτύρων που φαινόταν ότι είχαν απορριφθεί από τους αρχικούς ερευνητές.

Η Νάταλι Γουντ με τον σύζυγό της /Φωτογραφία: ΑΡ



Το 2009, ένα αίτημα στο οποίο συγκεντρώθηκαν υπογραφές και το οποίο υποκινήθηκε από τις νέες αποκαλύψεις του Ντάβερν και την ερασιτεχνική ιδιωτική έρευνα της Λάνα, ζητούσε μια νέα έρευνα για τον θάνατο της Νάταλι Γουντ και δύο χρόνια αργότερα, το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες άνοιξε ξανά την υπόθεση της, επικαλούμενο «πρόσθετες πληροφορίες».

Το 2018, οι ντετέκτιβ χαρακτήρισαν τον θάνατό της «ύποπτο» και αργότερα το ίδιο έτος, οι αρχές ονόμασαν επίσημα τον Βάγκνερ «άτομο ενδιαφέροντος» για τον θάνατο της Νάταλι Γουντ.

Δεκαετίες σιωπής για τον θάνατο της Νάταλι Γουντ

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη κερδίσει ένα Όσκαρ για την ερμηνεία του το 1978 στο «Ο Ελαφοκυνηγός», ο Κρίστοφερ Γουόκεν ήταν σχετικά νέος στο Χόλιγουντ. Ήταν 38 χρονών όταν συνόδευσε τη Νάταλι και τον Βάγκνερ στις διακοπές τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών το 1981. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν από τον θάνατό της, ο Γουόκεν, τώρα 78 ετών, σπάνια έχει μιλήσει δημόσια για εκείνη τη νύχτα.

Πέντε χρόνια μετά το θάνατο της Νάταλι Γουντ, ο Κρίστοφερ Γουόκεν είπε στο People: «Δεν ξέρω τι συνέβη. Γλίστρησε και έπεσε στο νερό. Ήμουν στο κρεβάτι τότε. Ήταν τρομερό».

Νάταλι Γουντ και Ρόμπερτ Βάγκνερ την ημέρα του γάμου τους



Τις λίγες φορές που μίλησε δημόσια για τον θάνατό της, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι ήταν ατύχημα, λέγοντας στο Playboy Magazine το 1997 ότι η Νάταλι είχε πάει για ύπνο πριν από τους άντρες και επαναλάμβανε τη θεωρία του ιατροδικαστή, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.



«Οι άνθρωποι που είναι πεπεισμένοι ότι υπήρχε κάτι περισσότερο από αυτό που βγήκε στην έρευνα, δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένοι με την αλήθεια. Επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτό», είπε ο Γουόκεν.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του HBO το 2020 που παρήγαγε η κόρη της Νάταλι Γουντ, Νατάσα Γκρέγκσον Βάγκνερ, ο σύζυγος της Νάταλι, ο Ρόμπερτ Βάγκνερ, παραδέχεται ότι αυτός και ο Γουόκεν μάλωναν για την καριέρα της Νάταλι τη νύχτα που εξαφανίστηκε.

Όμως, παρά τη μακροχρόνια δημόσια σιωπή του Γουόκεν για το θέμα, η Λάνα είπε στο Insider, ότι ο ηθοποιός μίλησε με τους νυν ντετέκτιβ που εργάζονται για την υπόθεση της Νάταλι Γουντ, η οποία άνοιξε ξανά.

«Τους είπε όλα όσα είδε και ξέρει», δήλωσε. «Ωστόσο, τους έβαλε να υποσχεθούν ότι δεν θα αποκαλύψουν ποτέ τίποτα από όσα είπε».

Ο Κρίστοφερ Γουόκεν / Φωτογραφία: AP Photo/Evan Agostini, file

Η Λάνα, η οποία έχει συνεργαστεί στενά με τους ντετέκτιβ που ασχολούνται με την υπόθεση, ανέφερε ότι οι ερευνητές δεν της είπαν καν τι αποκάλυψε ο Γουόκεν για να τιμήσουν τη συμφωνία τους.

«Το μόνο που μου είπαν ήταν ότι όντως του μίλησαν», είπε. «[Ο ντετέκτιβ] είπε ότι τους είπε τα πάντα».

Ένας εκπρόσωπος του Γουόκεν δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Insider για σχολιασμό ή επιβεβαίωση σχετικά με τους ισχυρισμούς της Λάνα για τον ηθοποιό, ούτε και ο εκπρόσωπος του Τμήματος του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, ένας ντετέκτιβ του τμήματος είπε προηγουμένως στο Insider ότι ο θάνατος της Νάταλι εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος, δεδομένων των εναπομεινάντων αναπάντητων ερωτημάτων.

Το ζευγάρι σε ευτυχισμένες στιγμές / Φωτογραφία: ΑΡ



«Ο σύζυγός της εκείνη την εποχή, Ρόμπερτ Βάγκνερ, είναι το τελευταίο γνωστό πρόσωπο που ήταν με την κυρία Γουντ πριν από το θάνατό της και οι ερευνητές θα ήθελαν να του κάνουν ερωτήσεις», είπε ο ντετέκτιβ Ραλφ Χερνάντεθ σε δήλωση. «Στόχος της έρευνας είναι να επιβεβαιωθεί η αλήθεια για το πώς κατέληξε στο νερό, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό της». Η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να διαλευκανθεί, πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Βάγκνερ δεν απάντησε στο αίτημα του Insider για σχόλιο. Ο 91χρονος έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι έχει προβεί σε επιλήψιμη ενέργεια σχετικά με τον θάνατο της Νάταλι Γουντ.

Τα απομνημονεύματα της Λάνα, που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες, εμβαθύνουν στην εφηβεία των αδελφών στο Χόλιγουντ, καθώς και στον απόηχο του θανάτου της Νάταλι Γουντ, καθώς η μικρότερη αδερφή επιχειρεί να καταγράψει τη ζωή και τον θάνατο της Νάταλι και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της - «όχι απλώς ως αστέρα του κινηματογράφου, αλλά ως ενός ατόμου που είχε μια γεμάτη ζωή».