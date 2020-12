Το σκοτεινό μυστικό της οικογένειας Cadbury -Οταν ο δισέγγονος του ιδρυτή της δυναστείας συνελήφθη με κοκαΐνη

Ο δισέγγονος του ήρωα πολέμου, ιδρυτή της σοκολάτας Cadbury, είχε καταδικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας.

Ο Ρίτσαρντ Κάντμπουρι Μπάτλερ (Richard Cadbury Butler) έκανε χιλιάδες εισαγωγές ναρκωτικών στη Βρετανία τη δεκαετία του 1920, έως ότου συνελήφθη με μια λίβρα κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη σε κουτί σοκολάτας Cadbury, οδηγώντας τον ένα χρονικό διάστημα στη φυλακή.

Ωστόσο, στο δικαστήριο πήγε με το όνομα του πατέρα του, Μπάτλερ, και αφού έφυγε από τη φυλακή μετακόμισε στο Τζέρσεϋ για να αποφευχθεί περαιτέρω ντροπή σχετικά με το όνομα της οικογένειας.

Το 1931 ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που δεν συμπεριλήφθηκε σε μια φωτογραφία που γιόρταζε την εκατοστή επέτειο της Cadbury.

Ο Κάντμπουρι Μπάτλερ ήταν ο δισέγγονος του Κούακερ Τζον Κάντμπουρι (Quaker John Cadbury), ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία σοκολάτας το 1824, που αποτέλεσε σύμβολο της Βρετανίας, πριν από την αμφιλεγόμενη εξαγορά της από τον αμερικανικό γίγαντα τροφίμων Mondelez International το 2016.

Η οικογένεια του Cadbury Quaker, ακολουθούσε έναν λιτό, ηθικολογικό τρόπο ζωής αποφεύγοντας το αλκοόλ. Αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολο στην οικογένεια να αντέξει τα παραπτώματα του Κάντμπουρι Μπάτλερ, η οποία έκρυψε με επιτυχία το σκοτεινό της μυστικό για γενιές.

Τώρα όμως αυτό το μυστικό αποκαλύφθηκε από τον συγγραφέα Τζον Λούκας (John Lucas), του οποίου το βιβλίο, «Dope Kings of London: Brilliant Chang, Eddie Manning, and the Secret History of the First War on Drug», ερευνά τους πρώτους εμπόρους ναρκωτικών της Βρετανίας που πολλαπλασιάστηκαν μετά την ποινικοποίηση της κοκαΐνης και των οπιούχων 1920.

Το βιβλίο αφηγείται την πρώιμη καριέρα του Ρίτσαρντ στην καρδιά της αυτοκρατορίας της σοκολάτας Cadbury, τη θητεία του στο Βασιλικό Ιπτάμενο Σώμα (Royal Flying Corps) στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη συνέχεια ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα και την επακόλουθη διάλυση που τον έβαλε στο δρόμο προς τη φυλακή.

Ο νόμος για τα επικίνδυνα ναρκωτικά του 1920 ποινικοποίησε μια σειρά ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, ηρωίνη και όπιο, τα οποία στο παρελθόν ήταν νόμιμα για ιατρικούς σκοπούς. Αλλά επειδή πολλά από αυτά τα ναρκωτικά εξακολουθούσαν να παράγονται σε ευρωπαϊκά εργοστάσια, ήταν εύκολο για λαθρέμπορους όπως ο Ρίτσαρντ Κάντμπουρι Μπάτλερ να αποκτήσουν προμήθειες.

Ωστόσο, πριν από αυτό, ο Ρίτσαρντ δεν είχε δείξει δείγματα που θα μαρτυρούσαν τη μελλοντική του κακή φήμη.

Ποιος ήταν ο Ρίτσαρντ Κάντμπουρι Μπάτλερ

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1898, γιος του Άρνολντ Μπάτλερ, δικαστή και κοινωνικού μεταρρυθμιστή, και της Εντιθ Κάντμπουρι.

Η Εντιθ ήταν η κόρη του αείμνηστου Ρίτσαρντ Μπάροου Κάντμπουρι (Richard Barrow Cadbury), του δεύτερου γιου του ιδρυτή της εταιρείας σοκολάτας, Τζον Κάντμπουρι (John Cadbury).

Ο Ρίτσαρντ και ο αδερφός του Τζορτζ, ανέλαβαν την επιχείρηση το 1861 και σύντομα αύξησαν δραματικά τα κέρδη, καθώς άρχισαν να εισάγουν κόκκους κακάο.

Ο Ρίτσαρντ Κάντμπουρι, γιος του Τζον Κάντμπουρι, ιδρυτή της εταιρείας Cadbury, / Φωτογραφία: cadbury.co.uk

Το 1905, η εταιρεία κυκλοφόρησε την Dairy Milk - στο χαρακτηριστικό μοβ περιτύλιγμά της - με πολύ περισσότερο γάλα από τις προηγούμενες σοκολάτες. Η σοκολάτα σημείωσε αμέσως επιτυχία.

Ο πατέρας του Ρίτσαρντ, Άρνολντ, ήταν πρωτοπόρος στην κοινωνία των πολιτών του Μπέρμιγχαμ, όπου ήταν η έδρα της εταιρείας σοκολάτας.

Από μικρή ηλικία ο Ρίτσαρντ ήταν πολύ άρρωστος, υπέφερε από τον «χορό του Αγίου Βίτου». Αυτή ήταν μια κατάσταση που προκάλεσε ακούσια νευρικό τίναγμα των χεριών και του προσώπου, και συνήθως προκαλείται από ρευματικό πυρετό. Τον έστειλαν στην Τανζανία για σχολείο σε ηλικία 17 ετών, όπου ήλπιζε ότι το αφρικανικό κλίμα θα θεραπεύσει τα «νεύρα» του.

Ο Ρίτσαρντ Κάντμπουρι με τον πατέρα του Άρνολντ

Στο ξέσπασμα του πολέμου, ο Ρίτσαρντ εντάχθηκε αρχικά στο πυροβολικό και πολέμησε στην Ιρλανδία προτού πάει εθελοντικά στο Royal Flying Corps, το πρόδρομο του RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία). Έφτασε στον βαθμό του σμηναγού, αλλά υπέστη ένα τρομερό ατύχημα το 1918 όταν το αεροπλάνο του έπιασε φωτιά και κατέρρευσε σε ένα χωράφι. Πέρασε πέντε μήνες στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί ένωσαν το σαγόνι του μαζί με ασήμι και ελεφαντόδοντο, και σχεδόν όλα τα δόντια του έπρεπε να αντικατασταθούν.

Μετά τον πόλεμο, ο Ρίτσαρντ συνάντησε και παντρεύτηκε μια ηθοποιό που γεννήθηκε στο Λιντς, τη Mary 'Queenie' Hall, ενώ προσπάθησε επίσης να εμπλακεί σε πολλά αποτυχημένα επιχειρηματικά πρότζεκτ.

Εκείνη την περίοδο - κατά τη διάρκεια των Roaring Twenties - η κοκαΐνη θα αποτελούσε τακτικό στοιχείο στη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου. Άνδρες ανώτερης τάξης, όπως ο Ρίτσαρντ, που σύχναζαν στο West End, σίγουρα θα είχαν πρόσβαση σε αυτή.

«Φαινόταν ότι είχε αρκετές φίλες», είπε ο Λούκας. «Είχε τουλάχιστον έναν άνδρα φίλο με τον οποίο περνούσε τα Σαββατοκύριακα. Δεν ήταν πάντα πιστός στη γυναίκα του, αλλά η στρατιωτική του θητεία ήταν άψογη».

Τελικά η Queenie τον άφησε για έναν μυστηριώδη Βέλγο άνδρα, με το όνομα Λέων Κορνέλις (Leon Cornelis). Ελπίζοντας να συμφιλιωθεί με τη σύζυγό του, ο Ρίτσαρντ συνεργάστηκε επιχειρηματικά με τον Κορνέλις. Αργότερα αποδείχθηκε ότι ο Κορνέλις συμμετείχε στο εμπόριο κοκαΐνης και όταν πέθανε από πρόβλημα με τους πνεύμονές του, ο Ρίτσαρντ ανέλαβε την επιχείρηση λαθρεμπορίου.

Η σύλληψη του Ρίτσαρντ Κάντμπουρι για λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Τον έπιασαν το 1926, μετά από μία μυστική επιχείρηση σε ένα περίφημο καφέ του Covent Garden. Βρέθηκε σχεδόν μια λίβρα κοκαΐνης - ειρωνικά - κρυμμένη σε μεταλλικό δοχείο σοκολάτας Cadbury.

Όπως αναφέρει εφημερίδα της εποχής, την επόμενη μέρα: «Ένα μεταλλικό δοχείο που περιέχει λίγο λιγότερο από μία λίβρα κοκαΐνης, αξίας περίπου 400 λιρών, με τιμή 25 λίρες ανά ουγγιά, αναφέρθηκε από την αστυνομία ως αποδεικτικό στοιχείο στο αστυνομικό δικαστήριο του Marlborough χθες».

Ο Ρίτσαρντ φυλακίστηκε για μόλις τέσσερις μήνες και δεν αναφέρθηκε το όνομα Cadbury, προς μεγάλη ανακούφιση της οικογένειας. Ωστόσο, αυτό ήταν αρκετό για την επιφανή οικογένεια, η οποία τον έστειλε στο Τζέρσεϋ, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής του.

Το 1931, η Cadbury έκλεινε 100 χρόνια που είχε ανοίξει το πρώτο εργοστάσιο της. Κάθε μέλος της οικογένειας που ζούσε - περισσότερα από 100 άτομα - πόζαραν για μια φωτογραφία. Ήταν όλοι, εκτός από τον Ρίτσαρντ.

Είχε διαγραφεί από το οικογενειακό ιστορικό και για σχεδόν 100 χρόνια είχαν κρατήσει κρυμμένο το «βρώμικο» μυστικό τους.

«Είναι πολύ λυπηρό καθώς έμοιαζε με έναν αξιοπρεπή άντρα, όσον αφορά αυτό που εθελοντικά έκανε κατά τη διάρκεια του πολέμου», είπε ο Λούκας.

«Ήταν πρωτοπόρος πιλότος για το RAF. Αλλά ήταν προφανώς τόσο ντροπιασμένοι για αυτό που είχε κάνει, που απλώς τον έδιωξαν και ποτέ δεν του μίλησαν ξανά. «Στη διαδικασία της ανάκρισης με τους αστυνομικούς, ο πατέρας του είπε ότι όταν βγει από τη φυλακή ο Ρίτσαρντ, η πρόθεσή μου είναι να τον στείλω να ζήσει στο εξωτερικό. Την οποία προφανώς ακολούθησε».

Παρά τις συνεχιζόμενες επιτυχίες της δυναστείας σοκολάτας - πουλήθηκε το 2010 για 11,5 δισεκατομμύρια λίρες – το όνομα του Ρίτσαρντ Κάντμπουρι Μπάτλερ, δεν ακούστηκε ποτέ ξανά.