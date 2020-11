Τζον Φρέιζερ: Ο «πιο όμορφος άνδρας στη Βρετανία» που σνόμπαρε το Χόλιγουντ -Είχε σχέση με τον Νουρέγιεφ

Ο Σκωτσέζος καρδιοκτακτητής ηθοποιός Τζον Φρέιζερ, σταρ της ταινίας «Dam Busters», που απέφυγε να πάει στο Χόλιγουντ εν μπέρει λόγω της σεξουαλικότητάς του, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών.

Ο ηθοποιός, τον οποίο κάποτε χαρακτήρισαν ως τον «πιο όμορφο άνδρα στη Βρετανία», πέθανε μετά από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου, για τον οποίο αρνήθηκε να κάνει χημειοθεραπεία.

Τον Φρέιζερ βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του, από τον επί 42 χρόνια σύντροφό του, Rodney Pienaar, 68 ετών, στο σπίτι του στο Λονδίνο το Σάββατο, αφού επέστρεψε από το νοσοκομείο δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ο Τζον Φρέιζερ, έγινε διάσημος παίζοντας τον Υποσμηναγό J V «Hoppy» Hopgood στην επική βρετανική πολεμική ταινία του 1955 «The Dam Busters».

Όμως, καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φρέιζερ έδινε τη δική του «μάχη» μόνος του, καθώς αγωνίστηκε να συνδυάσει τη δουλειά που αγαπούσε με την επιθυμία του για αληθινή αγάπη και αποδοχή.

Με το που εμφανίστηκε στην οθόνη τη δεκαετία του 1950, οι γυναίκες έκαναν σαν τρελές για αυτόν. Ο γοητευτικός όμως ηθοποιός, ήταν ομοφυλόφιλος, κάτι που του δημιούργησε πρόβλημα, με τις σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ανδρών να απαγορεύονται στην Αγγλία και την Ουαλία μέχρι το 1967.

Εκείνη την εποχή, υπήρχε πρόβλημα και με τα κινηματογραφικά στούντιο, τα οποία έφτιαχναν το στυλ του νεαρού και όμορφου ηθοποιού, με σκοπό να προσελκύσει το γυναικείο κοινό.

Λέγεται, πως ο Φρέιζερ πήγε να συμβουλευτεί έναν ψυχίατρο με την ελπίδα να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και μάλιστα ότι είχε «πειραματιστεί» με γυναίκες σε μια προσπάθεια να τεστάρει τη σεξουαλικότητά του.Αλλά στο τέλος, παραιτήθηκε, ενώ συχνά τον χαρακτήριζαν ως «επιβεβαιωμένο εργένη».

Λέγεται επίσης ότι σνόμπαρε μια καριέρα στο Χόλιγουντ, εν μέρει λόγω της πρόθεσής του να μην ζήσει μέσα στα ψέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητά του.

Παρ' όλα αυτά, ο Φρέιζερ συνέχισε να εμφανίζεται σε περισσότερες από 20 ταινίες μετά το «Dam Busters», με σταρ όπως ο Άλεκ Γκίνες στο «Tunes Of Glory» το 1960 και ο Πίτερ Σέλερς στο «The Waltz of the Toreadors» το 1962.

Μιλώντας σήμερα ο σύντροφός του Rodney Pienaar υπενθύμισε πώς ο Φρέιζερ έλεγε πάντα ότι «είχε μια θαυμάσια ζωή ως ηθοποιός» αφού ξέφυγε από την παιδική φτώχεια και αγαπούσε να ταξιδεύει στον κόσμο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Κέιπ Τάουν.

«Είχε καρκίνο του οισοφάγου για πάνω από ένα χρόνο και αρνήθηκε να κάνει χημειοθεραπεία. Ήταν λόγω ηλικίας, δεν κάπνισε ποτέ», είπε ο σύντροφός του και συνέχισε.

«Ήταν στο νοσοκομείο Τσέλσι και Γουέστμινστερ πριν από δύο εβδομάδες και μετά επέστρεψε. Θα ήταν τρομερό αν είχε πεθάνει στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς βρισκόταν στο σπίτι για την τελευταία του εβδομάδα.

«Είχε πάει στο νοσοκομείο επειδή η αναπνοή του ήταν κακή και μετά υπέστη λοίμωξη στο στήθος, οπότε όταν επέστρεψε του χορηγούνταν μορφίνη. Μερικές φορές έπρεπε να του λιώσω τα χάπια και να τα ανακατέψω στο γιαούρτι του. Τον βρήκα το Σάββατο το πρωί και φαινόταν πολύ ήρεμος στο κρεβάτι του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν έπασχε από τον Covid.

«Θα αποτεφρωθεί, αλλά ελπίζουμε ότι το επόμενο έτος οι φίλοι του θα έρθουν για να γιορτάσουν τη ζωή του και να έχει ένα κατάλληλο μνημόσυνο. Είχε γράψει μερικά μυθιστορήματα και συνέχισε να γράφει στις τελευταίες του μέρες. Αγαπούσε επίσης να παρακολουθεί παραστάσεις σε ένα τοπικό θέατρο».

Ο ηθοποιός Τζον Φρέιζερ έπαιξε στην ταινία «The Dam Busters» όταν ήταν λίγο παραπάνω από είκοσι χρονών και έγινε έκλεψε αμέσως τις καρδιές των γυναικών. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως το «Touch and Go» με τον Τζακ Χόκινς το 1955.

Βρίσκοντας τον εαυτό του στην κορυφή της διεθνούς φήμης μετά το "The Dam Busters" αγχώθηκε με το Χόλιγουντ και δεν δέχτηκε κάποιες προσφορές για ταινίες, γιατί δεν ήθελε την τόση δημοσιότητα.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Wind Canot Read» το 1958 στην Ινδία, ο Φρέιζερ τσακώθηκε με τον Ουαλό ηθοποιό Ρόναλντ Λιούις, ο οποίος είχε κάνει σχόλια για τη σεξουαλικότητά του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λος Άντζελες το 1957 για την προώθηση της ταινίας «The Good Companions», ένας Αμερικανός παραγωγός είχε υποσχεθεί να ενισχύσει την καριέρα του, αλλά ο Φρέιζερ είπε ότι δεν ήθελε να ζήσει σε ένα ψέμα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, The Telegraph.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Τζον Φρέιζερ

Ο Τζον Φρέιζερ γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1931 στη Γλασκώβη και μεγάλωσε στη συνοικία Mosspark με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του και έναν αλκοολικό πατέρα.

Κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε ηλικία 11 ετών από έναν έφηβο στρατιώτη στα λουτρά στην περιοχή Pollokshields.

Ο Φρέιζερ φοίτησε στο Γυμνάσιο της Γλασκόβης για αγόρια και ενώ ήταν εκεί αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει στο πανεπιστήμιο και αντ' αυτού πέρασε ακρόαση ως παιδικός ηθοποιός για το Children Hour του BBC Radio.

Στη συνέχεια συνέχισε να εργάζεται με την Park Theatre Company στη Γλασκόβη ως βοηθός σκηνοθέτη πριν κάνει το ντεμπούτο του το 1947 στο Salome του Όσκαρ Γουάιλντ.

Ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Βρετανικό Στρατό, στη συνέχεια επέστρεψε στο ίδιο θέατρο όπου χειρίστηκε τα ηχητικά εφέ με το γραμμόφωνο.

Το 1951 εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική προσαρμογή του BBC για το Kidnapped του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, και έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια, με τους The Sunday Times να τον περιγράφουν ως «ένα αστέρι με δυνατότητες». Στη συνέχεια έκανε την πρώτη του ταινία, το «Valley Of Song», ακολουθούμενο από το «The Good Beginning» - και οι δύο το 1953.

Στη συνέχεια τον έβαλε στο μάτι ο παραγωγός Jimmy Woolf, ο οποίος σκέφτηκε να τον βάλει να παίξει στην ταινία του 1962 «Ο Λόρενς της Αραβίας».

Δεν πήρε το ρόλο, αλλά επιλέχθηκε γρήγορα να εμφανιστεί ως Λόρδος Άλφρεντ Ντάγκλας στο «The Trials of Oscar Wilde» το 1960 μαζί με τον Πίτερ Φιντζς ως Οσκαρ Γουάιλντ. Ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός στα Βραβεία Bafta για το ρόλο του αλλά δεν κέρδισε.

Την ίδια χρονιά έκανε το μπαμ στη μεγάλη οθόνη με το «Tunes Of Glory» μαζί με τους Αλεκ Γκίνες και Τζον Μιλς. Το 1962 γύρισε το «The Waltz of the Toreadors» με τον Πίτερ Σέλερς στα Pinewood Studios στο Buckinghamshire.

Ο Τζον Φρέιζερ, που είχε τώρα πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και είχε αποκτήσει μία μπλε Aston Martin, αποφάσισε να μετακομίσει στο Buckinghamshire με τον μακροχρόνιο τότε σύντροφό του, στον οποίο αναφερόταν μόνο ως «Τζορτζ».

Ωστόσο, απολάμβανε μια πολύχρωμη ερωτική ζωή και είχε ένα ειδύλλιο έξι εβδομάδων με το σοβιετικό αστέρι του μπαλέτου Ρούντολφ Νουρέγιεφ κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης.

Επιπλέον, κατά την περιοδεία του στην Αυστραλία για την ταινία «Sleuth», ο Φρέιζερ κοιμήθηκε με την ερωμένη του αλκοολικού Βρετανού ηθοποιού Patrick Wymark, μια συνάντηση που περιέγραψε ως «η μόνη φορά στη ζωή μου που έχω επιτύχει σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα χωρίς να παραλύσω από ανησυχία». Από τότε δεν την ξαναείδε, ούτε άκουσε ξανά για αυτήν.

Επισκέφτηκε επίσης κάποτε ένα πορνείο μετά από τη συμβουλή του φίλου του Stephen Ward, γνωστός για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση Profumo. Κάποτε συμβουλεύτηκε επίσης έναν ψυχίατρο με την ελπίδα να αλλάξει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, όπως προαναφέρθηκε.

Εκτός από την καριέρα του στην υποκριτική, ο Φρέιζερ αγόρασε μία φάρμα με κοτόπουλα στο Σάρρεϋ, αλλά αφού έχασε όλες τις αποταμιεύσεις του, έφυγε και αγόρασε ένα διαμέρισμα στο Χάμπσταντ Χιθ, όπου ζούσε με έναν εργαζόμενο στο θέατρο Old Vic, που είχε γνωρίζει ενώ έπαιζε στο A Winter's Tale και ένα μωρό ημιπίθηκο. Ο Φρέιζερ είχε και μια μικρή πορεία στον χώρο του τραγουδιού.

Το 1970 ο επί πολλά σύντροφός του «Τζορτζ» τον άφησε και έτσι ο Φρέιζερ αγόρασε δύο σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο στο Νότινγκ Χιλ. Έζησε σε ένα και νοίκιασε τον άλλο στον πρώην εραστή του.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιόδευσε στη Δυτική Αφρική παίζοντας Σαίξπηρ με το Βρετανικό Συμβούλιο, και για τα επόμενα 16 χρόνια, η ομάδα του με οκτώ ηθοποιούς έπαιξε σε έργα σε περισσότερες από 60 χώρες.

Το 1978 εκδόθηκε το βιβλίο του «The Bard in the Bush», ενώ το 2004 κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Close Up» .Ο Φρέιζερ έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση ως The Monitor στη δημοφιλή σειρά «Doctor Who» το 1981. Ο τελευταίος ρόλος του ήταν στo «Truth or Dare» το 1996.

Κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του, έζησε για πολλά χρόνια στην Τοσκάνη με τον σύντροφό του Rodney.