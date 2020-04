Η απίστευτη κρυφή ζωή του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία -Πώς έζησε 4 χρόνια εκεί χωρίς να καταλάβει κανείς ποιος είναι

Μπορεί σήμερα να είναι ένας στυγνός δικτάτορας, μιας εξαιρετικά μυστικοπαθούς χώρας, αλλά στην διαμόρφωση του σημερινού χαρακτήρα του Κιμ Γιονγκ Ουν, έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα χρόνια που έζησε ως μαθητής στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία.



Οι εικασίες για την ζωή του Κιμ Γιονγκ Ουν δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες μετά τις τελευταίες του απουσίες από σημαντικά γεγονότα της χώρας του. Κάποια μέσα λένε ότι είναι σε κώμα μετά την επέμβαση καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε, αναφέροντας πως το χέρι του γιατρού έτρεμε όταν έπρεπε να του βάλει το στεντ. Άλλα λένε πως πέθανε. Τι ισχύει όμως με την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν, το γνωρίζουμε ελάχιστα άτομα του στενού του περιβάλλοντος, κι αυτό γιατί η ζωή του βορειοκορεάτη ηγέτη φυλάσσεται σαν επτασφράγιστο μυστικό.



Ωστόσο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έζησε 4 χρόνια των εφηβικών του χρόνων στην Ελβετία και όσα αποκαλύπτονται μπορεί να κρύβουν στοιχεία για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Πόσοι άραγε γνωρίζουν την λατρεία του για το μπάσκετ, ή το γεγονός ότι έμενε με την θεία του και τον θείο του χρησιμοποιώντας άλλο όνομα, και υποδυόμενος τον γιο ενός υπαλλήλου του διπλωματικού σώματος.



Όσα θυμάται ο συμμαθητής του Χοάρο Μικαέλο

Ο Χοάρο Μικαέλο, τότε ο 14χρονος γιος Πορτογάλων μεταναστών, θυμόταν ξεκάθαρα το αγόρι από την Ασία με φόρμα και παπούτσια Nike να προχωρά προς την τάξη 6A, μια τάξη 22 μαθητών στο μικρό δημόσιο σχολείο του στη Βέρνη της Ελβετίας, το 1998. Τα παιδιά είχαν ήδη καθίσει στα θρανία τους, όταν το νέο αγόρι μπήκε και συστήθηκε ως Πακ Ουν, γιος διπλωματών της Βόρειας Κορέας. Υπήρχε ένα άδειο κάθισμα δίπλα στον Χοάο, και έτσι, το νέο αγόρι, που απλά άκουγε στο όνομα Ουν, πήγε και κάθισε. Ο 12χρονος είχε ένα κούρεμα γνωστό ως πουτίγκα.



Οι δυο τους σύντομα ήρθαν πολύ κοντά, τόσο γιατί καθόντουσαν στο ίδιο θρανίο όσο και γιατί κανείς από τους δύο δεν ήταν ιδιαίτερα ακαδημαϊκός. Στην έκτη τάξη, οι μαθητές χωρίζονταν σε δύο τμήματα, με τον Ουν και τον Χοάο να στέλνονται σε αυτή των ακαδημαϊκά ασθενέστερων μαθητών. Ο Ουν ένιωθε μεγάλη ντροπή όταν καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις μπροστά σε όλους τους μαθητές – όχι επειδή δεν γνώριζε τις απαντήσεις, αλλά επειδή δεν μπορούσε να εκφραστεί. Έτσι, ο Χοάο τον βοήθησε με τις εργασίες στα γερμανικά, ενώ ο νεοφερμένος βοήθησε τον νέο του φίλο με τα μαθηματικά. Ο Χοάο θυμάται τον Ουν ως έναν ήσυχο μαθητή, αλλά είπε πως ήταν πολύ αποφασιστικός και ικανός να εκφράσει την άποψή του.



Μόνο χρόνια αργότερα, ο Χοάο και οι άλλοι συμμαθητές του από τη Βέρνη συνειδητοποίησαν ποιος ήταν το νέο παιδί: ο Κιμ Γιογκ Ουν, ο μελλοντικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας.



Η νέα του ζωή στην Ελβετία θα περίμενε κανείς να τον κάνει άλλο άνθρωπο

Όταν αναγγέλθηκε ως κληρονόμος του πατέρα του το 2010, ορισμένοι αναλυτές ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έχοντας περάσει 4 χρόνια στην Ελβετία κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων, θα ήταν πιο ανοιχτόμυαλος ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Το ότι μπορεί να ξεκίνησε μεταρρυθμίσεις που, αν και δεν μετέτρεπαν το σταλινικό κράτος της οικογένειάς του σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, μπορεί να το έκαναν λίγο λιγότερο καταπιεστικό.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε μία από τις πρώτες φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα, δίπλα στον πατέρα του

Εξάλλου, με πολλούς τρόπους, ο χρόνος που πέρασε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία αποκαλύπτει μια εφηβεία και εκπαίδευση που δεν ήταν τόσο διαφορετική από μια τυπική Δυτική: Υπήρχε μια αγάπη για το μπάσκετ, ένα πρόγραμμα σπουδών που απαιτούσε να μάθει για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον Νέλσον Μαντέλα και μια ντουλάπα με αθλητικές φόρμες από επώνυμες μάρκες. Αλλά αυτά τα χρόνια διαμόρφωσης του χαρακτήρα, ενδέχεται να είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα στον μελλοντικό ηγέτη.

Τα χρόνια του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία, στα οποία παρακολουθούσε τόσο σε ένα ιδιωτικό σχολείο όσο και σε ένα μικρό γερμανόφωνο δημόσιο σχολείο, θα του είχαν διδάξει πως όταν θα έβγαινε στον κόσμο, θα ήταν εντελώς αδιάφορος. Ένα τίποτα. Αντί να τον πείσουν να αλλάξει την χώρα του, αυτά τα χρόνια θα του έδειχναν την αναγκαιότητα να διαιωνίσει το σύστημα που μετέτρεψε τον ίδιο του τον πατέρα και τον παππού του σε θεότητες. Αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτουν επίσης μερικά από τα ίδια ενδιαφέροντα και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που θα ερχόταν να καθορίσει τον άνθρωπο που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι εξωτερικής πολιτικής στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν που είχε δώσει εντολή για τον θάνατο του θείου και του αδερφού του, ήταν επίσης ο ίδιος έφηβος που επιτίθονταν στους συμμαθητές του όταν μιλούσαν στα γερμανικά, μια γλώσσα που είχε δυσκολευτεί να μάθει.



Η άφιξη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Βέρνη

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν αναχώρησε για τη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, το καλοκαίρι του 1996 για να παρακολουθήσει μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Κιμ Γιονγκ Τσολ, το σχολείο. Βρέθηκε σε μια πόλη που έμοιαζε περισσότερο με γραφική παρά με μια διεθνή πρωτεύουσα. Η Βέρνη ήταν διάσημη για τον πύργο του ρολογιού, γνωστό ως Zytglogge, που οδήγησε έναν νεαρό υπάλληλο με το όνομα Άλμπερτ Αϊνστάιν να ανακαλύψει την θεωρία της σχετικότητας περίπου 90 χρόνια νωρίτερα. Ο Αϊνστάιν, γυρνώντας σπίτι από την δουλειά με ένα τραμ ένα βράδυ του 1905, έλυσε το μυστήριο του «χωροχρόνου» που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια.



Τον Αύγουστο που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στην Ελβετία, η ταινία «Mission Impossible» παιζόταν στους κινηματογράφους και το «Trainspotting» ετοιμαζόταν να κάνει πρεμιέρα. Οι υπολογιστές εκείνης της εποχής χρησιμοποιούσαν floppy disks και έτρεχαν σε MS-DOS.



Αφίσα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ και τον νεαρό - όπως πιστεύεται - Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο μελλοντικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας βρέθηκε στην παιδική του ηλικία σε αυτό τον νέο, ανοιχτό κόσμο. Δεν ήταν η πρώτη του φορά στο εξωτερικό - είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη και την Ιαπωνία πριν - αλλά ήταν η πρώτη φορά που έζησε έξω από τα όρια της βασιλικής αυλής της Βόρειας Κορέας.



Οι νέοι του «γονείς», οι συγγενείς της μητέρας του

Εκεί ενώθηκε ξανά με τον μεγαλύτερο αδερφό του, ο οποίος ζούσε στο Λίμπεφελντ, μια προαστιακή γειτονιά στα περίχωρα της Βέρνης, εδώ και δύο χρόνια με την θεία τους – από την πλευρά της μητέρας τους, Κο Γιονγκ Σουκ, τον σύζυγό της, Ρι Γκανγκ και τα τρία τους παιδιά.



«Ζούσαμε σε ένα κανονικό σπίτι και συμπεριφερόμασταν σαν μια κανονική οικογένεια. Φερόμουν σαν να ήμουν η μητέρα τους» δήλωσε η θεία του Κιμ στην δημοσιογράφος της Washington Post, Άννα Φίφιλντ που έγραψε πρόσφατα το βιβλίο « The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un». «Ερχόντουσαν οι φίλοι τους και εγώ τους ετοίμαζα σνακ. Είχε μια πολύ φυσιολογική παιδική ηλικία με πάρτι γενεθλίων και δώρα, και ντόπια παιδιά που έρχονταν να παίξουν».

Μια πολύ φυσιολογική παιδική ηλικία αλλά με πολλά χρήματα και ταξίδια σε διάσημα μέρη της Ευρώπης

Μιλούσαν κορεάτικα στο σπίτι και έτρωγαν κορεάτικα φαγητά, και οι φίλοι των αγοριών δεν ήξεραν ότι η λέξη Ίμο – όπως αποκαλούσαν οι Γιονγκ Τσολ και Γιονγκ Ουν – ήταν η κορεάτικη λέξη για την «θεία» και όχι για την «μαμά».



Απολάμβαναν την ζωή τους στην Ευρώπη και είχαν πολλά χρήματα. Τα οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών τους περιέχουν εικόνες του μελλοντικού ηγέτη της Βόρειας Κορέας που κολυμπά στη Μεσόγειο στη Γαλλική Ριβιέρα, δείπνο στην ύπαιθρο της Ιταλίας, εκδρομές στην EuroDisney στο Παρίσι – δεν ήταν το πρώτο ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί: η μητέρα του τον είχε πάει μερικά χρόνια πριν, για σκι στις Ελβετικές Άλπεις. Χαλάρωναν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Ιντερλάκεν, την περίφημη παραθεριστική πόλη έξω από την Βέρνη, που φιλοξενεί ένα διάσημο λούνα παρκ.

Οι πλαστές ταυτότητες της οικογένειας - Ο Κιμ Γιονγκ Ουν άκουγε στο όνομα Πακ Ουν

Όλα τα μέλη της οικογένειας του Κιμ είχαν κατασκευάσει προσεκτικά ταυτότητες για να κρύψουν ποιοι ήταν πραγματικά. Ο Ρι είχε καταχωρηθεί ως οδηγός στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας και πήρε το όνομα Πακ Ναμ Τσολ. Το Πακ είναι ένα από τα πιο κοινά κορεατικά επώνυμα μετά το Κιμ. Η Κο, σύμφωνα με την κορεατική παράδοση που θέλει τις γυναίκες να διατηρούν τα επώνυμά τους μετά τον γάμο τους, στην ταυτότητά της εμφανιζόταν ως Τσονγκ Γιονγκ Χε.



Ο Κιμ Γιονγκ Τσολ ήταν επισήμως ο Πακ Τσολ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν ο Πακ Ουν. Αλλά τα ψευδώνυμά τους αυτά δεν ήταν καινούρια. Τα είχαν χρησιμοποιήσει στην αποστολή της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη το 1991 και αυτά τα διπλωματικά έγγραφα τους επέτρεπαν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη.



Το γερμανόφωνο σχολείο όπου φοίτησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Κάτω από αυτή την ταυτότητα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαταστάθηκε στο Λίμπεφελντ. Πίσω από τον κεντρικό δρόμο, σε ένα «βιομηχανικό δρομάκι» όπως γράφει η πινακίδα, δίπλα σε μια μεγάλη εμπορική εταιρεία κρασιού, που μοιάζει με μοναστήρι, βρίσκεται ο αριθμός 10 της Κιρκστράσε. Αυτό ήταν το σπίτι του Κιμ Γιονγκ Ουν, όσο έμενε στην Ελβετία. Βρίσκεται σε ένα τριώροφο, ανοιχτό πορτοκαλί σπίτι από ψαμμίτη που περιβάλλεται από ορτανσίες.



Διαμονή σε ένα μετριοπαθές διαμέρισμα

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας είχε αγοράσει έξι διαμερίσματα στο κτίριο λίγο μετά την κατασκευή τους το 1989 στην τιμή των 4 εκατομμυρίων φράγκων - λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια τότε - για την οικογένεια και ορισμένους από τους άλλους αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας που ζούσαν στην ελβετική πρωτεύουσα .

Το διαμέρισμα ήταν πιο μετριοπαθές από ό, τι είχε συνηθίσει,χωρίς φωτογραφίες στους τοίχους, αλλά ο έφηβος Κιμ Γιονγκ Ουν είχε gadgets που οι συμμαθητές του μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν: ένα μίνιdiscplayer, ένα sony playstation και πολλές ταινίες που δεν είχαν παιχτεί καν στους κινηματογράφους. Οι λίγοι φίλοι του που είχαν πάει στο σπίτι του, λάτρευαν να παρακολουθούν τις ταινίες δράσεις, ειδικά εκείνες με τον Τζάκι Τσαν ή τον τελευταίο Τζέιμς Μποντ.



Στην Ελβετία, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζούσε μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Φοιτούσε μαζί με τον αδερφό του στο Διεθνές Σχολείο της Βέρνης, ένα ιδιωτικό σχολείο αγγλικής γλώσσας που παρακολουθούσαν τα παιδιά των διπλωματών και άλλων ομογενών στην πρωτεύουσα. Τα δίδακτρα κόστιζαν πάνω από 20.000 δολάρια ετησίως.



Κανείς δεν αναρωτιόταν γιατί μερικές φορές ο Κιμ Γιονγκ Ουν, φορώντας την σχολική του στολή, πήγαινε στο σχολείο με αυτοκίνητο. Πολλά παιδιά άλλων διπλωματών έφταναν στο σχολείο με τον ίδιο τρόπο.

Γιατί επελέγη η Ελβετία και όχι κάποια άλλη χώρα

Το σχολείο, του οποίου ο μαθητικός πληθυσμός σήμερα περιέχει περίπου 40 εθνικότητες, φαίνεται ότι είναι «σε ιδανική τοποθεσία σε μια ουδέτερη χώρα». Πράγματι, η Ελβετία, η οποία φημίζεται για τη διακριτική της ευχέρεια για τα πάντα, από τραπεζικούς λογαριασμούς έως την εκπαίδευση των παιδιών των δικτατόρων, ήταν η ιδανική τοποθεσία για τους μυστικοπαθείς Βορειοκορεάτες.



Όταν έγινε γνωστή η είδηση πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν, θα ήταν ο διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ιλ, πολλοί πρώην γνωστοί, που γνώριζαν τα δύο αδέρφια με διαφορετικά ονόματα και τώρα δεν ήταν σίγουροι πώς θα ήταν ο διάδοχος, ανέφεραν πληροφορίες σχετικές με τον αδερφό του. Οι συμμαθητές του είπαν πως ο βορειοκορεάτης ήταν εσωστρεφής αλλά μιλούσε άπταιστα αγγλικά, αλλά είχαν κάνει λάθος. Μιλούσαν για τον Πακ Τσολ και ότι τον Πακ Ουν.

Η εμμονή με το μπάσκετ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε εμμονή με το μπάσκετ. Είχε μια μπασκέτα έξω από το διαμέρισμα και έπαιζε εκεί συχνά, κάνοντας μερικές φορές περισσότερο θόρυβο από ότι θα προτιμούσαν οι γείτονες.



Κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα, όταν χτυπούσε το κουδούνι του σχολείου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν πήγαινε στα γήπεδα μπάσκετ του σχολείου του ή στο γυμνάσιο στην κοντινή πόλη Μπέρμπερματ, σε απόσταση μικρότερη από 10 λεπτά με τα πόδια. Φορούσε πάντα την ίδια στολή: ένα αυθεντικό μπλουζάκι των Chicago Bulls ,με τον αριθμό 23, του Μάικλ Τζόρνταν και σορτς Bulls και παπούτσια Air Jordan. Η μπάλα του ήταν επίσης spalding με το επίσημο σήμα του NBA.



Ο μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν είναι φίλος του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η ανταγωνιστική πλευρά του Κιμ Γιονγκ Ουν ήρθε στην επιφάνεια με το μπάσκετ. Ήταν επιθετικός και μιλούσε άσχημα. Ήταν σοβαρός κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, σχεδόν ποτέ δεν γελούσε ούτε καν μιλούσε, εστίαζε μόνο στο παιχνίδι. Όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα ήθελε, καταριόταν ή χτυπούσε ακόμη και το κεφάλι του στον τοίχο.



Η μητέρα του ήταν αυτή που του κόλλησε το μικρόβιο του μπάσκετ - Ήθελε να τον βοηθήσει να ψηλώσει

Η μητέρα του, η Κο Γιονγκ Χούι, ήταν αυτή που πυροδότησε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του για το άθλημα. Υπάρχει μια παλιά ιστορία που αρέσει πολύ στις μητέρες από την Βόρεια και Νότια Κορέα να λένε στα παιδιά τους: αν παίζεις μπάσκετ, θα ψηλώσεις πιο γρήγορα.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν μικροκαμωμένος ως παιδί και ο πατέρας τους δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα ψηλός. Ήταν μόλις 1.52 σε ύψος και είναι γνωστό πως φορούσε παπούτσια με πλατφόρμες για να προσπαθεί να αντισταθμίσει – έτσι η Κο ενθάρρυνε τον γιο της να παίξει μπάσκετ με την ελπίδα πως η ιστορία θα ήταν αληθινή. Έγινε 1,73, οπότε ίσως δούλεψε λίγο.



Ήταν ενθουσιασμένη που έβλεπε τον γιο της να πηγαίνει για μπάσκετ, ένα άθλημα που πίστευε ότι θα τον βοηθούσε να καθαρίσει το μυαλό του και να χαλαρώσει την παιδική του εμμονή με αεροπλάνα και κινητήρες. Αντ 'αυτού, η μητέρα και η θεία του Κιμ Γιονγκ Ουν είδαν σύντομα πως το μπάσκετ είχε γίνει πλέον εθισμός και αυτό ήταν σε βάρος των σπουδών του. Η μητέρα του επισκέπτονταν τακτικά τη Βέρνη για να επιπλήξει τον γιο της επειδή έπαιζε πάρα πολύ και μελετούσε πολύ λίγο.



Η μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες

Έφτασε με ένα διαβατήριο που την δήλωσε ως Τσονγκ Ιλ Σον, αλλά η Ελβετία ήξερε ακριβώς ποια ήταν, Εξάλλου, έφτασε στην χώρα με ένα ρωσικό αεροσκάφος Ilyushin 62 που φέρει τα διακριτικά της Air Koryo, της κρατικής αεροπορικής εταιρείας της Βόρειας Κορέας. Το αεροπλάνο, που έφερε τον αριθμό ουράς P882, ήταν μόνο για VIP. Είχε ακόμη και ένα πλήρες υπνοδωμάτιο στην καμπίνα του.



Oι ελβετικές αρχές παρακολούθησαν στενά την Κο Γιονγκ Χούι, διατηρώντας αρχεία όλων των αποστολών της από τις αγορές της στην Μπαχνχοφστράσε της Ζυρίχης, μια από τις πιο αποκλειστικές λεωφόρους αγορών στον κόσμο, μέχρι τους λογαριασμούς σε φανταχτερά ιδιωτικά κέντρα αισθητικής στην Γενεύη.



Ήξεραν επίσης ποια ήταν τα παιδιά της. Σε ιδιωτική συνομιλία, ονόμασαν τον Κιμ Γιονγκ Τσολ ως «τον ψηλό, κοκκαλιάρη» και τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως «τον κοντό και χοντρό». Ωστόσο, η νέα ελβετική γενική εισαγγελέας, η Κάρλα Ντελ Πόντε (η οποία αργότερα θα γίνει γενική εισαγγελέας στα διεθνή ποινικά δικαστήρια της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα), είχε απαγορεύσει στις ελβετικές αρχές να παρακολουθούν τα παιδιά. Στη διάσημη διακριτική Ελβετία, τους επιτρεπόταν να είναι μόνο παιδιά - ακόμα κι αν ήταν παιδιά ενός από τους πιο διαβόητους τυράννους του κόσμου.



Το γεγονός που ανέτρεψε την ζωή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Αλλά δύο χρόνια μετά την παραμονή του στην Ελβετία, ο κόσμος του Κιμ Γιονγκ Ουν ανατράπηκε. Η μητέρα του είχε διαγνωστεί με προχωρημένο στάδιο καρκίνου του μαστού και άρχισε εντατική θεραπεία στη Γαλλία. Η πρόγνωση δεν ήταν καλή. Η ασθένεια μπορούσε επίσης να αποδειχθεί καταληκτική για τους κηδεμόνες του Κιμ Γιονγκ Ουν, την θεία και τον θείο του. Ο σύνδεσμός τους με το καθεστώς, η σχέση που τους είχε παρατάξει σε αυτήν την προνομιακή θέση, γινόταν ασθενέστερη μέρα με τη μέρα.Αποφάσισαν να δοκιμάσουν να ζήσουν ελεύθεροι.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν οξύθυμος και μισούσε τα γερμανικά

Έτσι, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 17 Μαΐου, η θεία και ο θείος του Κιμ Γιονγκ Ουν, έβαλαν τα τρία παιδιά τους σε ταξί και πήγαν στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Μόνο ο μεγαλύτερος τους, που ήταν τότε 14 ετών, που ήταν στην ίδαι ηλικία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ήξερε τι θα συνέβαινε στην συνέχεια.



Όταν έφτασαν στην πρεσβεία, εξήγησαν ότι ήταν Βορειοκορεάτες, ότι η Κο ήταν νύφη του ηγέτη και ότι ζητούσαν άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν γνώριζε σε αυτό το στάδιο ποιος ήταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε η Κο και ο Ρι, δεν ανέφεραν αμέσως αυτή την λεπτομέρεια. Τους χορηγήθηκε άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκαν εκεί, όπου άνοιξαν ένα στεγνοκαθαριστήριο, όπως πολλοί άλλοι Κορεάτες μετανάστες και παρακολουθούσαν τα παιδιά τους να ανθίζουν στο νέο τους περιβάλλον.



Η αλλαγή του σχολείου και οι δυσκολίες στην μάθηση των γερμανικών

Η μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν έζησε άλλα 6χρόνια και πέθανε σε νοσοκομείο στο Παρίσι το 2004. Όταν επέστρεψε στην Βέρνη αφού πέρασε το καλοκαίρι του 1998 στη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν επέστρεψε στο ιδιωτικό διεθνές σχολείο. Αντ 'αυτού, έκανε μια νέα αρχή στο γερμανόφωνο δημόσιο σχολείο στη γειτονιά του, Schule Liebefeld Steinhölzli. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί άλλαξαν οι «γονείς» του.



Το σχολείο απείχε ελάχιστα από το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζούσαν οι Βορειοκορεάτες, πέντε λεπτά με τα πόδια. Όταν φοιτούσε αυτό το σχολείο ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε μόνο 200 μαθητές και εννέα τάξεις. Το τμήμα εκπαίδευσης ήθελε να έχει πολλά μικρά σχολεία, ώστε κανένας μαθητής να μην χρειάζεται να ταξιδεύει πολύ μακριά κάθε μέρα.

Όταν εγγράφηκε για πρώτη φορά στο σχολείο στο Λίμπεφελντ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ξεκίνησε από μια τάξη όπου τα παιδιά που δεν μιλούσαν γερμανικά, θα έπρεπε να περάσουν πολλούς μήνες μαθαίνοντας τα μαθήματά τους στα γερμανικά, αλλά με πιο αργό ρυθμό με απλούστερη διδασκαλία.



Μόλις ολοκλήρωσε την προπαρασκευαστική τάξη, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εντάχθηκε στην κανονική, εκείνη της έκτης τάξης. Ενώ ο φίλος του Χοάο θυμάται τον Κιμ ως «φιλόδοξο και όχι επιθετικό» σύμφωνα με μια αδημοσίευτη συνέντευξη με έναν Ελβετό δημοσιογράφο, άλλοι μαθητές θυμούνται το νέο παιδί να είναι δυναμικό επειδή είχε πρόβλημα να επικοινωνήσει. Ενώ τα μαθήματα γίνονται στα γερμανικά, οι οικογένειες και οι φίλοι του μιλούσαν μεταξύ τους στα ελβετικά γερμανικά. Επρόκειτο για μια διάλεκτο, που για έναν ξένο, ακουγόταν τόσο διαφορετικά που θα μπορούσαν να ήταν και ολλανδικά. Ήταν απογοητευτικό για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που ήταν πικραμένος με την αδυναμία του να τους καταλάβει. «Μας κλωτσούσε στις κνήμες» είπε ένας πρώην συμμαθητής του.



Ο περίεργος ξένος που φορούσε πάντα αθλητικές φόρμες

Εκτός από τα προβλήματα επικοινωνίας, οι άλλοι μαθητές περιέγραφαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως έναν περίεργο ξένο, που φορούσε πάντα αθλητικές φόρμες, ποτέ τζιν. Στην Βόρεια Κορέα, τα τζιν είναι ένα ένα σύμβολο των περιφρονημένων καπιταλιστών.



Ένας συμμαθητής του τον θυμάται να φορά πάντα φόρμες Adidas με τις τρεις ρίγες στο πλάι, και το τελευταίο ζευγάρι των Air Jordans. Τα άλλα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούσαν παρά να ονειρεύονται να έχουν τέτοια παπούτσια, δήλωσε ο Νίκολα Κοβάτσεβιτς, ένας άλλος πρώην συμμαθητής που έπαιζε συχνά μπάσκετ με τον Κιμ μετά το σχολείο, εκτιμώντας ότι ένα ζευγάρι κόστιζε πάνω από 200 δολάρια στην Ελβετία εκείνη την εποχή.



Μια σχολική φωτογραφία της εποχής εκείνης, δείχνει τους έφηβους να ποζάρουν με πουκάμισα και φαρδιά φούτερ, κάτω από ένα δέντρο στην αυλή του σχολείου. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στέκεται στο κέντρο της πίσω σειράς, φορώντας αθλητική φόρμα. Κοιτάζει χαμογελαστός στην κάμερα. Μια άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε εκείνη την εποχή, δείχνει τον Κιμ να χαμογελά φορώντας ένα ασημένιο κολιέ πάνω από το μαύρο μπλουζάκι του και να μοιάζει με έναν τυπικό έφηβο.



Ήταν εσωστρεφής και δεν παρακολουθούσε τις συνήθειες δραστηριότητες των άλλων εφήβων

Καθώς ανέβαινε τάξη, ο Κιμ Γιονγκ Ουν βελτίωσε τα γερμανικά του αρκετά ώστε να μπορεί να περνάει την τάξη. Ωστόσο, παρέμενε εσωστρεφής. Σε μια εποχή που οι έφηβοι πιέζουν συνήθως τα όρια, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ήταν party animal ή playboy. Δεν πήγαινε σε σχολικές κατασκηνώσεις, πάρτι ή ντίσκο και δεν άγγιζε ίχνος αλκοόλ.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέφυγε «τελείως την επαφή με τα κορίτσια» είπε ο πρώην συμμαθητής του, προσθέτοντας πως δεν είχε ποτέ ουσιαστική συνομιλία μαζί τους. «Ήταν μοναχός και δεν μοιράστηκε τίποτα για την ιδιωτική του ζωή».

Η εκπαίδευση που έλαβε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική κοσμοθεωρία από αυτήν που βίωσε στην Βόρεια Κορέα. Τα μαθήματά του περιελάμβαναν θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Οι μαθητές έμαθαν για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον Νέλσον Μαντέλα και τον Μαχάτμα Γκάντι. Υπήρχε μεγάλη έμφαση στην πολιτιστική πολυμορφία. θρησκευτικές, εθνοτικές και κοινωνικές ομάδες, τα δικαιώματα των ανθρώπων και η αλληλεγγύη για τους μειονεκτούντες.



Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι σκεφτόταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την διάρκεια αυτών των μαθημάτων. Δεν υπήρχαν τέτοια δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Αλλά αυτό μπορεί να μην είναι τόσο αστείο για τον Κιμ όσο ακούγεται για΄τι έχει συναντήσει ελάχιστους Βορειοκορεάτες και σχεδόν κανέναν σε καταστάσεις εκτός εκείνων που προσεκτικά χορογραφήθηκαν για να δείχνουν χαμογελαστούς πολίτες να τον χαιρετούν με ικανοποίηση.

Φωτογραφίες: AP