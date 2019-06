Κιμ Γιονγκ Ουν: Οδηγεί από τα 7, είχε όπλο από τα 11 -Πώς μεγάλωσε σαν άγνωστος στην Ελβετία και έγινε ο τύραννος που είναι σήμερα [εικόνες]

Φως στην τυραννική συμπεριφορά του «μικρού δικτάτορα» Κιμ Γιονγκ Ουν απέναντι στους συμμαθητές του την εποχή που φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο στην Ελβετία, αλλά και την παιδική του ηλικία μέσα στα πλούτη και την απομόνωση, που άνοιξε το δρόμο για την κατοπινή ανάρρησή του στην εξουσία έρχεται να ρίξει ένα νέο βιβλίο.

Στη βιογραφία με τίτλο “The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un” («Ο Μεγάλος Διάδοχος: Η μυστική άνοδος και εξουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν»), η δημοσιογράφος της Washington Post Άννα Φίφιλντ υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο γιος του Βορειοκορεάτη δικτάτορα, Κιμ Ιλ Σουνγκ, κλωτσούσε και έφτυνε τους συμμαθητές του, όταν τους άκουγε να συζητούν στα γερμανικά, μια γλώσσα που δυσκολευόταν ο ίδιος να μάθει.

Με αυτοκίνητο στα επτά και... περίστροφο στα 11

Ο μπαμπάς του τού έκανε δώρο, όταν ήταν επτά ετών ένα αυτοκίνητο, ενώ από την ηλικία των 11 ο Κιμ τριγυρνούσε μ’ ένα Colt 45άρι σε οπλοθήκη προσαρμοσμένη στο γοφό του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο ετεροθαλής αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ναμ (αριστερά) / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Με την ισχυρή του προσωπικότητα κέρδισε γρήγορα την εύνοια του πατέρα του έναντι του μεγαλύτερου ετεροθαλούς αδελφού του, Κιμ Γιονγκ Ναμ -του «αντάρτη» πλέιμποϊ που εξορίστηκε στο Μακάου και έμελλε χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2017, να εκτελεστεί με νευροπαραλυτικό παράγοντα κατ’ εντολή του Κιμ στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία- και του έτερου μεγαλύτερου αδελφού του, του εσωστρεφούς Κιμ Γιονγκ Τσολ.

Ο Κιμ ασκείται στη σκοποβολή

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που ο Κιμ προετοιμαζόταν από μικρός για να παραλάβει κάποια μέρα το δαχτυλίδι της εξουσίας απ’ τον πατέρα του. «Ανατράφηκε έχοντας την εντύπωση ότι είναι ιδιαίτερος», σημειώνει η Φίφιλντ. Έτσι εξηγείται γιατί γιόρτασε τα όγδοα γενέθλιά του όχι συντροφιά με συνομηλίκους του αλλά φορώντας κοστούμι και γραβάτα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του κομμουνιστικού καθεστώτος που του έκαναν ρεβεράντζες προσφέροντάς του ανθοδέσμες.

Χλιδή και πολυτέλεια από τα γενοφάσκια του

Το βιβλίο αποκαλύπτει την χλιδή και την πολυτέλεια μέσα στην οποία ζούσε ο Κιμ από τα πρώτα βήματά του στη ζωή την ώρα που εκατομμύρια συμπατριωτών του λιμοκτονούσαν. Ό,τι καινούριο gadget κυκλοφορούσε στην αγορά το αποκτούσε από τους πρώτους, όπως και τα τελευταία βιντεοπαιχνίδια -είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον Super Mario-, ενώ τρελαινόταν και για τα φλιπεράκια, αλλά και για τον μοντελισμό -αεροπλανάκια και πλοία ήταν τα αγαπημένα του-. Μεγάλωσε μέσα σε πολυτελή μέγαρα με σιδερένιες πύλες ύψους 5 μέτρων στην Πιονγιάνγκ και στην οικογενειακή εξοχική έπαυλη στην παραλία της πόλης Γονσάν.

O Κιμ Γιονγκ Ουν σε μια σπάνια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία / Φωτογραφία: atimes.com

Όπως κι ο πατέρας του, που είχε εμμονή με τις ταινίες και διέθετε μια συλλογή με πάνω από 20.000 βιντεοκασέτες και DVD, ο Κιμ Γιονγκ Ουν λάτρευε τον κινηματογράφο και απολάμβανε σε ιδιωτικές αίθουσες με απόλυτη ηχομόνωση τις τελευταίες περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ, καθώς και φιλμ για τον κόμη Δράκουλα και την επική αμερικανική ταινία «Μπεν Χουρ» του 1959.

Τα χρόνια της μαθητείας στην Ελβετία

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν 12 ετών όταν ο πατέρας του τον έστειλε το 1996 να φοιτήσει σ’ ένα ιδιωτικό, υψηλού κύρους, σχολείο στη Βέρνη της Ελβετίας, όπου χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Πακ Ουν».

O Μάικλ Τζόρνταν με τη φανέλα με το νούμερο 23 των Chicago Bulls σε μια φωτογραφία του 1997 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Οι συμμαθητές του θυμούνται ένα ευέξαπτο, λίαν ανταγωνιστικό -αν και όχι ιδιαίτερα καλό στα μαθήματα- παιδί, που ξεστόμιζε εύκολα βρισιές στη διάρκεια αγώνων μπάσκετ στο σχολείο, όπου εμφανιζόταν με αυθεντική στολή των Chicago Bulls με τον αριθμό του Μάικλ Τζόρνταν -23- στη φανέλα -άλλη μια απόδειξη ότι από μικρός λάτρευε το αμερικανικό μπάσκετ .

Φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν σε πολύ νεαρή ηλικία πρόβαλαν τα νοτιοκορεατικά ΜΜΕ όταν μαθεύτηκε ότι θα διαδεχθεί τον πατέρα του μετά τον θάνατο του τελευταίου το 2011 / Φωτογραφία: ΑΡ

Εκεί ήταν που έλαβε μια περιεκτική μόρφωση για θέματα παγκόσμιας ιστορίας, από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον Νέλσον Μαντέλα. Χρησιμοποιώντας ένα πλαστό βραζιλιάνικο διαβατήριο με το όνομα «Γιόζεφ Πουάγκ», ο Κιμ ταξίδευε συχνά ανά την Ευρώπη ανακαλύπτοντας τον έναν μετά τον άλλο τους ταξιδιωτικούς προορισμούς -από τη Γαλλική Ριβιέρα, μέχρι τη Euro Disney στο Παρίσι και τη Ρώμη- την ιστορία και όλα όσα είχε να του προσφέρει η Γηραιά Ήπειρος.

«Έξω από τη Βόρεια Κορέα ήταν ένα... τίποτε»



Το πρώτο διάστημα ο έφηβος Κιμ Γιονγκ Ουν ζούσε με μια θεία από την πλευρά της μητέρας του, μέχρι που εκείνη αυτομόλησε δύο χρόνια αργότερα στις ΗΠΑ. Η θεία αυτή, η Κο Γιονγκ Σουκ, είπε στη συγγραφέα ότι τον καιρό εκείνο προσπαθούσε με κάθε τρόπο να φτιάξει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα για τον μελλοντικό δικτάτορα ανεψιό της, ετοιμάζοντας λιχουδιές για τους Ελβετούς φίλους του, που έρχονταν να παίξουν μαζί του στο σπίτι τους στο Λίμπεφελντ, ή του έφερναν γλυκά για τα πάρτι των γενεθλίων του.

O Κιμ με τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ σε μια φωτογραφία του 2010 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Αλλά όλο αυτό το διάστημα που έζησε στην Ελβετία, όπως λέει η συγγραφέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνειδητοποίησε ότι «έξω απ’ τη Βόρεια Κορέα ήταν ένα τίποτε» και πείστηκε ότι πρέπει να κάνει ό,τι περνά απ’ το χέρι του για να διατηρήσει στην εξουσία το προσωποκεντρικό καθεστώς, που είχε μετατρέψει σε «θεούς» τον πατέρα και τον παππού του...