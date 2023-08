Η «κατάρα» της κούκλας Barbie -Τα σκάνδαλα, οι τραγωδίες και οι ατελείωτοι τσακωμοί για το ποιος τη δημιούργησε - iefimerida.gr

Οι κινηματογράφοι σε όλο τον κόσμο έγιναν «ροζ» για χάρη της πολυαναμενόμενης ταινίας Barbie, στην οποία πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η πολυσυζητημένη ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ έχει σημειώσει μέχρι στιγμής μεγάλη εισπρακτική επιτυχία όπου έχει προβληθεί, ενώ οι κριτικές διίστανται.

Ωστόσο, η χρωματιστή ταινία του καλοκαιριού απέχει πολύ από την καταγωγή της κούκλας, που στιγματίστηκε από τραγωδία και σκοτάδι.

Πριν η Μάργκοτ Ρόμπι γίνει μια πραγματική Barbie, η κούκλα αιχμαλώτισε τη φαντασία εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Σχεδόν επτά δεκαετίες αφότου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σε ένα γκαράζ στο Λος Άντζελες, η μάρκα έχει πουλήσει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο κούκλες, ενώ η Barbie έχει γίνει συνώνυμη με το δυτικό ιδεώδες μιας γυναίκας, μιας ξανθιάς καλλονής που η μέση της είναι γελοία μικρή και το μπούστο της πολύ μεγάλο.

Και, φυσικά, έχει κάνει μια περιουσία για τη δημιουργό της, τη γιγάντια αμερικανική Mattel Corporation.

Πώς και πότε δημιουργήθηκε η Barbie

Η κούκλα δημιουργήθηκε από την επιχειρηματία Ruth Handler το 1964 και πήρε το όνομά της από την κόρη της Barbara (το χαϊδευτικό του ονόματος είναι Barbie).

Πήρε τη βοήθεια του τοπικού παιχνιδοποιού Jack Ryan, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους συζύγους της Zsa Zsa Gabor.

Αμέσως μετά έφτιαξαν τον Ken - που πήρε το όνομά του από τον γιο της Ruth, Kenneth.

Όμως, πολλοί από αυτούς που ήταν κοντά στη δημιουργία της διάσημης κούκλας φάνηκαν να είναι «καταραμένοι».

Μία από τις πρώτες κούκλες Barbie της Ruth Handler / Φωτογραφία: AP Photo/Andrew Harnik

Η «κατάρα» της Barbie

Πίσω από την πεντακάθαρη εικόνα της Barbie κρύβεται μια σειρά από φρικτές λεπτομέρειες για τη Mattel, που ήρθαν στο φως στο Toy Monster: The Big, Bad World Of Mattel, του συγγραφέα μπεστ σέλερ των New York Times, Jerry Oppenheimer, που κυκλοφόρησε το 2009.

Ο Ryan, ο οποίος παντρεύτηκε πέντε φορές, συμπεριλαμβανομένης της Zsa Zsa Gabor, είχε πάθος για τα πάρτι, τις πόρνες και την κοκαΐνη και τελικά αυτοκτόνησε.

Εν τω μεταξύ, ο Kenneth Handler -η έμπνευση του Ken- ο οποίος ήταν παντρεμένος με τρία παιδιά, είχε προσβληθεί από τον ιό HIV από μια ομοφυλοφιλική σχέση και πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 1994.

Ο Ryan Gosling, και η Margot Robbie σε μια σκηνή από την ταινία «Barbie» / Φωτογραφία: Warner Bros. Pictures μέσω AP



Η Ruth τελικά απολύθηκε από τη Mattel λόγω ισχυρισμών ότι παραποιούσε τιμολόγια, λογαριασμούς, ακόμη και υπογραφές πελατών.

Τελικά κατηγορήθηκε για απάτη και ψευδή αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 1978, στην οποία δεν έκανε αίτηση αμφισβήτησης.

Καταδικάστηκε σε 2.500 ώρες κοινωφελούς εργασίας και πρόστιμο 57.000 δολαρίων.

Η ιστορία της Barbie ξεκινά...

Αλλά, πολύ πριν όλα πάνε στραβά, η Ruth ήταν για διακοπές στην Ευρώπη όπου ξεκίνησε η ιστορία της Barbie.

Το 1945 η Handler, τότε μια επίμονη 39χρονη κόρη Πολωνών μεταναστών, ίδρυσε μια εταιρεία παιχνιδιών στην Καλιφόρνια με τον σύζυγό της, Elliot, και έναν οικογενειακό φίλο που ονομάζεται Harold «Matt» Matson. Την ονόμασαν Mattel συγχωνεύοντας τα ονόματα των δύο ανδρών.

Ωστόσο, ο ευγενικός Matson δεν άντεξε πολύ με τον φιλόδοξο Handler και μέχρι το 1955 είχε αντικατασταθεί από τον Ryan, έναν πρώην σχεδιαστή όπλων.

Η Ρουθ και ο Έλιοτ Χάντλερ, ποζάρουν μπροστά από την προθήκη στο γραφείο τους δείχνοντας παιχνίδια που έχουν αναπτύξει, 2 Αυγούστου 1951 / Φωτογραφία: ΑΡ

Πάντα προσεκτικοί με τα χρήματά τους, οι Handlers δεν πρόσφεραν μισθό στον Ryan, προτιμώντας να του δώσουν το 1,5% των ακαθάριστων πωλήσεων της Mattel.

Ήταν μια απόφαση για την οποία θα μετάνιωναν γρήγορα - γιατί μέσα σε τρία χρόνια απέφερε στον Ryan περισσότερες από 750.000 λίρες ετησίως, ως αποτέλεσμα της επιτυχίας της εταιρείας και της άφιξης της Barbie.

Οι διαμάχες γύρω από τη δημιουργία της Barbie

Σχεδόν από τη στιγμή της σύλληψης της κούκλας, η Handler και ο Ryan μάλωναν έντονα για το ποιος ήταν δημιουργός της.

Η Handler επέμεινε ότι η Barbie ήταν η ιδέα της αφού είχε παρακολουθήσει την κόρη της να παίζει με χάρτινες κούκλες τις οποίες έντυνε με διαφορετικά ρούχα, ενώ ο Ryan υποστήριξε πως είχε την ιδέα ότι τα κορίτσια δεν ήθελαν μια κούκλα «με ζαβλακωμένη φιγούρα», αλλά μια που φαινόταν αληθινή.

Αυτό που δεν αμφισβητείται, ωστόσο, είναι ότι η Handler συνάντησε την κούκλα Bild-Lilli κατά τη διάρκεια διακοπών της στην Ευρώπη, τη χρησιμοποίησε ως πρωτότυπο και την έφερε πίσω για να την αναπτύξει ο Ryan.

Αλλά ήταν ο Ryan που βρήκε την τεχνολογία που επέτρεψε στην κούκλα να κινείται τόσο ευέλικτα, και ο οποίος στάθηκε στο μέγεθος και τις διαστάσεις της - εφευρέσεις που κατοχύρωσε για τον εαυτό του ως «ανεξάρτητος σύμβουλος».

Μέχρι το 1959 η Mattel ήταν έτοιμη να λανσάρει την Barbie - αν και τότε η Handler και ο Ryan μάλωναν επίσης για το ποιος είχε βρει το όνομά της. Η Handler επέμεινε ότι η κούκλα ονομαζόταν από την κόρη της, Barbara, ενώ ο Ryan υποστήριξε ότι πήρε το όνομά της από την πρώτη του σύζυγο, που ονομάζεται επίσης Barbara.

Ο πρώην υπεύθυνος μάρκετινγκ της Mattel, Marvin Barab, είπε ότι τόσο η Handler όσο και ο Ryan είχαν τεράστιο εγωισμό. «Η Ruth ήταν λιγότερο άρρωστη», είπε. «Η αντιπαθητικότητά της ήταν σε αποδεκτή μορφή, ενώ του Jack όχι. Αλλά και οι δύο ήταν αρκετά αντιπαθητικοί», θυμάται.

Η τεράστια επιτυχία της Barbie

Όσο πικρές κι αν ήταν οι εσωτερικές διαμάχες στη Mattel, για τον έξω κόσμο η εταιρεία ήταν ένας θρίαμβος - ειδικά μετά την κυκλοφορία της Barbie.

Την άνοιξη του 1960 η Mattel δεν μπορούσε να συμβαδίσει με τη ζήτηση και οι καταστηματάρχες έπρεπε να περιορίσουν τον αριθμό που πουλούσαν στους πιο πολύτιμους πελάτες τους. Το ιαπωνικό εργοστάσιο παρήγαγε 100.000 κούκλες την εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσε να συμβαδίσει με τις παραγγελίες.

Ξεκίνησαν τα κλαμπ θαυμαστών της Barbie και ένας αρθρογράφος του Χόλιγουντ ανέφερε ότι η κούκλα λάμβανε περισσότερα μηνύματα θαυμαστών από ό,τι η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Όντρεϊ Χέπμπορν μαζί.

Η δημιουργός της κούκλας Barbie Ruth Handler, αριστερά, δέχεται ένα φιλί από την Kristi Cooke, μια ηθοποιό ντυμένη κούκλα Barbie, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 35ων γενεθλίων για την κούκλα στο FAO Schwarz στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαρτίου 1994 / Φωτογραφία: AP Photo/Robert Clark

Τα όργια σεξ ενός εκ των δημιουργών της Barbie

Και με τεράστιες επιταγές δικαιωμάτων να πλημμυρίζουν στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο Jack Ryan άρχισε σύντομα να απολαμβάνει το άγριο πάθος του για το σεξ σε όλες του τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των οργίων.

Το 1965 ο μηχανικός αγόρασε μια ψεύτικη έπαυλη των Τυδώρ στην κορυφή ενός λόφου στο Bel Air - την οποία αργότερα ονόμασε «Το Κάστρο».

Με μια ξύλινη γέφυρα πάνω από την τάφρο που περιέβαλλε το σπίτι, εικονικές επάλξεις, γιγάντια πέτρινα τζάκια και τεράστιες καμάρες που φυλάσσονταν από πανοπλίες, ήταν ένα ορόσημο του Χόλιγουντ.

Φοβούμενος ότι δεν θα ήταν σε επαφή με την επιχείρησή του, ωστόσο, ο Ryan τοποθέτησε επίσης 144 τηλέφωνα σε όλο το σπίτι και τους χώρους του - ακόμη και τοποθετώντας μερικά από αυτά σε δέντρα τα οποία προγραμμάτισε να ακούγονται σαν πουλιά που κελαηδούν αντί για ήχους κλήσης.

Το Κάστρο ήταν το σπίτι που αγόρασε χάρη στην Μπάρμπι - και εκείνος συνέχισε να το γεμίζει με τα αντίστοιχα της πραγματικής ζωής της κούκλας. Κάθε Πέμπτη απόγευμα καλούσε δεκάδες κόσμο για φαγητό.

Ο Ράιαν ζούσε σε αυτό που ονόμαζε το «κάστρο» του

Ο Ryan θα προήδρευε του σουαρέ, καθισμένος σε έναν θρόνο που κάποτε ανήκε στον πρίγκιπα της Πάρμας στην Ιταλία, ενώ στο πλευρό του θα ήταν μια διαφορετική γυναίκα κάθε εβδομάδα - παρόλο που ήταν παντρεμένος.

Η σύζυγος του Ryan και οι δύο κόρες τους περιορίστηκαν σε αυτό που ήταν γνωστό ως «Προσωπικές συνοικίες» στο Κάστρο - για να μη συμμετάσχουν ποτέ στα... όργια που άρχισε να φιλοξενεί όλο και πιο συχνά. Στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα, διοργάνωσε τουλάχιστον 182 πάρτι σε έναν χρόνο - και προσέλαβε μια εταιρεία δημοσιογράφων για να τα προωθήσει.

Υπήρχαν ζογκλέρ και μάντεις, ακροβάτες και χορευτές, αλλά ο πρωταρχικός σκοπός ήταν ένα... σεξουαλικό ελεύθερο για όλους και, αναπόφευκτα, αυτό ώθησε τη γυναίκα του να ζητήσει διαζύγιο.

Η ίδια η Handler δεν ήταν άγγελος. Καθώς ο Ryan διασκέδαζε ανελέητα, μια εξαγριωμένη Handler έκοψε τα δικαιώματα του μέχρι το κόκαλο, με αποτέλεσμα αυτός να μηνύσει τη Mattel για εκατομμύρια.

Οι πόλεμοι της Barbie συνεχίστηκαν αμείωτοι. Στο μεταξύ, η Handler διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 1970 και έκανε ριζική μαστεκτομή. Όμως, η βαρβαρότητα και η πικρία πίσω από τη νέα κούκλα αγαπημένη της Αμερικής άρχισαν τελικά να διαρρέουν στον κόσμο.

Η πτώση της Barbie

Μέχρι το τέλος του 1973 οι τράπεζες της Mattel είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας παιχνιδιών -και στο μέλλον της- και η τιμή της μετοχής άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, από περισσότερες από 66 λίρες ανά μετοχή σε μόλις 1 λίρα.

Υπήρχαν φήμες για ένα σκάνδαλο και το 1975 η Handler και ο σύζυγός της αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και να διακόψουν τους δεσμούς τους με την εταιρεία που είχαν δημιουργήσει.

Barbie

Ακόμη χειρότερα, τον Φεβρουάριο του 1978 η Handler κατηγορήθηκε για συνωμοσία και για ψευδείς δηλώσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (την κορυφαία χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Αμερικής).

Αρχικά, αρνήθηκε τις κατηγορίες, για να αλλάξει την ομολογία της μετά από επτά μήνες και να δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί την κατηγορία -το ισοδύναμο της ενοχής-, αφού συμφώνησε με τους εισαγγελείς ότι αν το έκανε αυτό δεν θα πήγαινε φυλακή. Αντ' αυτού, καταδικάστηκε σε 2.500 ώρες κοινωφελούς εργασίας και της επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 λιρών.

Barbie: Η κατάθλιψη, τα ναρκωτικά, η παρακμή και η αυτοκτονία του δημιουργού της

Καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη Mattel, ο Ryan είδε τις επιταγές του να μειώνονται και το 1974 έκανε μήνυση - υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία τον είχε μειώσει κατά 16 εκατομμύρια λίρες.

Αυτή η νομική ενέργεια, σε συνδυασμό με το συρρικνούμενο εισόδημά του, οδήγησαν τον Ryan να πνίξει τις λύπες του στο αλκοόλ και να διώχνει την κατάθλιψή του με το ναρκωτικό λίθιο.

Τότε, ξαφνικά, αποφάσισε να παντρευτεί την ηθοποιό Zsa Zsa Gabor, η οποία ήταν γειτόνισσά του στο Bel-Air.

Ένας στενός φίλος του Ryan είπε ότι έγινε ο έκτος σύζυγος της Gabor επειδή «ο γάμος με μια διασημότητα τον έκανε να ενθουσιαστεί και να βγει από την κατάθλιψή του για ένα λεπτό».

Η Ann Ryan, 67, ισχυρίζεται ότι ο πατέρας της Jack Ryan είναι ο πραγματικός δημιουργός της διάσημης κούκλας Barbie και επικρίνει τη Mattel επειδή διέγραψε την κληρονομιά του.

Η ένωση ήταν μια καταστροφή, κυρίως επειδή ο Ryan αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον άτακτο τρόπο ζωής του.

«Δεν μπορούσα να το αντέξω», θα έλεγε αργότερα η Γκαμπόρ. «Υπήρχε επίσης το θέμα του μπουντρουμιού του Τζακ, ένας θάλαμος βασανιστηρίων βαμμένος σε ένα δυσοίωνο μαύρο χρώμα και διακοσμημένος με μαύρη γούνα αλεπούς».

«Ο ιππότης μου με τη λαμπερή πανοπλία, ο κάτοικος ενός παραμυθένιου κάστρου… ήταν ένας ολοκληρωμένος swinger της δεκαετίας του '70, που άλλαζε γυναίκες και διάφορες σεξουαλικές δραστηριότητες ως τρόπο ζωής».

Το ζευγάρι χώρισε μετά από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο και ο Ράιαν εξομολογήθηκε σε έναν φίλο του: «Αυτός ο γάμος μού κόστισε 260.000 λίρες τον χρόνο».

Η Barbie κάνει γυμναστική / Φωτογραφία: AP Photo/Marty Lederhandler

Λίγο αργότερα, ωστόσο, παντρεύτηκε για τρίτη φορά, μια γυναίκα ονόματι Linda Henson, την οποία, όπως παρατήρησε ένας φίλος του, προσπάθησε να μετατρέψει σε «τέλειο αντίγραφο» της Barbie, «επειδή η Barbie ήταν η γυναίκα που φαντασιωνόταν ο Jack». Αλλά και αυτός ο γάμος απέτυχε.

Αποφασισμένος να διατηρήσει την εικόνα του ως playboy, ο Ryan παντρεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά με την ηθοποιό Gari Hardy Lansing, αλλά ούτε αυτό κράτησε για πολύ, και άρχισε μια σχέση με την Barbara Kerr, μια δημοσιογράφο.

Τίποτα από όσα έκανε δεν μπορούσε να ανακουφίσει την κατάθλιψή του για την πτώση της φήμης και της περιουσίας του. Με την Kerr στο πλευρό του, ο Ryan βυθίστηκε σε μια ομίχλη ναρκωτικών -κυρίως κοκαΐνης- και ιερόδουλων.

Εν τω μεταξύ, εξακολουθώντας να έχει εμμονή με τη μάχη του με τη Mattel για τα πνευματικά του δικαιώματα, ο Ryan έβαλε το αγαπημένο του σπίτι προς πώληση για να χρηματοδοτήσει τη νομική του υπόθεση.

Η Mattel παρέτεινε την υπόθεση, κοστίζοντας στον Ryan όλο και περισσότερο σε δικαστικά έξοδα και ψυχική πίεση, μέχρι που, το 1979, έπαθε καρδιακή προσβολή.

Στη συνέχεια, το 1980, λίγο πριν ξεκινήσει η ίδια η δίκη, η Mattel τού χορήγησε διακανονισμό 6 εκατομμυρίων λιρών, πολύ λιγότερο από τα 16 εκατομμύρια λίρες που είχε ζητήσει.

Ακόμα απελπισμένος για συντροφιά μετά τον χωρισμό από την Kerr, ο Ryan παντρεύτηκε για πέμπτη φορά τον Αύγουστο του 1984, επιλέγοντας μια Πολωνή μετανάστρια που λεγόταν Magda, η οποία μιλούσε ελάχιστα αγγλικά.

Ο Ryan την ενθάρρυνε να ξαναφτιάξει τη μύτη της, αλλά δεν επέζησε για να απολαύσει το αποτέλεσμα. Το 1989 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο τον άφησε καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι και ανίκανο να μιλήσει.

Μη θέλοντας να ζήσει με την κατάστασή του, αυτοπυροβολήθηκε στις 13 Αυγούστου 1991 - αφήνοντας το μήνυμα «Σ' αγαπώ» γραμμένο σε έναν καθρέφτη με το κραγιόν της γυναίκας του. Ήταν 64 ετών.

Η αντιπαλότητα συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του

Ακόμη και μετά τον θάνατό του η αντιπαλότητα με την Handler συνεχίστηκε. Όταν οι New York Times τον περιέγραψαν ως «εφευρέτη της κούκλας Barbie», εκείνη έγραψε για να τον απορρίψει ως απλώς «κάποιον που είχε κάνει κάποια από τη σχεδιαστική δουλειά».

Πράγματι, για τα επόμενα 11 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 2002 σε ηλικία 85 ετών, η Handler διεξήγαγε μια συντονισμένη εκστρατεία για να πείσει τον κόσμο ότι μόνο εκείνη είχε γεννήσει την κούκλα Barbie.

Η μάχη για την Barbie συνεχίστηκε μέχρι το 2022 - με την κόρη του Τζακ να αγωνίζεται πέρυσι για την κληρονομιά του.

Μετά από χρόνια που η εταιρεία την περιφρονούσε, η Αν Ράιαν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τη γέννηση της Μπάρμπι σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην DailyMail.com.

H μητέρα της Ann και η πρώτη σύζυγος του Ryan, Barbara 'Barbie' Ryan

H Mattel προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατεύσει τη φήμη του best seller παιχνιδιού της από το να αμφισβητηθεί από τον ανορθόδοξο τρόπο ζωής του.

Αντ' αυτού, είπε, η Mattel προτιμά να επιμείνει στην ιστορία της ότι η Barbie εφευρέθηκε από τη συνιδρύτρια της εταιρείας Ruth Handler - παρόλο που ήταν μια καταδικασμένη εγκληματίας που την έδιωξαν από την εταιρεία επειδή «μαγείρευε» τα βιβλία.

Ισχυρίστηκε ότι οι επιστολές και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στην εταιρεία ζητώντας πρόσβαση σε εσωτερικά αρχεία και αρχεία που, όπως είπε, θα αποδείκνυαν τον ρόλο του πατέρα της ως εφευρέτη της πιο διάσημης κούκλας στον κόσμο αγνοήθηκαν σταθερά.

«Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα», είπε, σχετικά με την πατρότητα του πατέρα της Barbie.

Ένας από τους λόγους που ο πατέρας της μπήκε στη μαύρη λίστα, πιστεύει, είναι ο τρόπος που έζησε τη ζωή του.

Η Handler, φοβόταν ότι θα μπορούσε να αμαυρώσει τη φήμη της Barbie. «Είναι σαφές ότι η Ρουθ και αποδοκίμαζε τον τρόπο ζωής του πατέρα μου και ζήλευε την προσοχή που είχε αυτός και τα επιτεύγματά του», δηλώνει η Ανν.

Ο Ράιαν επίσης έπινε πολύ, έκανε χρήση κοκαΐνης και είχε περιόδους κατάθλιψης - περιόδους που η Ανν συνδέει τώρα «με το άγχος και την αγωνία της κακής θέλησης της Ρουθ Χάντλερ προς το πρόσωπό του».

Ο Τζακ Ράιαν με την κόρη του, Ανν

Η Ανν Ράιαν δήλωσε ότι σκοπός της τώρα είναι «να διαψεύσει επιτέλους την ιστορία της Ρουθ σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την εφεύρεση της Μπάρμπι και για την τεράστια επιτυχία της κούκλας».

«Ο πατέρας μου είναι ο απόλυτος πατέρας της Barbie», δήλωσε η ίδια.

Το εταιρικό ιστορικό της Mattel στην ιστοσελίδα της δεν κάνει καμία αναφορά στον Ryan και τιμά την Handler, παρά το μαύρο σύννεφο που την καλύπτει.

Αναφέρει ότι «την εμπνεύστηκε παρατηρώντας την κόρη της, Barbara, να παίζει με χάρτινες κούκλες για ώρες και αναγνωρίζει την ευκαιρία να υπερασπιστεί και να εμπνεύσει τα κορίτσια παρουσιάζοντας μια τρισδιάστατη κούκλα που τους δείχνει ότι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε».

«Αυτό που δεν αναφέρεται στην εταιρική ιστορία», υποστηρίζει η Ann Ryan, «είναι ότι ο ρόλος του πατέρα μου στην ανάπτυξη της Barbie ξεκίνησε πολύ πριν καν έρθει στη Mattel».

«Όταν μεγάλωνε, είχε εμμονή με τη γυναικεία μορφή, μελετούσε και ανίχνευε pin-ups διάσημων καλλιτεχνών και για χρόνια προωθούσε στη Ruth την ιδέα μιας πλήρως ανεπτυγμένης γυναικείας κούκλας».

Εν τω μεταξύ, η Handler κάνει ένα cameo στη νέα της ταινία. Στη νέα ταινία η Handler, την οποία υποδύεται η ηθοποιός του Rhea Perlman, εμφανίζεται ως φάντασμα στα κεντρικά γραφεία της Mattel - και αργότερα συμβουλεύει την Barbie για το μέλλον της.

Μιλώντας στο BBC το 1997 τόσο η Ruth όσο και η ίδια η Barbie (η κόρη της) μίλησαν για το μίσος τους για τη σύνδεση.

«Η Barbara μισούσε να είναι γνωστή ως η έμπνευση για την κούκλα Barbie - την ενοχλούσε», είπε η Ruth.

«Ήταν πολύ περίεργο - οι άνθρωποι με πλησίαζαν και μου ζητούσαν αυτόγραφο. Όταν ο κόσμος ερχόταν και μου έλεγε: "Ω, εσύ είσαι η πραγματική Barbie", δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί αυτό είναι απλώς ένα όνομα που δόθηκε στην κούκλα, αλλά πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι την είχαν διαμορφώσει με βάση εμένα και την έκαναν να μοιάζει με εμένα και ότι υποτίθεται ότι εγώ ήμουν αυτή. Αυτό δεν είναι αλήθεια».