Γιατί όλοι μιλούν για την ταινία Barbie - iefimerida.gr

Η πολυαναμενόμενη ταινία Barbie, της Greta Gerwig (Γκρέτα Γκέργουιγκ), με πρωταγωνίστρια τη Margot Robbie (Μάργκοτ Ρόμπι), είναι εδώ.

Η ταινία Barbie, που είναι βασισμένη στη διάσημη κούκλα της Mattel, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 21 Ιουλίου.

Η υπόθεση της ταινίας Barbie

Στην ταινία βλέπουμε τη Μάργκοτ Ρόμπι να πρωταγωνιστεί ως μια εκδοχή του χαρακτήρα του τίτλου που είναι γνωστός ως Stereotypical Barbie. Η ταινία θα ακολουθεί τη Στερεοτυπική Barbie καθώς βιώνει μια πλήρη υπαρξιακή κρίση και ξεκινά ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης. Μαζί της σε αυτή τη «βόλτα» είναι ο αγαπημένος της Ken, τον οποίο υποδύεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Οι χαρακτήρες ζουν στην Barbieland, μια μητριαρχική ουτοπία. Όταν η πρωταγωνίστρια «χτυπιέται» από τις υπαρξιακές αναζητήσεις της και να έχει σωματικές αλλαγές, συναντιέται με την Weird Barbie, μια παρία στη Barbieland, η οποία της λέει ότι αυτή και όλοι όσοι ζουν στη Barbieland είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι και πως πρέπει να πάει στον πραγματικό κόσμο για να συνέλθει.

Έτσι, η στερεοτυπική Barbie χρησιμοποιεί μια πύλη για να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες. Μαζί της πηγαίνει και ο Κεν. Αφού ανακαλύπτει το πατριαρχικό σύστημα της Αμερικής και μαθαίνει ότι «οι άνδρες κυβερνούν τον κόσμο», ο Ken ταξιδεύει πίσω στη Barbieland όπου πείθει τους άλλους Kens να ξεσηκωθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους πατριαρχία.

Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ ως Barbie και Ken / Φωτογραφία: Getty Images

Οι Kate McKinnon, Issa Rae, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir και Scott Evans υποδύονται επίσης διάφορες Barbie και Kens στην Barbie Land, τη ροζ ουτοπία στο κέντρο της ταινίας, ενώ το υπόλοιπο καστ συμπληρώνουν οι America Ferrera, Michael Cera και Will Ferrell.

Κι αν δεν ξέρετε τι να περιμένετε από αυτή την ταινία, παρακάτω ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Barbie.

Η Margot Robbie ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie» την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, στο Λονδίνο / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP



Ποιος έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε την Barbie;

Η Gerwig σκηνοθέτησε την ταινία, την οποία έγραψε μαζί με τον σύντροφό της και συνάδελφο σκηνοθέτη Noah Baumbach (Marriage Story, Frances Ha). Η Margot Robbie παρήγαγε την ταινία μαζί με τον σύντροφό της Tom Ackerley από την εταιρεία LuckyChap και τους Robbie Brenner και David Heyman της Mattel. Ο Josey McNamara της LuckyChap και ο Ynon Kreiz της Mattel ήταν επίσης εκτελεστική παραγωγή.

Ποιος πρωταγωνιστεί στην ταινία Barbie;

Μαζί με την Margot Robbie, άλλες Barbies υποδύονται οι Dua Lipa, Nicola Coughlan, Alexandra Shipp, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney και Ritu Arya. Ο Ferrell υποδύεται τον CEO της Mattel, ενώ η Helen Mirren είναι η αφηγήτρια. Ο Cera υποδύεται τον φίλο του Ken, Allan, ενώ άλλα αξιόλογα μέλη του καστ περιλαμβάνουν τους Emerald Fennell, Ariana Greenblatt, Connor Swindells και Jamie Demetriou.

Η Μάργκοτ Ρόμπι σε πρεμιέρα της Barbie





Δεν υπήρχαν άλλες εκδοχές στα σκαριά;

Ναι. Η Barbie ήταν σε ανάπτυξη για σχεδόν μια δεκαετία. Η Amy Schumer αρχικά επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει το 2016. Αυτή η προσέγγιση, υπό τη Sony, χαρακτηρίστηκε ως μια νέα φεμινιστική άποψη για τη διάσημη κούκλα Mattel της δεκαετίας του '50. Θα επικεντρωνόταν στην Barbie καθώς άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν ταίριαζε στον τέλειο κόσμο της Barbie Land. Αφού την έδιωξαν, θα έβρισκε τον εαυτό της στον πραγματικό κόσμο σε μια ιστορία ψαριού έξω από το νερό. Η Schumer αποχώρησε από το έργο έναν χρόνο αργότερα, δηλώνοντας αρχικά ότι οφειλόταν σε «δημιουργικές διαφορές». (Από τότε αποκάλυψε ότι η πρώιμη έκδοση δεν ήταν «φεμινιστική και δροσερή»). Η Sony φλέρταρε την Anne Hathaway μετά την αποχώρηση της Schumer, με καθυστερήσεις να σημειώνονται. Τελικά, το 2019, η ταινία μετακόμισε στη Warner Bros., όπου η Gerwig ανέλαβε τα ηνία.



Η Margot Robbie και ο Tom Ackerley την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, στο Four Seasons Hotel στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP



Είναι το «Barbie Girl» των Aqua στο soundtrack;

Περίπου. Οι μουσικοί παραγωγοί Mark Ronson και Andrew Wyatt επιστράτευσαν αρκετούς σταρ για το soundtrack, συμπεριλαμβανομένων των Nicki Minaj και Ice Spice για το αρχικό κομμάτι "Barbie World", το οποίο είναι δείγματα από το "Barbie Girl" των Aqua. Στο soundtrack συμμετέχει και η Dua Lipa, με το ντίσκο ποπ κομμάτι "Dance the Night", καθώς επίσης οι Lizzo ("Pink"), Charli XCX ("Speed Drive"), Billie Eilish και Finneas ("What Was I Made For?"), Haim ("Home"), Karol G και Aldo Ranks ("Watati" ), και ο ίδιος ο Γκόσλινγκ ("I'm Just Ken").

Τι είπε το καστ για την Barbie εναντίον Oppenheimer;

Με το δράμα της Barbie και του Christopher Nolan με την... ατομική βόμβα Oppenheimer να πέφτει στην ίδια ημερομηνία κυκλοφορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Διαδίκτυο έχει φουντώσει για μια «βεντέτα» μεταξύ των δύο ταινιών - αλλά δεν υπάρχει κακία εδώ. Η Gerwig αναφέρθηκε στην υποτιθέμενη αντιπαλότητα στην πρεμιέρα της Barbie στο Λος Άντζελες, λέγοντας στο Hollywood Reporter στο ροζ χαλί «Είναι όλα αγάπη - διπλασιάστε, διπλασιάστε δύο φορές. Νομίζω ότι πρέπει να δείτε ποια είναι η εμπειρία, Barbie και στη συνέχεια Oppenheimer, Oppenheimer και μετά Barbie. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις όλα τα ταξίδια».

Η Rae, η οποίος υποδύεται την Πρόεδρο Barbie, έδωσε επίσης μια διπλωματική απάντηση και είπε: «Μου αρέσει που υπάρχει αλληλεγγύη αν και οι άνθρωποι προσπάθησαν να μας βάλουν αντιμέτωπους, αλλά τώρα έχει μετατραπεί σε μια κατάσταση με διπλά χαρακτηριστικά. Προφανώς θα πρέπει να δείτε πρώτα τον Oppenheimer και μετά καθαρίστε τον ουρανίσκο σας με την Barbie». Μιλώντας σαν πραγματικός παγκόσμιος ηγέτης.

