Μάργκοτ Ρόμπι, μια αντισυμβατική σταρ -Εμενε (ενώ ήταν διάσημη) σε κοινόβιο, πήγαινε σε hostel -Αγνωστες φωτό - iefimerida.gr

H καριέρα της Μάργκοτ Ρόμπι έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιτυχίες, δίπλα σε διάσημα ονόματα.

Η πιο πρόσφατη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί και για την οποία μιλάνε όλοι πριν καν προβληθεί στους κινηματογράφους, είναι η Barbie, όπου παίζει φυσικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της γνωστής κούκλας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 33χρονη σήμερα Μάργκοτ Ρόμπι που είναι και παραγωγός της ταινίας Barbie, είναι αυτή τη στιγμή η πιο επιτυχημένη ηθοποιός στον πλανήτη. Κι όσο συζητιέται το όνομά της, τόσο περισσότερο ο κόσμος θέλει να μάθει πράγματα για τον τρόπο ζωής της, ο οποίος δεν μοιάζει με αυτόν μιας σταρ.

Παρόλο που το σημερινό της σπίτι είναι μια έπαυλη στο Λος Άντζελες αξίας 2,1 εκατομμυρίων λιρών και συνεργάζεται με τους καλύτερους σχεδιαστές μόδας στον κόσμο, η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν μέχρι το 2016 κάτοικος του Clapham, στο Νότιο Λονδίνο, ζώντας με έξι φίλους σε ένα παλιό διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων που το ονόμαζαν ειρωνικά The Manor, το οποίο σημαίνει έπαυλη.

Αν και ήδη γνωστό όνομα, χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο πλευρό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο χολιγουντιανό blockbuster του 2013 The Wolf Of Wall Street (Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ), η Ρόμπι προτιμούσε τη «φοιτητική ζωή», να πίνει μπίρες και να απολαμβάνει πικνίκ στο Clapham Common.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Margot Robbie ποζάρει με τους θαυμαστές της Barbie στη χθεσινή πρεμιέρα στην Leicester Square

«Ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής μου», είπε. «Για μένα, το μέρος που ζεις και αυτό που κάνεις πρέπει να είναι απλοϊκό και άνετο, διαφορετικά πώς θα χαλαρώσεις; Το Clapham έμοιαζε ανέκαθεν ανεπιτήδευτο με την έννοια ότι μένεις μόνος για να συνεχίσεις αυτό που είσαι, και αυτό είναι τέλειο για μένα».

Ακόμη και μετά την αναρρίχηση στο Χόλιγουντ το 2017, όπου ζει τώρα με τον 33χρονο Βρετανό παραγωγό σύζυγό της Tom Ackerley, κάνει μια χαμηλών τόνων ζωή.

Η Margot Robbie ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie» την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, στο Λονδίνο / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φανατική του Χάρι Πότερ, αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι κρατά ακόμα δύο κάρτες Oyster στο πορτοφόλι της για να ταξιδέψει στο μετρό του Λονδίνου - «Πάντα παίρνω το μετρό» έχει δηλώσει, ενώ λατρεύει και το ριάλιτι του ITV Love Island.

Πράγματι, φαινόταν τόσο χαρούμενη που είδε τους αναμφισβήτητα λιγότερο διάσημους πρώην διαγωνιζόμενους του σόου, Ekin-Su Culculoglu, Davide Sanclimenti, Liberty Poole και Danica Taylor, στην πρεμιέρα της Barbie στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, και δήλωσε περήφανα: «Φαίνεται ότι αγαπώ πολλά βρετανικά πράγματα. Λατρεύω τον Χάρι Πότερ, αγαπώ τον άντρα μου και λατρεύω το Love Island».

Η ζωή της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Μάργκοτ Ρόμπι, είνα το τρίτο από τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Ρόμπι. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν πέντε ετών. Έτσι, μεγάλωσε με τη μητέρα της, τη Σάρι, μια φυσιοθεραπεύτρια, στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας.

Ως παιδί, ήταν πολύ ανεξάρτητη, επιμένοντας να φτιάχνει το δικό της μεσημεριανό γεύμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ήθελα κάτι με συγκεκριμένο τρόπο, το έκανα μόνη μου», λέει. Περιγράφοντας τον εαυτό της ως ένα κορίτσι «με γνώσεις για τις επιχειρήσεις» που όταν δεν κυνηγούσε αγριογούρουνα ή έκανε σερφ, έκλεβε τα παιχνίδια του αδερφού της και τα πουλούσε στην άκρη του δρόμου.

Η Margot Robbie ήταν μέχρι το 2016 κάτοικος του Clapham, στο Νότιο Λονδίνο, ζώντας με έξι φίλους σε ένα ακατάστατο διαμέρισμα

«Μεγάλωσα μαθαίνοντας περισσότερα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία από όσα θα μπορούσατε να φανταστείτε», είπε η Ρόμπι, η οποία είχε εμμονή με τις ταινίες από νεαρή ηλικία αλλά είπε ότι «δεν ήταν το είδος της ανατροφής που θα περίμενες ποτέ ότι θα οδηγούσε κανέναν στην υποκριτική».

Έχοντας αποκτήσει σταθερή εργασιακή ηθική από την «καταπληκτική» Σκωτσέζα μητέρα της -της οποίας το στεγαστικό δάνειο η Μάργκτοτ ξεπλήρωσε αμέσως μόλις έκανε επιτυχία και αμοίφθηκε αναλόγως- είχε εργαστεί ως καθαρίστρια, έφτιαχνε σάντουιτς στην αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού Subway, ενώ εργάστηκε και ως βοηθός πωλήσεων σε ένα κατάστημα σερφ όταν ήταν 16.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα, η «φιλοδοξία» της την ώθησε στη Μελβούρνη για να γίνει ηθοποιός.

Τα πρώτα βήματα της Μάργκοτ Ρόμπι στην υποκριτική

Ήταν σε διακοπές σνόουμπορντ στον Καναδά «σε ένα φορτηγό χωρίς πόρτες» όταν, το 2008, απέκτησε τον ρόλο της Donna Freedman στο Neighbours, τη διάσημη αυστραλιανή σαπουνόπερα, από την οποία ξεκίνησαν τις καριέρες τους οι, Κάιλι Μινόγκ, Ράσελ Κρόου και Γκάι Πιρς.

«Χρωστάω τόσα πολλά στους Neighbours», είπε η Ρόμπι. «Δεν ήταν μόνο ότι μου έδωσε ένα διάλειμμα. Μου έδωσε μια πραγματική ευκαιρία να ασχοληθώ με την τέχνη μου. Ήταν η τέλεια προπόνηση για το Χόλιγουντ και θα είμαι πάντα αιώνια ευγνώμων».

Εκτιμά τόσο πολύ τη σειρά, που γύρισε έναν ρόλο cameo από το Λος Άντζελες για το φινάλε της σαπουνόπερας, όταν αποβλήθηκε από το Channel 5 μετά από 37 χρόνια το περασμένο καλοκαίρι, και έστειλε 37 μπουκάλια σαμπάνιας στο σετ της Μελβούρνης για να σηματοδοτήσει το «τέλος εποχής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μάργοτ Ρόμπι μελαχρινή σε ανέμελες στιγμές με τους συγκατοίκους της

Μετά από τρία χρόνια στη σειρά, μετακόμισε στην Αμερική το 2011, όπου έπαιξε μια αεροσυνοδό σε μια βραχύβια τηλεοπτική σειρά που ονομάζεται Pan Am, πριν αποκτήσει τον επαναστατικό ρόλο της στο The Wolf Of Wall Street του Martin Scorsese, μια βιογραφία του ατιμασμένου τραπεζίτη Τζόρνταν Μπέλφορτ, τον οποίο υποδύεται ο Ντι Κάπριο.

Λίγο πριν γίνεις παγκόσμιος σταρ, το να δένεσαι με φίλους που δεν έχουμ σχέση με τις υπερβολές του Χόλιγουντ φαινόταν σαν μια έξυπνη κίνηση. Η παρέα δέθηκε τόσο που μετά από ιδέα της Μάργκοτ, όσοι έμεναν σε αυτό το σπίτι είχαν το ίδιο τατουάζ.

Ένας φίλος που συνήθιζε να πηγαίνρη στα πάρτι στο...κοινόβιο της παρέας της Μάργκοτ Ρόμπι είπε ότι στους συγκατοίκους τους άρεσε να παίζουν παιχνίδια με το ποτό και έπιναν πολλή μπύρα - που θυμάται ότι ήταν άφθονη σε ένα κατά τα άλλα άδειο ψυγείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2014 υποδηλώνουν έναν άλλο τρόπο ζωής, μακριά από την ψευτιά του Λος Άντζελες.

Η μία, με λεζάντα «το σπίτι εκφυλίζεται», δείχνει μια μελαχρινή Margot να φορά μαύρες μπότες, να ποζάρει με τους συγκατοίκους της, να σηκώνει δύο δάχτυλα στην κάμερα, να φοράει ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «Oscars Bait» (το 2018 η Margot θα είναι υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στο I, Tonya για τη διαβόητη πατινέρ Τόνια Χάρντινγκ).

Η Μάργκοτ Ρόμπι με μαύρα μαλλιά φορά το μπλουζάκι που γράφει «Oscars Bait»

Όσκαρ δόλωμα (Oscar Bait) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην κινηματογραφική κοινότητα για ταινίες που φαίνεται να έχουν παραχθεί με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν υποψηφιότητες για Όσκαρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία άλλη φωτογραφία, δείχνει ένα σωρό από σακούλες σκουπιδιών έξω από το σπίτι γεμάτο με άδεια κουτάκια μπύρας.

«Ήμουν σαν άτακτη μαθήτρια», είπε η Ρόμπι σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη φωτό. «Ήταν η πρώτη μου φορά που ζούσα στο Λονδίνο και ήθελα να δοκιμάσω κάθε παμπ».

Φωτογραφήθηκε επίσης στο φεστιβάλ ηλεκτρονικού χορού SW4 του Clapham, μόλις αναγνωρίσιμη σε ένα πλήθος με φανταχτερά πράγματα στο κεφάλι, και κάθεται καβάλα στους ώμους ενός φίλου στο London Eye.

Η αποστροφή της για την επίδειξη είναι εμφανής. «Φαίνεται τρελό να ξοδεύεις ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε πράγματα που δεν χρειάζεσαι», είπε τότε.

«Αν ήμουν σερβιτόρα, μάλλον θα είχα τον ίδιο ακριβώς τρόπο ζωής. Θα πήγαινα στα ίδια κλαμπ που πηγαίνω ήδη, θα έμενα με τους ίδιους συγκατοίκους, θα έκανα παρέα με τους ίδιους ανθρώπους. Είμαι αρκετά λιτή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η Μάργκοτ Ρόμπι δεν ανσγνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

Όταν ανακατευόταν με διασημότητες, μερικές φορές μπερδεύονταν, θυμούμενη ένα περιστατικό όταν πέρασε 30 λεπτά μιλώντας στον πρίγκιπα Χάρι στο πάρτι του μοντέλου Σούκι Γουότερχαουζ: «Δεν ήξερα καν ποιος ήταν... Νόμιζα ότι έκανα παρέα με τον Ed Sheeran».

Η μποέμ φήμη της είχε προηγηθεί στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς ο Alexander Skarsgard, συμπρωταγωνιστής της στην ταινία περιπέτειας The Legend Of Tarzan αποκάλυψε: «Ζούσε σε ένα σπίτι με άλλα έξι άτομα, σε μια ατμόσφαιρα frat-house, και τα Σαββατοκύριακα πήγαινε στο Άμστερνταμ και κοιμόταν σε κουκέτες σε έναν ξενώνα για νέους ή σε κάποιο μουσικό φεστιβάλ στη βόρεια Αγγλία και κοιμόταν σε μια σκηνή. Δεν είναι καθόλου μη μου άπτου».

Η Μάργκοτ με τον πρίγκιπα Χάρι, την πριγκίπισσα Ευγενία, τη Σιένα Μίλερ και την Κάρα και την Πόπι Ντελεβίν

Η συνεργασία των συγκάτοικων και το ειδύλλιο με τον άντρα της

Οι συγκάτοικοι τα πήγαν τόσο καλά που το 2015, τέσσερις από αυτούς — ο Robbie, ο Ackerley, η Sophia Kerr και ο Josey McNamara — ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Lucky Chap. Με αξία τώρα περίπου 25 εκατομμυρίων λιρών, η αποστολή είναι να «φτιάξουμε γυναικείες ιστορίες», με την παραγωγή του I, Tonya το 2017, του Promising Young Woman, με πρωταγωνίστρια την Carey Mulligan, το 2020 — και τα δύο βραβευμένα με Όσκαρ — και τώρα την Barbie.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεργασία έφερε τον Ρόμπι και τον Άκερλεϊ -ο οποίος είναι γεννημένος στο Γκίλφορντ γιος ενός κτηματομεσίτη και, όπως είπε κάποτε η Μάργκοτ, «ο πιο όμορφος άντρας στο Λονδίνο» - αλλά έκρυψαν το ειδύλλιο από τους συγκάτοικους στην αρχή.

«Το κρατήσαμε μυστικό, γιατί δεν το παίρναμε στα σοβαρά: "Ω, τέλος πάντων, είμαστε απλώς σύντροφοι". Και μετά το έμαθαν όλοι», είπε, προσθέτοντας: «Το σπίτι μας μετατράπηκε σε The Jerry Springer Show για μια στιγμή. Όλοι ήταν σαν: "Όχι! Αυτό θα καταστρέψει την ομάδα μας!". Αλλά η σκόνη κατακάθισε, και όλα ήταν καλά».

Ωστόσο, παρόλο που οι φίλοι ήξεραν, ο υπόλοιπος κόσμος δεν το γνώριζε. Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση αρραβώνων και καμία πρόταση ότι επρόκειτο να παντρευτούν μέχρι που η Μάργκοτ φωτογραφήθηκε στο αεροδρόμιο Gold Coast τον Δεκέμβριο του 2016 φορώντας ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «Say 'I Do' Down Under».

Ο σταθμός Clapham του μετρό στην Clapham High Street, νοτιοδυτικό Λονδίνο / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπάτσελορ πάρτι της, που έγινε στο σπίτι μίας φίλης της στην Αυστραλία, συμμετείχαν 45 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 16 φίλων από το σχολείο γνωστές ως «The Heckers» και ήταν «απόλυτη σφαγή», είπε η Ρόμπι.

Οι φίλες της προσέλαβαν έναν στρίπερ με θέμα τον Χάρι Πότερ — «είχε όλες τις φράσεις και τα υπονοούμενα του Χάρι Πότερ. Ήμουν τόσο συγκινημένη. Ηταν πραγματικά τόσο εύστοχο αυτό που έκαναν. Με ξέρουν τόσο καλά», δήλωσε η σταρ του Χόλιγουντ.

Η Margot Robbie και ο Tom Ackerley την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, στο Four Seasons Hotel στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP

Ο γάμος έγινε στο Byron Bay και η μητέρα της ήταν αυτή που την παρέδωσε στον γαμπρό. Η Μάργκοτ Ρόμπι περιέγραψε τον γάμο ως «υπέροχο, απλά χαλαρό, δεν χρειαζόταν να φορέσεις παπούτσια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι δεν πήγε μήνα του μέλιτος για να δουλέψει στο I, Tonya: «Υπήρχαν φορές που καθόμασταν σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στην Ατλάντα με κρύο, λέγοντας: «Θα έπρεπε να είμαστε σε μια παραλία — θα έπρεπε να είμαστε σε μήνα του μέλιτος. Τι κάνουμε?!' Ακολουθούμε το όνειρό μας», είπε, προσθέτοντας ότι η έγγαμη ζωή «είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ διασκεδαστική» και ότι «έχω την ευθύνη που είμαι γυναίκα κάποιου, θέλω να γίνω καλύτερη».

Η Μάργκοτ και ο Ackerley έφυγαν από το κοινόβιο και μετακόμισαν στο δικό τους σπίτι στο Δυτικό Λονδίνο πριν φύγουν για το Λος Άντζελες το 2017.

Ταινίες όπως το Bombshell, το 2019, με συμπρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν και το Babylon με τον Μπραντ Πιτ το 2022, έχουν εδραιώσει το κύρος της Μάργκοτ Ρόμπι, ενώ η λογική της στο επίκεντρο του κόσμου της ψυχαγωγίας προέρχεται από τα αγαπημένα της βιβλία Harry Potter: «Το να διαβάζω Harry Potter me κάνει χαρούμενη και με ηρεμεί. Διαβάζω περίπου μια ώρα με δύο ώρες κάθε βράδυ. Ο άντρας μου το μισεί».

Ο Αυστραλή ηθοποιός είναι μεγάλη θαυμάστρια του Love Island. Εδώ να ποζάρει για μια selfie με την Ekin-Su Culculoglu

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγαπά το Love Island, το οποίο περιέγραψε ως «κυριολεκτικά το πιο εθιστικό πράγμα στην τηλεόραση» και είπε ότι της θυμίζει «όταν ζούσα στο Λονδίνο - βλέποντάς το με τις φίλες μου». Εννοείται το βλέπει ακόμη.

Στα 31α γενέθλιά της, τον Ιούλιο του 2021, διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το Love Island, για το οποίο φόρεσε ένα ροζ μπικίνι και γόβες Perspex και μετέτρεψε το σπίτι της σε βίλα Casa Amor, γεμάτη με γλυπτά από πάγο σε σχήμα καρδιάς.