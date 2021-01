Goldfinger: Πώς η σκηνή με το κυνηγητό στις Αλπεις άλλαξε τις ταινίες Τζέιμς Μποντ για πάντα [εικόνες & βίντεο]

Ένας σούπερ κακός, ένας δολοφόνος, ένα κυνηγητό με αυτοκίνητα στο βουνό και μία Aston Martin εξοπλισμένη με πρωτότυπα gadget. Οι σκηνές στις Άλπεις στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Goldfinger» το 1964, έθεσαν ένα νέο σημείο αναφοράς και υπήρξαν αρχέτυπο για τις επόμενες ταινίες του διάσημου ήρωα. Αναμφισβήτητα, οι σκηνές αυτές, αποτελούν τα πιο iconic 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα στην ιστορία του franchise.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση δημοσιότητας τότε, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι προσκλήθηκαν στις Ελβετικές Άλπεις για τα επταήμερα γυρίσματα, όπου αναμείχθηκαν με το καστ και μέλη του πληρώματος. Η στρατηγική φάνηκε να λειτουργεί: το "Goldfinger" έγινε, εκείνη την εποχή, μία από τις ταινίες με τα υψηλότερα κέρδη του box office.

«Σχεδόν κάθε μέρα ήταν μια συνέντευξη Τύπου», δήλωσε ο Peter Waelty, συν-συγγραφέας του νέου βιβλίου "The Goldfinger Files", σε συνέντευξη του στο CNN. «Η ιδέα ήταν να μπει στις εφημερίδες πριν ακόμη γίνει η ταινία», πρόσθεσε.

Στους δημοσιογράφους δόθηκαν επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πλοκή, παρόλο που η ταινία ήταν μήνες μακριά από την κυκλοφορία. «Ήξεραν ακριβώς ποιος θα πεθάνει, ποιος θα κερδίσει, τι θα συνέβαινε. Είναι αδιανόητο ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στις μέρες μας», αναφέρει ο Waelty.

Αυτή η προσέγγιση πλήρους πρόσβασης οδήγησε σε ένα πλούσιο αρχείο φωτογραφιών πίσω από τα παρασκήνια. Ο Waelty έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 200 από αυτά στο βιβλίο του, μαζί με σχολιασμένα σενάρια και έγγραφα της παραγωγής.

Μία από τις πρώτες εικόνες δείχνει ότι τον αείμνηστο Σον Κόνερι, να φτάνει στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης με ένα αραιά μαλλιά, προκαλώντας έκπληξη. Να σημειωθεί ότι φορούσε περουκίνι ως Τζέιμς Μποντ. Άλλες φωτογραφίες καταγράφουν το συνεργείο να βγάζει φωτογραφίες και τους ηθοποιούς να χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στο σετ. Μεταξύ των πιο γνωστών εικόνων είναι εκείνες από μια αυτοσχέδια φωτογράφηση μόδας με την ηθοποιό Tania Mallet, η οποία απεικονίζεται να φέρει ένα αληθινό, όχι αντίγραφο - τουφέκι AR-7.

«Πολύ ποτό»

Η διάσημη σκηνή επικεντρώνεται στη συνάντηση του Τζέιμς Μποντ, με τον χαρακτήρα της Mallet, την Tilly Masterson, καθώς καταδιώκουν ξεχωριστά τον πλούσιο κακοποιό Auric Goldfinger. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Masterson κατά του Goldfinger που σχεδόν πετυχαίνει τον Τζέιμς Μποντ, ο Βρετανός πράκτορας την κυνηγάει και αναγκάζει το αυτοκίνητό της να βγει από το δρόμο πριν της συστηθεί και την οδηγήσει στο πλησιέστερο γκαράζ.

Ο σκηνοθέτης Guy Hamilton, μαζί με τον σχεδιαστή παραγωγής και τον διευθυντή τοποθεσίας του, επέλεξαν το Furka Pass, το οποίο περνά μέσα από την κοιλάδα Urseren της κεντρικής Ελβετίας, για το γύρισμα. Τα γυρίσματα κράτησανμια βδομάδα, ενώ το συνεργείο αποτελούνταν από 50 άτομα που εγκαταστάθηκαν στο μικρό ορεινό χωριό του Άντερματ.

«Παραδόξως, η ελβετική κυβέρνηση έδωσε έγκριση, πράγμα που είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο Waelty, εξηγώντας ότι οι τοποθεσίες ήταν κοντά σε διάφορες στρατιωτικές τοποθεσίες. «Αλλά έπρεπε πάντα να έχουν δύο στρατιώτες και δύο αστυνομικούς εκεί (κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων). Η αστυνομία έλεγχε την κυκλοφορία και οι στρατιώτες ήταν εκεί για να βεβαιωθούν ότι δεν μαγνητοσκοπούσαν τίποτα απόρρητο».

Ο Waelty πήρε συνέντευξη από μια σειρά ανθρώπων που συμμετείχαν στη φωτογράφηση, από τον γιατρό στο σετ, τον σκηνοθέτη, μέχρι έναν μπάρμαν στο ξενοδοχείο του συνεργείου. Και ενώ οι φωτογραφίες κατέγραψαν τι συνέβαινε στο σετ, άγνωστες μαρτυρίες αποκαλύπτουν τι γινόταν πραγματικά.

Ζωγραφίζουν μια εικόνα μιας σκληρής παραγωγής, με πολλή δουλειά ως αργά το βράδυ. «Υπήρχε πολύ ποτό και πολλή κραιπάλη», είπε ο Waelty. Στο βιβλίο, ένα μέλος της μπάντας του ξενοδοχείου, ο Arthur Dänzer, θυμάται τον Harold Sakata, τον Ιαπωνό-Αμερικανό ηθοποιό που έπαιζε το πρωτοπαλίκαρο του Goldfinger, Oddjob, να τραβά «τεράστια προσοχή».

«Στην πίστα χορού στο κλαμπ, στοίβαζε κάθε βράδυ ξύλινες σανίδες και τούβλα. Τα έκοβε όλα στα μισά», είπε ο Dänzer για τον Sakata, ο οποίος ήταν επίσης παλαιστής και Ολυμπιονίκης, βραβευμένος με μετάλλιο αθλητής της άρσης βαρών.

Οι αναμνήσεις του Dänzer για τον Σον Κόνερι, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο σε ηλικία 90 ετών, είναι οι εξής: «(Αυτός) δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου όλη την εβδομάδα. Πήγαινε για ύπνο στις τρεις το πρωί και έπρεπε να σηκωθεί στις επτά».

Ο Σον Κόνερι ποζάρει με γυναίκες στο σετ του Goldfinger / Φωτογραφία: ΑΡ

Αν και ο Κόνερι ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή, το βιβλίο του Waelty αναφέρει ότι κάθε γυναίκα δημοσιογράφος που μίλησε μαζί του κατά τη διάρκεια της έρευνας, έλαβε «λίγο πολύ σαφή πρόταση» από τον ηθοποιό. Ο Tom Carlile, τότε στέλεχος Τύπου του διανομέα της ταινίας United Artists, αναφέρεται ότι, για να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με τον Σον Κόνερι, «το μόνο που έχει να κάνει μια εφημερίδα είναι να στείλει ένα κορίτσι».

Εικόνες - σύμβολα

Παρά την περίφημη γοητεία του, δεν ήταν όλοι ερωτευμένοι με τον Σον Κόνερι. Το ελβετικό περιοδικό Schweizer Illustrierte έγραψε την ιστορία του για τα γυρίσματα υπό τον τίτλο "James Bond - ein humorloser langweiler" (ή αλλιώς "Τζέιμς Μποντ – ένας βαρετός χωρίς χιούμορ"). Οι χωρικοί στο Άντερματ φάνηκαν επίσης αδιάφοροι για όλη την υπόθεση. Πριν από το ταξίδι, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας προσπάθησε να εξασφαλίσει δωμάτια ξενοδοχείου στην περιοχή, με τους τοπικούς ιδιοκτήτες να αγνοούν το franchise του Τζέιμς Μποντ και να έχουν «αμφιβολίες για τη φερεγγυότητα των Βρετανών», σύμφωνα με το βιβλίο του Waelty.

«Πραγματικά, δεν τους ένοιαζε», είπε ο Waelty. «Μπορείς να φανταστείς σήμερα, ότι έρχεται ένα συνεργείο ταινιών του Τζέιμς Μποντ; Οποιοδήποτε χωριό, οποιαδήποτε πόλη θα τρελαινόταν εντελώς. Αλλά όχι αυτοί οι τύποι».

Ο Σον Κόνερι στα γυρίσματα του Goldfinger / Φωτογραφία: Getty Images

Ωστόσο, η Bondmania δεν θα «χτυπούσε κόκκινο», μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας αργότερα εκείνο το έτος. Ενώ οι προκάτοχοί της, "Dr. No" και "From Russia With Love", είχαν αποδώσει αρκετά καλά, στο "Goldfinger" δόθηκε σημαντικά μεγαλύτερος προϋπολογισμός ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο πήρε πίσω επί πολλές φορές, κερδίζοντας 46 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της αρχικής κυκλοφορίας της ταινίας.

Σύμφωνα με τον Waelty, αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη σεκάνς των Άλπεων, η οποία όχι μόνο συνέβαλε στη δημιουργία χαμού και συζήτησης γύρω από αυτή, αλλά αποτέλεσε τη βάση ενός σχεδίου, για επόμενες ταινίες με πρωταγωνιστή τονΤζέιμς Μποντ.

«Όταν πέθανε ο Σον Κόνερι, δημοσιεύτηκαν τόσες πολλές φωτογραφίες του, που στέκονταν στο Furka Pass με την Aston Martin του. Αυτή φαίνεται να είναι η φωτογραφία κατατεθέν του Τζέιμς Μποντ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Waelty.