Πώς ένας απλός βοηθός πωλήσεων έγινε ο γκουρού του ουίσκι σε όλο τον κόσμο -Η απίθανη ιστορία του Έντι Λάντλοου - iefimerida.gr

Ξεκίνησε απολαμβάνοντας ένα ποτήρι ουίσκι κάθε βράδυ πλάι στο τζάκι του σπιτιού του και σήμερα είναι μία από τις πιο αξιοσημείωτες προσωπικότητες του σκωτσέζικου ποτού στην Αγγλία.

Καμιά φορά μια αγαπημένη μικρή συνήθεια μπορεί να σε οδηγήσει σε απίθανα μονοπάτια, κάνοντας τη φήμη σου να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Έντι Λάντλοου, έναν άνδρα που δούλευε ως βοηθός πωλήσεων σε μια εταιρεία με κάβες ποτών, ο οποίος μετέτρεψε μια μικρή καθημερινή ιεροτελεστία του σε μια απίθανη περιπέτεια στον κόσμο του σκωτσέζικου ουίσκι.

Ο Λάντλοου, λατρεύοντας τη γεύση, την αψάδα και τα αρώματα του ουίσκι, άρχισε να συλλέγει ποτά, να δοκιμάζει ετικέτες απ' όλον τον κόσμο, να ταξιδεύει στον ελεύθερο χρόνο του στα αποστακτήρια της Σκωτίας αναζητώντας απαντήσεις στα μυστικά του πιο διάσημου αλκοολούχου ποτού στον κόσμο. Αυτό το ερασιτεχνικό ταξίδι γευσιγνωσίας οδήγησε τον εν λόγω άνδρα να ιδρύσει τη λέσχη The Whisky Lounge, να κατακτήσει τον τιμητικό τίτλο Keeper of the Quaich από τη σκωτσέζικη κοινότητα που τιμά το ουίσκι και να φτάσει να γίνει διακεκριμένο μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου και Αποσταγμάτων.

Πώς ένας πωλητής έγινε ο μετρ του ουίσκι;

Ο Έντι Λάντλοου ξεκίνησε να εργάζεται αρχικά σε μια μπυραρία και στη συνέχεια σε μια κάβα, αλλά, όπως συμβαίνει πάντα με τους παθιασμένους ανθρώπους, γρήγορα ξεχώρισε ως ερασιτέχνης γευσιγνώστης με ειδίκευση στο ουίσκι. Όταν αποφάσισε να ιδρύσει μαζί με τη γυναίκα του, για εκείνους και τους φίλους τους, μια μικρή prive λέσχη αφιερωμένη στο ουίσκι, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μόλις είχε κλείσει το «εισιτήριο» που θα έκανε το μεγαλύτερο όνειρό του πραγματικότητα.

Ο Έντι Λάντλοου γύρισε οδικώς ολόκληρη τη Σκωτία αναζητώντας το τέλειο ουίσκι / Φωτογραφία: Shutterstock

Ο Λάντλοου βρέθηκε ξαφνικά να ταξιδεύει σε όλη τη Σκωτία αρχικά, και στη συνέχεια σε όλον τον κόσμο, για να αναζητήσει τα πιο ωραία ουίσκι σε κάθε γωνιά της Γης: από την Ιρλανδία στη Βόρεια Αμερική κι από την Ινδία, στην Ταϊβάν, στην Ιαπωνία και στη Νότια Αφρική.

Ο Έντι Λάντλοου / Φωτογραφία: theyorkshirepress.co.uk

Η φήμη του Λάντλοου άρχισε να ξεπερνά τα σύνορα της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζούσε και οι βραδιές με ουίσκι που έκανε για 10 με 15 φαν του αποστάγματος άρχισαν να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή τα events που διοργάνωνε στο Ηνωμένο Βασίλειο να γίνουν τόσο viral, που το 2018 προσείλκυσαν μέχρι και 35.000 επισκέπτες!

Το λεύκωμα «Ουίσκι - Ένα ταξίδι αυτογνωσίας», του Έντι Λάντλοου, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός

Όλη αυτή η εμπειρία του από τα αποστακτήρια, από τις ατελείωτες ώρες παραγωγής του ουίσκι, από τα εμφιαλωτήρια, η τεχνογνωσία που κατέκτησε για τις μηχανές απόσταξης, αλλά και για το savoir vivre του ποτού, συγκεντρώθηκαν σε ένα πολύτιμο βιβλίο που μυεί τον αναγνώστη στον κόσμο του ουίσκι: Το πολυτελές λεύκωμα «Ουίσκι - Ένα ταξίδι αυτογνωσίας» του Έντι Λάντλοου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη, με σύμβουλο έκδοσης τον bar consultant-driks editor Γιάννη Κοροβέση, αποτελεί το ιδανικό δώρο για τους λάτρεις του ποτού, αλλά και για όσους θέλουν να μυηθούν στην ιεροτελεστία του.

Την πρώτη φορά που δοκίμασε ουίσκι δεν του άρεσε καθόλου

«Όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, ήμουν πολύ νέος την πρώτη φορά που δοκίμασα ουίσκι. Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν ότι δεν μου άρεσε» λέει ο Έντι Λάντλοου και συνεχίζει: «Μάλιστα, άρχισα να επανέρχομαι σε αυτό όταν έπιασα την πρώτη μου δουλειά στη βιομηχανία του αλκοόλ, ως βοηθός πωλήσεων στο Oddbins του Νιούκασλ. Μπήκα στο κατάστημα γιατί χρειαζόμουν δουλειά. Δεν είχα πείρα στα ποτά πέρα από μια σύντομη περίοδο που είχα εργαστεί σε μια μπυραρία την περασμένη χρονιά. Έτσι άρχισαν όλα για μένα. Αυτό που ανακάλυψα ήταν άνθρωποι με πάθος για αυτά που πουλούσαν. Σύντομα άρχισαν να με επηρεάζουν με τον ενθουσιασμό τους, και δεν άργησα να δοκιμάζω επαγγελματικά κρασί και ουίσκι. Το δεύτερο κέρδισε την καρδιά μου όσο και το μυαλό μου. Κάποια ταξίδια στη Σκωτία αργότερα ατσάλωσαν τον έρωτά μου».

Ο ιδρυτής της λέσχης The Whisky Lounge, Έντι Λάντλοου / Φωτογραφία: Εκδ. Ψυχογιός

«Μια σύντομη θητεία μου ως αντιπροσώπου στα αποστακτήρια Ardbeg και Glenmorangie με έφερε για πρώτη φορά σε άμεση επαφή με κάποιους από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς ουίσκι. Σφυρηλατήθηκαν παντοτινές φιλίες. Συνήθως πίνοντας μαζί μερικά ποτήρια... Ωστόσο, αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι είχα ανάγκη να μιλήσω στον κόσμο για όλα τα καλά ουίσκι και όχι μόνο για μερικές ετικέτες. Γι' αυτό η Αμάντα -η σύζυγός μου- και εγώ αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια λέσχη για το ουίσκι, The Whisky Lounge, το 2008, αφού κάναμε το επίφοβο βήμα να αφήσουμε την εργασία μας πλήρους απασχόλησης. Αρχικά, μόνο εγώ ασχολιόμουν με τη λέσχη The Whisky Lounge. Τριγύριζα με το σαραβαλάκι μου στη χώρα και μιλούσα για τα πλεονεκτήματα του ουίσκι σε όσους ενδιαφέρονταν. Τον πρώτο καιρό ήταν δέκα τύποι στο Λονδίνο και καμιά δωδεκαριά στο Μπράιτον. Δεν είχε σημασία, έκανα αυτό που αγαπούσα. Πήρε κάποιον χρόνο ώσπου να καθιερώσουμε την επιχείρηση -και να με ακολουθήσει η Αμάντα-, αλλά τα καταφέραμε».

Πώς παρασκευάζεται και ωριμάζει το ουίσκι; -Ένα βιβλίο μάς μαθαίνει τα πάντα για το πιο διάσημο απόσταγμα στον κόσμο

Τι είναι το ουίσκι, πώς παρασκευάζεται και πώς ωριμάζει; Πώς γίνεται η περιβόητη απόσταξη; Ποια σιτηρά χρησιμοποιούνται; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να το γευόμαστε; Γιατί το ουίσκι ωριμάζει σε βαρέλια; Ποιο είναι το σωστό ποτήρι; Ποια είναι η ιστορία του πιο διάσημου αλκοολούχου ποτού στον κόσμου; Γιατί ορισμένες ετικέτες έχουν γεύση μελιού και άλλα βανίλιας; Ποια κοκτέιλ φτιάχνονται με βάση το ουίσκι; Πώς το απόσταγμα αποκτά το χρώμα που έχει; Τι να επιλέξω: το single malt ή το blended;

Σε όλα αυτά -αλλά και σε πολλά ακόμα- ερωτήματα απαντά στο βιβλίο του ο Έντι Λάντλοου στον πολυτελή σκληρόδετο τόμο των 223 σελίδων με χαρτί λευκώματος που περιλαμβάνει όλη την ιστορία του ουίσκι, μυστικά, συνταγές, ταξιδιωτικούς οδηγούς σε σχέση με το εν λόγω απόσταγμα, ολόκληρη την τεχνοτροπία παραγωγής, απόσταξης, εμφιάλωσης, tips για να γευόμαστε το ποτό μας σωστά κ.λπ.

Tα μυστικά παραγωγής, απόσταξης, εμφιάλωσης και γευσιγνωσίας του ουίσκι από τον Έντι Λάντλοου / Φωτογραφία: Shutterstock

Ο Λάντλοου εμπλουτίζει το βιβλίο με έναν πολύ χρήσιμο οδηγό με 22 δοκιμές γευσιγνωσίας που είναι προσεκτικά οργανωμένες για να δείξουν την γκάμα και την ποικιλία των ουίσκι που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και με πολλά μοντέρνα γραφήματα που διευκολύνουν την ανάγνωση και την κάνουν διασκεδαστική.

«Ξεχάστε τα κλειστά κλαμπ και τις λέσχες της ελίτ κοινωνίας. Το ουίσκι -και οι πωλήσεις του- αποδεικνύει πως απευθύνεται σε όλους, και έτσι πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό. Ο Έντι Λάντλοου χαρίζει σε τούτο το βιβλίο την απαιτούμενη αξιοπιστία, αλλά και την αποτελεσματικότητα στη βαθιά κατανόηση του "μαγικού νερού της ζωής"», επισημαίνει ο expert του ποτού και σύμβουλος έκδοσης του βιβλίου, Γιάννης Κοροβέσης.