Bασιλιάς στο Λονδίνο ο Τσιτσιπάς -Κατέκτησε το ATP Finals, κέρδισε τον Τιμ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γράφει ιστορία και κατέκτησε το ATP Finals στο Λονδίνο!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε στο Λονδίνο την κούπα απέναντι στον Τιμ (2-1 σετ) και φέρνει... το πρώτο ATP Finals στην Ελλάδα. Ο 21χρονος Eλληνας τενίστας ήταν ο κορυφαίος στην εβδομάδα των κορυφαίων στο Λονδίνο και δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου μετά από ένα τελικό θρίλερ.

Με μια μεγάλη εμφάνιση και επική ανατροπή με 2-1 σετ, απέναντι στον Ντόμινικ Τίεμ (Νο 5 στον κόσμο), ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στην κατάκτηση του μεγαλύτερου τίτλου της καριέρας του, της σειράς ΑΤP FINALS στην Ο2 Arena! Στην κατάκτηση του 4ου που αποτελούν την παρακαταθήκη μιας μεγαλειώδους καριέρας που έχει μπροστά του ο Έλληνας αθλητής.

THE NEW KING OF LONDON 👑



🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌



