Στέφανος Τσιτσιπάς: Η στιγμή που σηκώνει το τρόπαιο και όλη την Ελλάδα ψηλά! [εικόνες & βίντεο]

Στο Λονδίνο απόψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία.

Κέρδισε με 2-1 σετ στον τελικό τον Ντομινίκ Τιμ και κατέκτησε το τρόπαιο του ATP Finals. Την σπουδαιότερη επιτυχία για το ελληνικό τένις.

The biggest title of his career 👏@StefTsitsipas | #NittoATPFinals pic.twitter.com/RE9ahSCnFI