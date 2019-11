Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο τελευταίος πόντος και ο πανηγυρισμός του -Επεσε στο έδαφος [βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-1 σετ τον Ντομινίκ Τιμ και κατέκτησε το ATP Finals.

Σε ένα τελικό θρίλερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-1 σετ τον Αυστριακό. Δείτε τον τελευταίο πόντο του Ελληνα τενίστα στο 3ο σετ του τελικού και τον πανηγυρισμό για το τρόπαιο. Μετά τη νίκη ο Τσιτσιπάς δεν άντεξε, έπεσε στα γόνατα και μετά στο έδαφος μιας και δεν μπορούσε να αντέξει την συγκίνηση της στιγμής.

Η στιγμή που τελειώνει ο τελικός ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Τιμ:

THE FINAL CHAPTER OF THE ODYSSEY



The moment @StefTsitsipas became #NittoATPFinals champion! pic.twitter.com/geMfGGfvv1