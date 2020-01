Κόμπι Μπράιαντ: Το συγκινητικό αντίο του Μάικλ Τζόρνταν- «Ηταν σαν μικρός μου αδερφός»

Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν αυτός που ο Μάικλ Τζόρνταν είχε χρίσει σε «διάδοχό» του στο μπάσκετ.

Ο Air Jordan στην είδηση του χαμού του Κόμπι Μπράιαντ από πτώση ελικοπτέρου, έκανε μία ανακοίνωση, καθώς αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα σόσιαλ. Ο Τζόρνταν, ανέφερε πως ο Μπράιαντ ήταν σαν μικρός του αδερφός, μιλούσαν πολύ συχνά και τόνισε την αγάπη που είχε για την οικογένειά του.

«Είμαι σοκαρισμένος από τα τραγικά νέα του θανάτου του Κόμπι και της Τζιάνα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τον πόνο που νοιώθω. Τον αγαπούσαν τον Κόμπι, ήταν σαν ο μικρός μου αδερφός. Μιλούσαμε συχνά και θα μου λείψουν αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ. Ηταν ένας ατρόμητος ανταγωνιστής, ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος και μία δημιουργική δύναμη. Ο Κόμπι ήταν και εκπληκτικός πατέρας που αγαπούσε υπερβολικά την οικογένειά του και ένοιωθε περήφανος για την αγάπη που είχε η κόρη του για το μπάσκετ. Η Ιβέτ κι εγώ στέλνουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην Βανέσα, τον οργανισμό των Λέικερς και σε όλους τους φαν του μπάσκετ στον κόσμο».

