Κόμπι Μπράιαντ: Απίστευτες σκηνές στα γήπεδα του NBA- Παίκτες κλαίνε, λαϊκό προσκύνημα στο Staples Center [εικόνες και βίντεο]

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίσσονται στα γήπεδα του NBA και έξω από την έδρα των Λέικερς, μετά την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος του μπάσκετ σκοτώθηκε μαζί με άλλα οκτώ άτομα (μεταξύ αυτών η κόρη του, Τζιάννα), σκορπώντας την θλίψη στις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι φίλοι των Λέικερς, της ομάδας που αγωνίστηκε σε όλη του την καριέρα, ήταν συντετριμμένοι και παρά το γεγονός ότι η ομάδα τους δεν έδινε αγώνα, πήγαν έξω από το Staples Center και με δάκρυα στα μάτια, άφηναν λουλούδια και φώναζε το όνομά του.

Fans gather for memorial to Kobe Bryant outside STAPLES Center in Los Angeles https://t.co/icgoNeaBWI pic.twitter.com/dynviD6YGZ — TIME (@TIME) January 27, 2020

Χιλιάδες κόσμου συρρέει έξω από το Staples Center / Φωτογραφία: AP

Με δάκρυα στα μάτια πολλοί φίλοι και θαυμαστές του Black Mamba, βρέθηκαν στο γήπεδο της ομάδας του και απαρηγόρητοι κοιτούσαν την γιγαντοοθόνη που έλεγε τα δυσάρεστα νέα.

Φίλοι των Λέικερς κοιτάζουν την οθόνη με τα δυσάρεστα νέα για τον Κόμπι Μπράιαντ / Φωτογραφία: AP

Κόμπι Μπράιαντ: Κλαίνε οι παίκτες στα ματς του NBA

Την ίδια ώρα, οι παίκτες στο NBA είναι αναγκασμένοι να παίξουν κανονικά στα παιχνίδια της ημέρας. Ωστόσο, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από βαρύ. Ο Καϊρί Ιρβινγκ έφυγε από το παιχνίδι της ομάδας του, των Μπρούκλιν Νετς, ενώ την ώρα του αγώνα των Χιούστον Ρόκετς με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο πρώην συμπαίκτης του Μπράιαντ, Τάισον Τσάντλερ, ξεσπούσε σε κλάματα.

Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Τάισον Τσάντλερ / Φωτογραφία: AP

Κόμπι Μπράιαντ: Παίκτες κάνουν παραβάσεις στους αγώνες για να τιμήσουν τον Μπράιαντ

Ενα άλλο σκηνικό που έχει συγκλονίσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες λένε αντίο στον Κόμπι Μπράιαντ, στην διάρκεια των αγώνων. Μέσα στο παρκέ, παίκτες των ομάδων έκαναν παράβαση 8 και 24 δευτερολέπτων, για να τιμήσουν τον θρύλο του μπάσκετ.

Hawks start the game with an 8-second violation.



Wizards then take the 24-second violation.



RIP, Kobe Bryant. pic.twitter.com/rUUbofrLXw — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 26, 2020

Οι παραβάσεις αυτές δεν ήταν τυχαίες, καθώς πρόκειται για τα δύο νούμερα, που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην καριέρα του. Στο παιχνίδι της Ατλάντα με την Ουάσιγκτον, οι παίκτες των δύο ομάδων αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο, μη μπορώντας να πιστέψουν στην απώλεια του τεράστιου αυτού αθλητή. Το ίδιο έκαναν και στο παιχνίδι των Σέλτικς με τους Πέλικανς.

Another tribute to Kobe Bryant at Pelicans-Celtics. First Lonzo Ball holds the ball and waits out the 24-second shot clock violation in memory of mamba.



Kemba Walker does the same. pic.twitter.com/lPVmytPP7R — Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) January 26, 2020

Στο Σαν Αντόνιο, το προπονητικό τιμ, αποτελούμενο από τον Τιμ Ντάνκαν (μεγάλο αντίπαλο του Κόμπι Μπράιαντ όταν έπαιζαν μπάσκετ), της Μπέκι Χάμον και του Γκρεγκ Πόποβιτς, που δεν σταματούσαν να κλαίνε όσο το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη.

RT @johndelizondo: Heartbreaking images from the #Spurs game by NBA TV. Tim Duncan, Becky Hammon, and Sean Elliott in tears from today's news about Kobe Bryant. pic.twitter.com/oGH7mf8n7b — Miguel A (@MiguelA2323) January 27, 2020

Σε όλα τα γήπεδα έπαιξαν στις γιγαντοοθόνες αφιερώματα για τον σπουδαίο αυτόν αθλητή που χάθηκε πρόωρα, με το όνομά του να ακούγεται από όλους τους θεατές των ομάδων που αγωνιζόντουσαν στο σημερινό πρόγραμμα.