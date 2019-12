«Πάρτι» γενεθλίων από Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κλίπερς (119-91)

Σε… πάρτι για τα γενέθλιά του μετέτρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την αναμέτρηση των Μπακς με τους Κλίπερς, οδηγώντας την ομάδα του σε θρίαμβο (119-91).

Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε 27 πόντους στη 14η συνεχόμενη νίκη των Μπακς, που ήταν ισοπεδωτικοί. Ο Greek Freak είχε 4/6 β., 10/16 διπ., 1/4 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια στιγμή η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 41 πόντους, στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου (108-67), αλλά στη συνέχεια οι Μπακς χαλάρωσαν και οι Κλίπερς μείωσαν.

The best from Giannis on his birthday:



27 PTS | 11 REB | 4 AST | 55% FG pic.twitter.com/IAXuWHkYMM