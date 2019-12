Αντετοκούνμπο: Τι πιθανότητες έχει να ξαναβγεί MVP -Τι δείχνουν τα στατιστικά

Πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το έπαθλο του πολυτιμότερου παίκτη, στην σπουδαιότερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του.

Αναλυτές του NBA αναρωτήθηκαν αν μετά από την σεζόν που είχε πέρυσι, υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί κι άλλο. Ο Γιάννης είχε απαντήσει πως ναι, πρέπει να βελτιωθεί. Και η αλήθεια είναι πως το περιφερειακό σουτ του, ήταν η «αχίλλειος πτέρνα του».

Φέτος αυτό έχει αλλάξει. Και αν ακούγεται απίθανο, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μετά από 22 ματς και ρεκόρ 19-3 για τους Μπακς (πρώτοι στο NBA) ο Greek Freak έχοντας λιγότερο χρόνο συμμετοχής, έχει καλύτερα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι, με το μόνο «μελανό» σημείο του φέτος στην στατιστική, να είναι οι βολές.

Ο Αντετοκούνμπο εκεί έπεσε από το 70% στο 58%, όμως τα όσα κάνει από το τρίποντο… τρομάζουν τους αντιπάλους του. Μέχρι πέρυσι τον άφηναν ελεύθερο να σουτάρει, αλλά δεν έπαιρνε πρωτοβουλία για τρίποντα. Εβαλε συνολικά 52 σε 203 προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ. Φέτος, ήδη σε 22 ματς έχει βάλει 35 και το ποσοστό του από το 25.6% πέρυσι, έχει ανέβει στο 30.4%. Οπως έλεγαν οι αναλυτές στο NBA, αν βελτιώσει το μακρινό του σουτ, τότε δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς.

Giannis Antetokounmpo is averaging 30.9 PPG, 13.4 RPG, and 5.9 APG in the @Bucks' 20 games. He is the first player in @NBAHistory to average at least 30PPG/13RPG/5APG in the first 20 games of a season. pic.twitter.com/mUesRmmOQi