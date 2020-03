«Πολύ δύσκολα θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Πιτίνο»

Ετοιμος να γυρίσει σελίδα είναι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ρικ Πιτίνο.

Όπως αναφέρει το Eurohoops, οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» επεξεργάζονται ήδη την επόμενη μέρα, καθώς ο Ρικ Πιτίνο δεν πρόκειται να επιστρέψει στον πάγκο του. Ο Αμερικανός τεχνικός βρίσκεται στη χώρα του και ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πανεπιστήμιο Iona, ενώ φαντάζει απίθανο να κοουτσάρει ξανά τους «πράσινους», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναμένεται να χρίσουν υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Βόβορα όταν επανέλθουν στη δράση οι ομάδες, ενώ εξετάζουν περιπτώσεις για τον πάγκο της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Rick Pitino is not coming back through that door



