«O Ρικ Πιτίνο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει το κολέγιο Αϊόνα»

Σύμφωνα με ΜΜΕ στις ΗΠΑ ο Ρικ Πιτίνο είναι βασικός υποψήφιος για να αναλάβει κολέγιο της Νέας Υόρκης.

Όπως είναι γνωστό ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέστρεψε στις ΗΠΑ προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του λόγω του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, τα σενάρια στην Αμερική δίνουν και παίρνουν όσον αφορά το μέλλον του Ρικ Πιτίνο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνταμ Ζαγκόρια, ο Ρικ Πιτίνο είναι βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τις τύχες των Iona Gaels, κολέγιο που βρίσκεται στο New Rochelle της Νέας Υόρκης!

Πριν από λίγες ώρες η ομάδα αποχαιρέτησε τον προπονητή Τιμ Κλούες και αμέσως έπεσαν στο τραπέζι και τα ονόματα των υποψηφίων. Ο βασικότερος όλων είναι ο τεχνικός των «πρασίνων» με τον οποίο -όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- είχαν έρθει σε επαφή μαζί του από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Iona boosters reached out to Rick Pitino earlier this season, per sources https://t.co/Nx9OpPweLQ