Τίτλοι τέλους: Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Ρικ Πιτίνο!

Τίτλοι τέλους για τον Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό.

Ο 68χρονος προπονητής, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο Iona, ουσιαστικά... μαρτύρησε την ολοκλήρωση της (δεύτερης) παρουσίας του στους «πράσινους» από τώρα. Κι ενώ είχε επιστρέψει τον περασμένο Νοέμβριο στο «τριφύλλι».

«Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη, το επιτελείο και τους παίκτες του Παναθηναϊκό. Δεν θα μπορούσα να αγαπήσω μια χώρα και μια ομάδα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Είστε οι καλύτεροι», έγραψε ο Αμερικανός στο twitter.

Thank you @paobcgr owner, staff, and players. I can’t love a country and organization anymore. Thank you. You’re the best!