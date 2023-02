Με ομιλία Ζελένσκι αρχίζει απόψε το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου - iefimerida.gr

Με τη ρομαντική κομεντί «She Came to Me» της Ρεμπέκα Μίλερ σηκώνει αυλαία σήμερα Πέμπτη το 73ο φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Φέτος συγκεντρώνει στα διαγωνιστικά του τμήματα βετεράνους δημιουργούς, πολλά υποσχόμενα νέα ταλέντα και arthouse επιλογές ενώ έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Βασίλη Κατσούπη («Inside») με τον Γουίλεμ Νταφόε ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στo τμήμα του Πανοράματος.

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Berlinale Palast κατά την οποία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μπερλινάλε, θα εμφανιστεί σε διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Μπερλινάλε, μαζί με όλους τους σκηνοθέτες και τους συμμετέχοντες, εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό της Ουκρανίας και στον αγώνα του για την ανεξαρτησία του και καταδικάζει σθεναρά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Οι σκέψεις και η συμπαράστασή μας είναι με τα θύματα, τον πληθυσμό που υποφέρει, τα εκατομμύρια που έφυγαν από την Ουκρανία και τους καλλιτέχνες που παρέμειναν να υπερασπίζονται τη χώρα και συνεχίζουν να καταγράφουν τον πόλεμο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να καλωσορίσουμε διαδικτυακά τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ μας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διευθυντές της Μπερλινάλε, Μαριέτε Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν.

Ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ και είναι το πρόσωπο ενός από τα πλέον πολυαναμενόμενα έργα του φεστιβάλ: του ντοκιμαντέρ «Superpower» που γύρισε ο Σον Πεν στην εμπόλεμη Ουκρανία, συνομιλώντας μεταξύ άλλων και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Το ντοκιμαντέρ συνυπογράφει ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός με τον 'Ααρον Κάουφμαν και θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ αύριο Παρασκευή (17/1). Η φετινή Μπερλινάλε συμπίπτει με την επέτειο ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ταινίες του φετινού κινηματογραφικού φεστιβάλ

Δεκαεννιά ταινίες διαγωνίζονται φέτος για το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, τη Χρυσή 'Αρκτο. Μεταξύ των γνωστότερων ονομάτων, συναντάμε τον Γερμανό Κρίστιαν Πέτζολντ («Η Νύμφη του Νερού», «Το Τραγούδι του Φοίνικα») με το «Afire», μία δραμεντί για τέσσερις νεαρούς που κάνουν διακοπές σε ένα εξοχικό στη Βαλτική Θάλασσα ενώ γύρω τους μαίνονται δασικές πυρκαγιές, τον βετεράνο Γάλλο Φιλίπ Γκαρέλ ο οποίος επιστρέφει στην Μπερλινάλε με το «The Plough», ένα οικογενειακό δράμα στο οποίο πρωταγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί και τα τρία παιδιά του σκηνοθέτη (Λουί, Εσθέρ και Λένα Γκαρέλ) και τη Γερμανίδα σκηνοθέτιδα Μαργκαρέτε φον Τρότα («Η Χαμένη Τιμή της Καταρίνα Μπλουμ», «Hannah Arendt») με το «Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert», μια ματιά στη διάσημη Αυστριακή ποιήτρια και συγγραφέα Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν και στην επιθυμία της για αγάπη και σεβασμό στη λογοτεχνία και τη ζωή, την οποία υποδύεται η Βίκι Κριπς («Κορσές», «Αόρατη Κλωστή»).

Το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης διεκδικούν επίσης, ο Ματ Τζόνσον με το «Blackberry», την ιστορία της ανόδου και της πτώσης της καναδικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, ο Νικολά Φιλιμπέρ με το «On the Adamant» στο οποίο μάς συστήνει ένα πλωτό κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην καρδιά του Παρισιού, η Έμιλι Ατέφ με το «Someday We'll Tell Each Other Everything», ένα ρομαντικό δράμα με φόντο την ανατολική Γερμανία αμέσως μετά την πτώση του Τείχους και ο Νοτιοαφρικανός δημιουργός Τζον Τρένγκοουβ που φέρνει στην Μπερλινάλε το «Manodrome», στο οποίο ο Τζέσι Αϊζενμπεργκ υποδύεται έναν νεαρό άνδρα που ετοιμάζεται να γίνει πατέρας όμως η δουλειά του και η προσωπική του ζωή δεν τον κάνουν ευτυχισμένο.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα συναντάμε ακόμη, τον Τζιάκομο Αμπρουτσέζε με το δραματικό «Disco Boy» και τον εξαιρετικό Φραντς Ρογκόφσκι, την Σελίν Σονγκ με το «Past Lives» που έρχεται με θετικές κριτικές από το φεστιβάλ του Σάντανς, τον Μακότο Σινκάι με το φιλμ κινουμένων σχεδίων «Suzume» μετά από την τεράστια επιτυχία που έκανε στις αίθουσες της Ιαπωνίας, καθώς και μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Σινεμά, την Αντζελα Σάνελεκ (η οποία το 2019 είχε βραβευθεί με την Αργυρή 'Αρκτο) με τη νέα της ταινία, με τίτλο «Music», που έχει γυριστεί στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και ο Αργύρης Ξάφης. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος που θα αποφασίσει για τα μεγάλα βραβεία της φετινής διοργάνωσης είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ.

Τιμώμενο πρόσωπο στο 73ο Φεστιβάλ Βερολίνου θα είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, στον οποίο θα απονεμηθεί η Χρυσή 'Αρκτος για την συνεισφορά του στην έβδομη τέχνη, ενώ σε ειδικό αφιέρωμα θα προβληθούν οι σημαντικότερες ταινίες του και φυσικά το φετινό του, αυτοβιογραφικό φιλμ «The Fabelmans».

