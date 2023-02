Αρχίζει το 73ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου -Οι ελληνικές συμμετοχές - iefimerida.gr

Με τη ρομαντική κομεντί «She Came to Me» της Ρεμπέκα Μίλερ σηκώνει αυλαία την Πέμπτη (16/2) το 73ο φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Φέτος συγκεντρώνει στα διαγωνιστικά του τμήματα βετεράνους δημιουργούς, πολλά υποσχόμενα νέα ταλέντα και arthouse επιλογές ενώ έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Βασίλη Κατσούπη («Inside») με τον Γουίλεμ Νταφόε ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Το «She Came to Me» είναι η έβδομη ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ

Το «She Came to Me» είναι η έβδομη ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ στην οποία πρωταγωνιστεί ένα πρωτοκλασάτο καστ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Πίτερ Ντίνκλατζ, Αν Χάθαγουεϊ, Μαρίσα Τομέι και Τζοάνα Κούλιγκ. Η υπόθεση αφορά ένα συνθέτη που έχει χάσει την έμπνευσή του, αλλά ανακαλύπτει ξανά το πάθος του για τη δημιουργία ύστερα από μια εφήμερη ερωτική περιπέτεια. Σύμφωνα με τους διευθυντές της Μπερλινάλε, Μαριέτε Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν πρόκειται για «μια ακαταμάχητη κωμωδία που βασίζεται στις οικείες καθημερινές διαμάχες που αντιμετωπίζει η δυτική κοινωνία. Οι χαρακτήρες, όπως τους σκαρφίστηκε η Ρεμπέκα Μίλερ και ενσαρκώνονται από το φανταστικό καστ, επιλέγουν να ακολουθήσουν την έμπνευση της στιγμής αντί να καθοδηγούνται άκριτα από τις κοινωνικές επιταγές. Όπως οι ταινίες πριν τον Κώδικα Χέιζ στο Χόλυγουντ, το "She Came to Me" είναι μια μαγευτική ωδή στην ελευθερία της έκφρασης».

Ποιοι διεκδικούν Χρυσή Αρκτο

Δεκαεννιά ταινίες διαγωνίζονται φέτος για τη Χρυσή Άρκτο. Μεταξύ των γνωστότερων ονομάτων, συναντάμε τον Γερμανό Κρίστιαν Πέτζολντ («Η Νύμφη του Νερού», «Το Τραγούδι του Φοίνικα») με το «Afire», μία δραμεντί για τέσσερις νεαρούς που κάνουν διακοπές σε ένα εξοχικό στη Βαλτική Θάλασσα ενώ γύρω τους μαίνονται δασικές πυρκαγιές, τον βετεράνο Γάλλο Φιλίπ Γκαρέλ ο οποίος επιστρέφει στην Μπερλινάλε με το «The Plough», ένα οικογενειακό δράμα στο οποίο πρωταγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί και τα τρία παιδιά του σκηνοθέτη (Λουί, Εσθέρ και Λένα Γκαρέλ) και τη Γερμανίδα σκηνοθέτιδα Μαργκαρέτε φον Τρότα («Η Χαμένη Τιμή της Καταρίνα Μπλουμ», «Hannah Arendt») με το «Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert», μια ματιά στη διάσημη Αυστριακή ποιήτρια και συγγραφέα Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν και στην επιθυμία της για αγάπη και σεβασμό στη λογοτεχνία και τη ζωή, την οποία υποδύεται η Βίκι Κριπς («Κορσές», «Αόρατη Κλωστή»).

Το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ διεκδικούν επίσης, ο Ματ Τζόνσον με το «Blackberry», την ιστορία της ανόδου και της πτώσης της καναδικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, ο Νικολά Φιλιμπέρ με το «On the Adamant» στο οποίο μάς συστήνει ένα πλωτό κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην καρδιά του Παρισιού, η Έμιλι Ατέφ με το «Someday We'll Tell Each Other Everything», ένα ρομαντικό δράμα με φόντο την ανατολική Γερμανία αμέσως μετά την πτώση του Τείχους και ο Νοτιοαφρικανός δημιουργός Τζον Τρένγκοουβ που φέρνει στην Μπερλινάλε το «Manodrome», στο οποίο ο Τζέσι Αϊζενμπεργκ υποδύεται έναν νεαρό άνδρα που ετοιμάζεται να γίνει πατέρας όμως η δουλειά του και η προσωπική του ζωή δεν τον κάνουν ευτυχισμένο. Όταν γίνεται μέλος μιας αίρεσης, του ξυπνούν καταπιεσμένες επιθυμίες και χάνει τον έλεγχο της πραγματικότητας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Οντέσα Γιανγκ και ο Άντριεν Μπρόντι.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα συναντάμε ακόμη, τον Τζιάκομο Αμπρουτσέζε με το δραματικό «Disco Boy» και τον εξαιρετικό Φραντς Ρογκόφσκι, την Σελίν Σονγκ με το «Past Lives» που έρχεται με θετικές κριτικές από το φεστιβάλ του Σάντανς, τον Μακότο Σινκάι με το φιλμ κινουμένων σχεδίων «Suzume» μετά από την τεράστια επιτυχία που έκανε στις αίθουσες της Ιαπωνίας, καθώς και μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Σινεμά, την Αντζελα Σάνελεκ (η οποία το 2019 είχε βραβευθεί με την Αργυρή Άρκτο) με τη νέα της ταινία, με τίτλο «Music», που έχει γυριστεί στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και ο Αργύρης Ξάφης. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος που θα αποφασίσει για τα μεγάλα βραβεία της φετινής διοργάνωσης είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ.

Highlight του Φεστιβάλ, εκτός διαγωνιστικών τμημάτων, είναι το ντοκιμαντέρ «Superpower» που γύρισε ο Σον Πεν στην εμπόλεμη Ουκρανία, συνομιλώντας μεταξύ άλλων και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ντοκιμαντέρ συνυπογράφει ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός με τον Άαρον Κάουφμαν και οι ιθύνοντες του φεστιβάλ αναμένουν απόηχο, καθώς η πρεμιέρα του θα συμπέσει με την επέτειο ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας και την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η ελληνική παρουσία στην Μπερλινάλε Κινηματογράφου

Στο τμήμα του Πανοράματος θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Βασίλη Κατσούπη (γνωστός το 2016 από το ντοκιμαντέρ «My friend Larry Gus») με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε. Το «Inside», βασισμένο σε μια ιδέα του ίδιου του σκηνοθέτη και σε σενάριο του Μπεν Χόπκινς, ακολουθεί την περιπέτεια ενός επίδοξου ληστή έργων τέχνης, του Νίμο, ο οποίος, στην προσπάθειά του να κλέψει έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας, παγιδεύεται σε ένα πολυτελές, υψηλής τεχνολογίας ρετιρέ στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα πρέπει να επιστρατεύσει όλες τις ικανότητες του για να… επιβιώσει.

Η ταινία που αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη εξολοκλήρου παραγωγή της Heretic, γυρίστηκε στα MMC Studios στην Κολωνία της Γερμανίας και αναμένεται να βγει στις αίθουσες τον Μάρτιο. Η Focus Features ανέλαβε τη διανομή της σε Αμερική και Καναδά, ενώ η Universal International θα τη διανείμει στον υπόλοιπο κόσμο. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω το γυρισμένο στην Ελλάδα «Music» της Άντζελα Σάνελεκ, διεκδικεί τη Χρυσή Άρκτο στη φετινή Μπερλινάλε. Η νέα ταινία της Σάνελεκ βασίζεται στο μύθο του Οιδίποδα και γυρίστηκε στην Ελλάδα, με την ελληνική πλευρά της παραγωγής να αναλαμβάνει η Heretic. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα αγόρι που βρίσκεται σε μια θυελλώδη νύχτα στα ελληνικά βουνά και υιοθετείται χωρίς να γνωρίζει τους βιολογικούς γονείς του. Ως ενήλικας, γνωρίζει μια σωφρονιστική υπάλληλο στη φυλακή όπου είναι έγκλειστος μετά από ένα τραγικό ατύχημα, η οποία μοιάζει να αναζητά διαρκώς την παρουσία του. Ταυτόχρονα, η όραση του αρχίζει να εξασθενεί… Για κάθε απώλεια που υφίσταται, θα κερδίζει κάτι ως αντάλλαγμα. Στην ταινία, συμπαραγωγή Γερμανίας, Γαλλίας, Σερβίας και Ελλάδας πρωταγωνιστούν οι Αλιόσα Σνάιντερ, Αργύρης Ξάφης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αγκάτ Μπονιτζέρ, Φρίντα Ταράνα, Σταμάτης Μπάκνης, Ελένη Χαλαστάνη και άλλοι.

Ωστόσο, η ελληνική παρουσία στη φετινή Μπερλινάλε δεν εξαντλείται σε αυτές τις δύο ταινίες. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός Αγγελική Παπούλια, πρόκειται να λάβει μέρος στην κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος «Encounters» μαζί με την Γεωργιανή σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι και τον Ιταλό προγραμματιστή φεστιβάλ Πάολο Μορέτι. Πέρυσι, η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετείχε στο «Encounters» με την ταινία «A little love package» του Αργεντίνου Γκαστόν Σολνίκι.

Τιμητική Χρυσή Άρκτος στον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Τιμώμενο πρόσωπο στο 73ο Φεστιβάλ Βερολίνου θα είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, στον οποίο θα απονεμηθεί η Χρυσή Άρκτος για την συνεισφορά του στην έβδομη τέχνη, ενώ σε ειδικό αφιέρωμα θα προβληθούν οι σημαντικότερες ταινίες του και φυσικά το φετινό του, αυτοβιογραφικό φιλμ «The Fabelmans».

«Με μια απίστευτη καριέρα στο ενεργητικό του, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, όχι μόνο έδωσε έμπνευση σε γενιές θεατών σε όλον τον κόσμο, αλλά έδωσε και νέο νόημα στη λέξη "σινεμά" ως εργοστάσιο ονείρων», δήλωσαν οι διευθυντές της Μπερλινάλε Μαριέτε Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν. «Οι ταινίες του μας πηγαίνουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, όπου η μεγάλη οθόνη γίνεται ο κατάλληλος καμβάς για να εκπληρωθούν τα συναισθήματά μας. Αν η Berlinale 2023 εκπροσωπεί ένα νέο ξεκίνημα, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε μια καλύτερη αρχή από αυτή που μας προσφέρει η δουλειά του Σπίλμπεργκ».

Στη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, ο Σπίλμπεργκ προτάθηκε για Όσκαρ συνολικά 19 φορές και κέρδισε τρία βραβεία της Ακαδημίας: δύο «Καλύτερης Ταινίας» για το «Πορφυρό Χρώμα» και τη «Λίστα του Σίντλερ» και ένα «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» για τη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν». «Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος κινηματογραφιστής όλων των εποχών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μπερλινάλε, σημειώνοντας ότι ο Σπίλμπεργκ έχει κερδίσει έναν μεγάλο αριθμό βραβείων και έχει αναγνωρισθεί για τη δέσμευσή του όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα.