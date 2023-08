Τίνα Τέρνερ: Στην Ελλάδα το βραβευμένο tribute show, με τους αυθεντικούς ηθοποιούς του West End - iefimerida.gr

Tίνα Τέρνερ, μια καλλιτέχνης που χάραξε μια μεγαλειώδη καριέρα μέσα από πολλές διακυμάνσεις και κατάφερε να αποτελέσει ίνδαλμα για όλες τις τραγουδίστριες που ακολούθησαν.

Το βραβευμένο tribute show «One Night Of Tina» που έχει ταξιδέψει σε 26 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές, έρχεται από το Λονδίνο και στην Ελλάδα, για ένα μοναδικό αφιέρωμα στην υπέροχη Τίνα Τέρνερ την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο.

Μια παράσταση με το αυθεντικό cast του West End που περιλαμβάνει τα σπουδαία τραγούδια της καριέρας της, προβολές και τη μοναδική ατμόσφαιρα των εμφανίσεων της, έρχεται να μας συγκινήσει, να μας κάνει να τραγουδήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες της και να μας υπενθυμίσει ότι τα όνειρα μπορούν να βγουν αληθινά αν τα κυνηγήσεις.

Τίνα Τέρνερ, η «βασίλισσα» της ροκ

Λίγους μήνες μετά το θάνατό της το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στην 60χρονη πορεία της.\

Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, την εποχή της κακοποίησης που έζησε από τον πρώτο της σύζυγο Ike Turner αλλά και την θριαμβευτική πορεία της δεκαετίας του ’80 που την καθιέρωσε σε όλο τον πλανήτη. Τα αξέχαστα τραγούδια πολλά και αγαπημένα: "Simply the best", "Private Dancer", “What's Love Got To Do With It", "We Don’t Need Another Hero” “Proud Mary “, “River Deep Mountain High” και τόσα άλλα.

Η χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή της, τα υπέροχα πόδια της και τα ατίθασα, λιονταρίσια μαλλιά της, καθιέρωσαν την Tina Turner ως ένα μοναδικό σύμβολο! Η «βασίλισσα» της ροκ μέτρησε περισσότερα από 60 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, γεγονός που «αναπροσάρμοσε» τον τιμητικό της τίτλο, μιλώντας πια όλοι μας για τη «γιαγιά» της ροκ! Μια «γιαγιά» ντίβα, σαρωτική, ηλεκτρική που μόνο με μια κίνησή της ξεσήκωνε όλα τα πλήθη που την παρακολουθούσαν.

Τα ρεκόρ της, απίστευτα! Είναι η γυναίκα που έχει «κόψει» τα περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλο σόλο μουσικό στην Ιστορία της μουσικής βιομηχανίας! Κατέκτησε 12 βραβεία Grammy για τις ερμηνείες της, ενώ οι πωλήσεις τους άλμπουμ της έχουν ξεπεράσει τις 100 εκατομμύρια παγκοσμίως, που την κάνουν μια από τις εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones, Mick Jagger, είπε γι’ αυτήν: «Υπήρξε πραγματικά μια εξωφρενικά ταλαντούχα performer και τραγουδίστρια. Υπήρξε έμπνευση, ήταν θερμός άνθρωπος, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος και δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Για την πρόσφατη απώλεια της Tina Turner μίλησαν και δεκάδες άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι Beyonce, Brian Wilson (The Beach Boys), Debbie Harry, Alicia Keys, Gloria Gaynor, Mariah Carrey ,Diana Ross και Erykah Badu, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, μαζί με τον πρώην Πρόεδρο, Barack Obama ενώ η βασιλική μπάντα έπαιξε το Simply The Best έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ!

To tribute show “One Night of Tina”, είναι ο καλύτερος φόρος τιμής σε μια καλλιτέχνη σύμβολο που άφησε άσβηστο ίχνος με το πέρασμα της από τον χώρο της μουσικής. Ένα show που θα μας μείνει αξέχαστο, όπως η ίδια.

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς.

Ώρα έναρξης: 21:30 Τιμές εισιτηρίων: 20 - 32 ευρώ

Προπώληση: Ticketservices.gr

(https://www.ticketservices.gr/event/one-night-of-tina/?lang=en)

