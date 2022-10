Πώς γίνεται να αναπαραστήσεις στο θέατρο τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου -H πρόκληση για τον Γιάννη Νταλιάνη - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Νταλιάνης μελέτησε βιβλία νευροψυχολογίας και παρουσιάζει ένα ζωντανό πείραμα επί σκηνής.

Το On Ego, ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα πρωτότυπο θεατρικό έργο σε μια παράσταση που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς και έκλεισε με Sold Out τον περασμένο Μάιο, παρουσιάζεται και πάλι στο Από Μηχανής Θέατρο για όλο τον Οκτώβριο. Το On Ego γράφτηκε από τον διακεκριμένο Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη Mick Gordon σε συνεργασία με έναν σημαντικό νευροεπιστήμονα, τον Paul Broks και την συνδρομή του Πήτερ Μπρούκ

Μάλιστα η φετινή πρεμιέρα στο Από Μηχανής Θέατρο, ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του κορυφαίου σκηνοθέτη του 20ου αιώνα Πήτερ Μπρουκ, που έφυγε πρόσφατα πλήρης ημερών, μιας και ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε και προσωπικά στο ανέβασμα της παράστασης και έβαλε το δικό του λιθαράκι με τις συμβουλές και την καθοδήγησή του.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι πολλές και τη φετινή σεζόν, τηλεοπτικά ο Γιάννης Νταλιάννης συμμετέχει με έναν ωραίο ρόλο στο «Αυτή η νύχτα μένει» με λίγα γυρίσματα οπότε όλο το βάρος, όπως χρόνια κάνει, έχει στραφεί στο θέατρο. Με πρόβες στο Εθνικό θέατρο για την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και με το μυαλό στην επόμενη σκηνοθετική δουλειά του στο θέατρο Σταθμός με τον Ταρτούφο παρέα με τη σύζυγό του Μαριλίτα Λαμπροπούλου, ο Γιάννης Νταλιάνης, παίρνει ανάσες μετά και την πρεμιέρα του On Ego.

Πώς ξεκίνησαν όλα με το On Ego; Τυχαία, αναφέρει μιλώντας στο iefimerida ο Γιάννης Νταλιάνης. «Μελετώντας αρκετά καινούργια θεατρικά έργα, μετά από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, πριν από τρία χρόνια, εντυπωσιάστηκε από ένα πρωτότυπο επιστημονικό θρίλερ. Μια ιστορία αγάπης και απώλειας, βεβαιότητας και αμφιβολίας. Ήταν το On Ego. Ένιωσα αμέσως ότι πρόκειται για κάτι πολύ δυνατό. Αλλά και πολύ δύσκολο να παρασταθεί. Πώς γίνεται να αναπαραστήσεις στο θέατρο τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου; Το εσωτερικό του μυαλού του. Την σκέψη του. Τα βαθύτερα συναισθήματά του; Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Μια πρόσκληση. Το θέατρο είναι ικανό για όλα…»

« Άρχισα να μεταφράζω, πριν δύο καλοκαίρια, το έργο. Ιδέες, σκέψεις και εικόνες με κατέκλυζαν, ενώ συμβουλευόμουνα συγχρόνως επιστημονικά βιβλία νευροψυχολογίας για την απόδοση όρων που είναι ακόμη αδόκιμοι στα ελληνικά. Μελετούσα παράλληλα το βραβευμένο βιβλίο του κορυφαίου βρετανού νευροψυχολόγου Paul Broks “Into the Silent Land” («Μέσα στην Σιωπηλή Χώρα»). Περιγράφει περιπτώσεις ασθενών που η προσπάθεια θεραπείας τους, τροφοδότησε τις γνώσεις μας για την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου με πολλά καινούργια συγκλονιστικά στοιχεία. Σ΄αυτό το συναρπαστικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο βιβλίο στηρίζεται σε ένα βαθμό το On Ego. Σε ένα βαθμό γιατί δεν σταματά εκεί. Μέσα από ένα πρωτότυπο love story αγγίζει το θέμα της Προσωπικής Ταυτότητας, της Αμφιβολίας, της Αγάπης, της Πίστης και της Απώλειας».

Γιάννης Καπελέρης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Θανάσης Βλαβιανός, Γιώργος Κορομπίλης, Χρύσα Νταή

Τρεις ρόλοι για τους τρεις πρωταγωνιστές του Γιάννη Νταλιάνη

«Μεταφράζοντας, εκτός από τους επιστημονικούς όρους έπρεπε να αποδώσω το χιούμορ και την ανάλαφρη γλώσσα του κειμένου. Είναι γραμμένο δεξιοτεχνικά από τον Mick Gordon, διακεκριμένο Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη, συνεργάτη του Εθνικού θεάτρου της Αγγλίας και καλλιτεχνικό διευθυντή του Soho Theatre του Λονδίνου. Χαμένος στην μετάφραση… συνειδητοποιούσα πόσο απαιτητικοί ήταν οι τρείς βασικοί ρόλοι του έργου. Ο επιστήμονας Άλεξ, η σύζυγός του Άλις, που πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, και ο πατέρας της και διευθυντής των πειραμάτων Ντέρεκ. Τρεις ρόλοι για τρεις πρωταγωνιστές».

«Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, πρωτοδιάβασε το έργο στα αγγλικά και ενθουσιάστηκε. Αυτό ήταν. Βρέθηκε η Άλις. Μια ευαίσθητη, έξυπνη γυναίκα, με χιούμορ και δύναμη, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με συγκλονιστικά διλήμματα. Ένας ρόλος - γάντι για την μοναδική και αγαπημένη Αλεξάνδρα. Δυο βδομάδες μετά εμφανίστηκε και ο επιστήμονας που θα τολμήσει να γίνει ο ίδιος πειραματόζωο, Γιάννης Καπελέρης. Μια ευτυχής συνάντηση. Όσο για τον μυστηριώδη και σπαρταριστό Ντέρεκ ο Θανάσης Βλαβιανός “ήρθε κι έδεσε”. Την διανομή συμπλήρωσαν σε δυο κομβικούς ρόλους- έκπληξη δυο νέοι ηθοποιοί, πολύ αξιόλογοι συνεργάτες ήδη από την Κληρονομιά του Μαριβώ, ο Γιώργος Κορομπίλης και η Χρύσα Νταή».

«Το πρώτο χέρι της μετάφρασης είχε ολοκληρωθεί το καλοκαίρι και ήταν φανερή η ανάγκη για συνεργασία με έναν εμπνευσμένο Video Artist. H Τύχη τον έφερε μπροστά μου όταν τον Αύγουστο δουλεύαμε με τον Μάνο Καρατζογιάννη τον μονόλογο «Ο Φύλακας της Επανάστασης» (Γιάννης Βλαχογιάννης) Παντελής Μάκκας. Τεράστια η συμβολή του στην εικόνα της παράστασης. Τους υπέροχους συντελεστές ήρθαν να συμπληρώσουν η Άρτεμις Φλέσσα, μόνιμη συνεργάτης μου στα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Αγιαννίτης στους φωτισμούς και ο Σπύρος Περδίου στην φωτογράφιση. Όποιος διάβαζε το έργο ενθουσιαζόταν. Πολύ καλό σημάδι. Κι εκεί ήρθε η ανάγκη για ένα τραγούδι-φάρο των ηρώων, που έγραψα ειδικά για την περίπτωση, Βήματα Χορού. Νίκος Κυπουργός, Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Με την πολύτιμη συμβολή σε όλο τον μουσικό και ηχητικό σχεδιασμό του Κώστα Λώλου».

«Πέρασαν αρκετοί μήνες για να ολοκληρώσουμε την παράσταση. Μέχρι και την τελευταία στιγμή κάτι καινούργιο και όμορφο προέκυπτε. Τι να κάνουμε, τόσοι εγκέφαλοι μαζεμένοι δημιουργούν άπειρες συνάψεις μεταξύ τους. Ως σκηνοθέτης δεν προλάβαινα να αφομοιώνω ιδέες και προτάσεις. Ήταν μια πολύ δημιουργική εργασία. Όλοι κατέθεσαν πολύτιμο υλικό.

Εξαιρετικές οι εντυπώσεις του κόσμου, παρατεταμένο και θερμότατο χειροκρότημα και το καλύτερο από όλα, μετά την παράσταση έντονες συζητήσεις και πηγαδάκια των θεατών, πάνω στα θέματα του έργου! Τους είχε αγγίξει προσωπικά»

Ενα ζωντανό πείραμα επί σκηνής

«Η παράσταση παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά, λόγω επιτυχίας στο Από Μηχανής Θέατρο και συνεχίζει να εξελίσσεται. Είναι ένα ζωντανό πείραμα. Το κοινό αλλά κι εμείς οι ίδιοι θα βγούμε λίγο πλουσιότεροι σε αισθήματα ενσυναίσθησης. Το On Ego πιστεύω ότι θα φωτίσει λίγο περισσότερο όχι μόνο το Εγώ αλλά και το Εμείς» τονίζει ο Γιάννης Νταλιάννης.

«ON EGO» του Μικ Γκόρντον

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Σκηνικά – Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Video Art: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική Σύνθεση: Νίκος Κυπουργός, Κώστας Λώλος

Τραγούδι: Ελεονώρα Ζουγανέλη

Φωτογραφίες - γραφιστικά: Σπύρος Περδίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χρύσα Νταή

Βοηθός video artist: Άννα Μπίζα

Κατασκευή Σκηνικών: Gedy Kousi

Στον ήχο και στα φώτα: Θάλεια Δαρκαδάκη

Σύβουλος νευροεπιστήμων: Βασίλης Πελεκάνος

Σύμβουλος ψυχολόγος: Καλή Βοϊκλή



ΔΙΑΝΟΜΗ: Γιάννης Καπελέρης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Θανάσης Βλαβιανός, Γιώργος Κορομπίλης, Χρύσα Νταή

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ έως Κυριακή 30/10, Σάββατο και Κυριακή στις 18:00

Από Μηχανής Θέατρο