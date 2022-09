Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός σε 2' -Νινιός, Χατζηπαναγιώτης, Μουμούρης [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Θέατρο Σταθμός συνεχίζει την πορεία του για έκτη χρονιά, με ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που φέτος ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου.

Σημαντικοί συντελεστές και ενδιαφέροντα έργα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μάνο Καρατζογιάννη που κάνει πρεμιέρα με τις επιτυχημένες καλοκαιρινές του παραστάσεις «Αυτός, ο άλλος και το παντελόνι του» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και «Passport» σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού του διευθυντή Μάνου Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει και το κείμενο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός περιλαμβάνει έργα βραβευμένων συγγραφέων από το νεοελληνικό δραματολόγιο (Βασίλης Κατσικονούρης, Γιάννης Τσίρος και Δημήτρης Οικονόμου) και το παγκόσμιο (Juan Carlos Rubio, Enda Walsh και Laurence Wilson) που ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Καταξιωμένους σκηνοθέτες (Παντελής Δεντάκης, Γιάννης Λεοντάρης και Γιάννης Νταλιάνης), σημαντικούς καλλιτέχνες που δοκιμάζονται στη συγγραφή (Δημήτρης Αγαρτζίδης) και τη σκηνοθεσία (Γιώργος Παπαπαύλου), ξεχωριστές γυναικείες φωνές (Δέσποινα Αναστάσογλου, Αθηνά Δελιάδη, Ερμίνα Κυριαζή, Κατερίνα Πολυχρονοπούλου και Ραφίκα Σαουίς), κείμενα του κλασικού ρεπερτορίου («Έρημη Χώρα», «Ταρτούφος», «Το παιχνίδι της Σφαγής», «Ψυχολογία Συριανού Συζύγου»).

Δημοφιλείς ερμηνευτές (Κάτια Γέρου, Μαρία Ζορμπά, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Σταύρος Καραγιάννης, Ελένη Κοκκίδου, Έλενα Μαρσίδου, Χριστίνα Μαξούρη, Μάξιμος Μουμούρης, Γιώργος Νινιός, Φαίη Ξυλά, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Χρήστος Σαπουντζής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης κ.ά.), φερέλπιδες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς (Βασίλης Αθανασόπουλος, Ανδρέας Γιαννακούλας, Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Αλίκη Κακολύρη, Ρομίνα Κατσικιάν, Γιώργος Κορομπίλης, Βέρα Μακρομαρίδου, Αγγελική Μαρίνου, Αναστασία Μιροσνιτσένκο, Ανδριανή Νεοκλέους, Αναστασία Παντούση, Νικολέτα Παπαδοπούλου, Μέγκι Σούλι, Γιάννης Τσουμαράκης κ.ά.) καθώς και ηθοποιούς που θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους θεατρική εμφάνιση.

Επίσης, στον Μικρό Σταθμό οι ομάδες παιδικού θεάτρου Hippo Theatre Group και Ονειρόδραμα παρουσιάζουν τις παραστάσεις «Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ» καθώς και «Μια τελεία…» και «Μπες στα παπούτσια μου» αντιστοίχως, που πραγματεύονται σύγχρονα θέματα όπως τη σχέση των παιδιών με την τέχνη και την τεχνολογία και τη διαφορετικότητα. Τέλος, στο φετινό πρόγραμμα ιδιαίτερη θέση έχουν το αφιέρωμα στη Μάγια Λυμπεροπούλου, τον προσεχή Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και μοναδικές λογοτεχνικές εκδηλώσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός με μία ματιά

To πρόγραμμα του θεάτρου Σταθμός

Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη: 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου

Λίμνη τώρα η αγκαλιά μου, Λαχτάρησα μια χώρα,

γυρεύω ένα νησί που οι άνθρωποι να λένε ό,τι μου λες κι εσύ…

Η εκδήλωση «Λίμνη τώρα η αγκαλιά μου», που επιμελήθηκαν η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου και η κόρη του «πατέρα» της νεοελληνικής δραματουργίας Κατερίνα Καμπανέλλη για το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλλη στη Νάξο, με θέμα την ποίηση και τα τραγούδια του κορυφαίου θεατρικού συγγραφέα παρουσιάζεται για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερμηνεύουν: Ευγενία Αποστόλου, Δημήτρης Καραβιώτης, Βίβιαν Κοντομάρη και Μαρία Συριανού.

Διοργάνωση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι του» με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Αυτός, o Άλλος και το Παντελόνι του / Να έχω έναν άνθρωπο…

Με αφορμή το φετινό έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη, ο δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης κι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός μεταξύ άλλων και για τη θητεία του στο νεοελληνικό έργο, Μάνος Καρατζογιάννης παρουσιάζουν το μονόπρακτό του «Αυτός και το παντελόνι του», που ανέβηκε το Μάιο του 2018 στο Θέατρο Σταθμός, μαζί με τον «Επικήδειο» του ίδιου συγγραφέα σε ενιαία παράσταση με τον γενικό τίτλο «Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι του». Η τόσο αστεία όσο και συγκινητική παράσταση - φόρος τιμής στον πατριάρχη του νεοελληνικού θεάτρου - που παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Πύργο Μπαζαίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου, γενέτειρας του Ιάκωβου Καμπανέλλη και σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές παρουσιάζεται για τρεις μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός, πριν ξεκινήσει τη χειμερινή της περιοδεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεία: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Σκηνικό: Δημήτρης Καντάς

Κοστούμι: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Φωτογραφίες: Σπύρος Περδίου, Γιώργος Καβαλλιεράκης

Παραγωγή: Φεστιβάλ Νάξου, Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 21:00

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, οι συντελεστές της και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα συναντηθούν δημιουργικά στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, όπου ο καθηγητής Γιώργος Π. Πεφάνης, πρόεδρος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του και μελετητής του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, θα μιλήσει για τον σπουδαίο συγγραφέα. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση ανάμεσα στον ομιλητή, τους συντελεστές και, κυρίως, με το κοινό που θα απαρτίζεται, επίσης, κι από μέλη και φοιτητές / φοιτήτριες του τμήματος των Θεατρικών Σπουδών.

Passport

Με τα παιδιά και τα διαβατήρια στα χέρια.

Στην Ελλάδα…

Τον τόπο που εκτός από την καρτερία γνωρίζει και την προσφυγιά.

Να θυμηθώ…

Βοηθήστε με να θυμηθώ…

Mετά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις της στο Φεστιβάλ Ρεματιάς και στην Πλατεία Κοτζιά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφυγιάς, η παράσταση «Passport» - μια διαμαρτυρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα – έρχεται στο Θέατρο Σταθμός για δύο μόνο παραστάσεις. Ο Μάνος Καρατζογιάννης («Για την Ελένη», «Μάρτυρες των Αθηνών», «Μελίνα Στοπ Καρέ – αναζητώντας τη σύγχρονη ελληνικότητα», «Φύλακας μιας Επανάστασης»), με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, έχοντας ως βασικό δραματουργικό εργαλείο τη μνήμη και την προφορική μαρτυρία ως αδιάψευστη ιστορική καταγραφή, συνθέτει το πρωτότυπο αυτό κείμενο που έχει σκοπό να θυμίσει στον Έλληνα τους δεσμούς του με την προσφυγιά. Σε ένα δημόσιο χώρο γυναίκες ηθοποιοί που έχουν καταγωγή από την Ουκρανία, τη Συρία, την Κύπρο, τον Πόντο, την Αρμενία και τη Σμύρνη αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, που συναντά το δράμα και την περηφάνια ενός ολόκληρου λαού. Του λαού τους που ζητά την αναγνώριση. Του λαού τους που νοσταλγεί τις χαμένες πατρίδες. Στη διανομή συμμετέχουν ηθοποιοί που κατάγονται από τους μαρτυρικούς αυτούς τόπους.

Κείμενο – σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Αναστασία Μιροσνιτσένκο, Ραφίκα Σαουίς, Ανδριανή Νεοκλέους, Έλενα Μαρσίδου, Ρομίνα Κατσικιάν και η Μαρία Ζορμπά.

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Μαρινάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Φίλιππος Παπαθεοδώρου

Παραγωγή: Daydreams – Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 21:00 & Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 19:00

Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα, με τον Γιώργο Νινιό

Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα

Γιατί μερικοί άνθρωποι, είναι από μόνοι τους το μήνυμα,

έτσι όπως περνούν μέσα από τον κόσμο,

όπως κοιτάζουν, ή όπως χαμογελάνε…

Ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Βασίλη Κατσικονούρης («Το γάλα», «Καγκουρό») παρουσιάζει τον καινούργιο του μονόλογο «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα».

Ο Τσιτάχ, ένας πολύπειρος βετεράνος τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος, κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό της μακροχρόνιας πορείας του, προσκεκλημένος από ένα σχολείο για να μιλήσει στα παιδιά για την αξία της άμιλλας και τα αθλητικά ιδεώδη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού, εξιστορεί γεγονότα και εμπειρίες από τη ζωή και την καριέρα του ξετυλίγοντας σιγά-σιγά το κουβάρι της ύπαρξης του, από τη δόξα, τα πλούτη και τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το μηδέν και το περιθώριο. Η καταξιωμένη στην Κύπρο ερμηνεύτρια και σκηνοθέτρια Ερμίνα Κυριαζή και ο διακεκριμένος ηθοποιός Γιώργος Νινιός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αφηγηθούν μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση με κύρια θέματά της την ανδρική μοναξιά και τη ματαίωση, μαζί όμως με ένα βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, ως πυξίδα και ως ύστατη νίκη σε πείσμα της ήττας και της φθοράς.

Σκηνοθεσία: Ερμίνα Κυριαζή – Γιώργος Νινιός Ερμηνεία: Γιώργος Νινιός

Μουσική-Στίχοι: Γιώργος Νινιός

Σκηνογραφική ιδέα: Ερμίνα Κυριαζή

Κατασκευή μαριονέτας: Βασίλης Βασιλάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός σκηνοθέτη-Χειρίστρια κούκλας: Γεωργία Μανελίδου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής

Περιγραφή αγώνα: Χρήστος Κυριαζής Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 8 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:15 και κάθε Κυριακή στις 21:15, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ημέρα Κυρίου, Μάξιμος Μουμούρης, Φαίη Ξυλά

Ημέρα Κυρίου

Όταν δεν τα ’χει κάποιος,

μπορεί να εξοργίζεται μ’ αυτούς που τα ’χουν.

Η παράσταση του καινούργιου έργου του Γιάννη Τσίρου (Έπαινος Κάρολος Κουν 2022) «Ημέρα Κυρίου», αφού ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επαναλαμβάνεται για περιορισμένο αριθμό στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός. Ο χρόνος που διαδραματίζεται το έργο περιορίζεται στη διάρκεια μιας Κυριακής. Μιας αργίας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αργούν όμως όλοι. Και όπως συμβαίνει και στη ζωή, κανένα από τα πρόσωπα του έργου δεν δικαιώνεται, και κανένα δεν κερδίζει τίποτα περισσότερο από ένα μικρό μερίδιο επίγνωσης. Μιας επίγνωσης όμως σημαντικής, για όλα αυτά που βιώνουμε, και κυρίως γι’ αυτά που έπονται. Μέσα από το γεμάτο χιούμορ, σασπένς και ποιητικές αιχμές ρεαλιστικό κοινωνικό δράμα του Γιάννη Τσίρου («Άγριος Σπόρος», «Αξύριστα Πηγούνια») που σκηνοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης, ζωντανεύουν χαρακτήρες οικείοι που ξυπνούν στον καθένα μας υπαρξιακές αγωνίες, αδυναμίες και δυνατότητες, συμβιβασμούς και αντιστάσεις.

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης Ερμηνεύουν: Μάξιμος Μουμούρης, Φαίη Ξυλά, Βασίλης Αθανασόπουλος, Αναστασία Παντούση Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Σκηνικό: Τέτα Τσαβδαρίδου

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Άγγελος Παπαδόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Φίλιππος Παπαθεοδώρου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Σπύρος Περδίου

Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Επιχορηγούμενη παραγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 14 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 18:00.

Αριζόνα

Τα παιδιά είναι παντού παιδιά,

ακόμα κι εδώ…

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο του κύκλο παραστάσεων, το βραβευμένο έργο του Juan Carlos Rubio («Tres», «Πληγές του ανέμου»), «Αριζόνα», που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Αθήνα και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σε σκηνοθεσία του Παντελή Δεντάκη. Ένα ζευγάρι Αμερικανών συμμετέχει στο κρατικό πρόγραμμα για την αποτροπή εισόδου μεταναστών στη χώρα. Μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, κάτω από τον καυτό ήλιο της Αριζόνα, ο Τζορτζ και η Μάργκαρετ δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με τους μετανάστες, που επιχειρούν να «εισβάλουν» στη χώρα, αλλά με προσωπικούς εχθρούς του εαυτού και της σχέσης τους.

Μπροστά στη συναισθηματική έρημο που απλώνεται μπροστά τους, η ζωή τους παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη όλων εκείνων των παιδιών, που προσπάθησαν να περάσουν ένα σύνορο, μια θάλασσα, ένα τείχος και δεν τα κατάφεραν ποτέ.

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης Ερμηνεύουν: Σταύρος Καραγιάννης, Νικολέτα Παπαδοπούλου

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνικό: Νίκος Δεντάκης

Κοστούμια: Χρήστος Παρασκευόπουλος, Τόνια Πλατσά

Μουσική: Γιώργος Μυζήθρας

Φωτισμοί: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Εκτέλεση παραγωγής: Κατερίνα Γεωργουδάκη

Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία Παραγωγή: Dinos Film Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά

Από τις 24 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Στον ασύρματο ακούγονται οι φωνές των Αλμπέρτο Φάις, Μιχάλη Οικονόμου, Κωνσταντίνου Γαβαλά, Κυριάκου Σαλή, Κατερίνας Λούβαρη Φασόη καθώς και των μαθητών και μαθητριών των Δραματικών Σχολών της Αγίας Βαρβάρας και του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Stand Up Tragedy

Να έχω νόημα…

Φιγούρες – ρόλοι, εκπρόσωποι όσων επηρεάζουν και δυναστεύουν τη ζωή μας εμφανίζονται επί σκηνής. Ακούμε τη σκέψη και τα επιχειρήματά τους. Χιούμορ, σαρκασμός, συνδυασμός της φόρμας του standup και του cabaret. Ένα σιωπηλό πρόσωπο τους ακολουθεί επί ποδός και τους ενσαρκώνει. Στο τέλος, παύει να σαρκάζει, να ειρωνεύεται και να μιμείται και μιλάει εκ βαθέων. Οι τίτλοι των κειμένων: Block Delete, Τσιμέντο Yes!, Το κλαρίνο, Μις χαμόγελο (κείμενο: Ευγενία Μαραγκού), Γενέθλια. Θέματα: Η κοινωνία του θεάματος που καλά κρατεί ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, η υποταγή στην αλόγιστη ανάπτυξη, η «φιλανθρωπία», ο ψυχισμός του σύγχρονου ανθρώπου και το αιώνιο αίτημα για ανάταση, χαρά, νόημα της ζωής και εγγύτητα. Η τελευταία παράσταση του αείμνηστου Κυριάκου Κατζουράκη « Stand Up Tragedy» με την Κάτια Γέρου επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Κυριάκος Κατζουράκης Ερμηνεία – Κείμενο: Κάτια Γέρου Μουσική: Λεωνίδας Μαριδάκης Σκηνικός χώρος: Νίκος Πολίτης Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου Κίνηση: Μυρτώ Γράψα Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Νίκας Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Από τις 2 Νοεμβρίου, και για όλο τον Νοέμβριο, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30.

Χάπι

Πονάει εκεί μέσα

Μαύρο σκοτάδι πηχτό

Έλα ήλιε σε βλέπω

Πίσω από το σύννεφο –

Να λάμψεις

Μετά τις «Φυλές» και το «Όπως πάει το ποτάμι», το Θέατρο Σταθμός παρουσιάζει -για πρώτη φορά στην Ευρώπη ύστερα από τη θριαμβευτική του πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη- το τελευταίο έργο του πολυβραβευμένου Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Enda Walsh («Chatroom», «The New Electric Ballroom»), «Χάπι» («Medicine»), σε μετάφραση Αντώνη Γαλέου και σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Πως είναι να είσαι έγκλειστος χωρίς να ξέρεις το γιατί; Πως είναι να λαμβάνεις μια αγωγή χωρίς να γνωρίζεις την ακριβή της σύνθεση; Και ποια μπορεί να είναι η συμβολή του θεάτρου στην ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου; Το «Χάπι» είναι μια έντεχνη, πρωτοποριακά γραμμένη αλληγορία, γεμάτη φαρσικό χιούμορ και γνήσια συγκίνηση, για την απουσία της αγάπης και για τη μακρά και βαθιά ανάγκη μας γι’ αυτήν. Οι χαρακτήρες της παγιδεύονται στη δομή, τους κανόνες και τον τρόπο ζωής που επιβάλλει η απομόνωση στην ψυχή τους. Πάνω απ’ όλα όμως το «Χάπι» είναι ένα κάλεσμα αλληλεγγύης για να καταλάβουμε και να ακούσουμε τον διπλανό μας, μα κυρίως για να αναλάβουμε την ευθύνη να νοιαστούμε ξανά όσους είναι ή αισθάνονται ευάλωτοι.

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης Ερμηνεύουν: Βέρα Μακρομαρίδου, Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, Μάνος Καρατζογιάννης Σκηνικό: Κωνσταντίνος Χαλδαίος Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα Φωτισμοί: Άγγελος Παπαδόπουλος Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Στέλιος Πλέσσας Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Σταθμός

Ζάχαρη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τί θα πει διπλή ζωή; Η ζωή είναι μία. Μερικές φορές σκέφτομαι δε γεννήθηκα.

Βρέθηκα εδώ. Και ποιος με ρώτησε αν εγώ εδώ μπορώ να τα βγάλω πέρα;

Μετά τη «Σεροτονίνη» και τη «Νύχτα της Κουκουβάγιας», η Elephastiliensis - μια από τις πιο δραστήριες και εμπνευσμένες θεατρικές ομάδες - παρουσιάζει το έργο του Δημήτρη Αγαρτζίδη, στην πρώτη του συγγραφική απόπειρα, σε σκηνοθεσία του ίδιου και της Δέσποινας Αναστάσογλου. Ο πατέρας πέθανε ξαφνικά – άραγε αυτό πότε το περιμένει κανείς; – κι ήταν αυτό που λέμε σιγανό ποταμάκι. Το τηλέφωνο χτυπά και κάπου εκεί αρχίζει να τρυπώνει. Η αμφιβολία. Όπως και να ’χει εδώ ξεκινά η ιστορία. Εκείνος δεν άφησε ούτε λεφτά για την κηδεία. Έκοψαν το ρεύμα, το νερό. Το πατρικό, το έβαλε υποθήκη. Στο υπόγειο βρέθηκαν φωτογραφίες, πορνοφωτογραφίες, για να το πούμε με ακρίβεια, με μία άλλη γυναίκα. Να, λοιπόν, πού εξαφανιζόταν τα μεσημέρια. Και το κερασάκι, δυο μέρες μετά την κηδεία, χτυπάει την πόρτα η έφηβη, χοντρή αδερφή. Από πού ξεφύτρωσε αυτή; Μια παράσταση για την αγωνιώδη θλίψη που προκαλεί το τέλος, όταν όλες οι βεβαιότητες καταρρέουν. Για τη στιγμή που καλούμαστε να σταθούμε μπροστά στο ψεύδος και να αποποιηθούμε την κληρονομιά που μας φορτώσανε.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης - Δέσποινα Αναστάσογλου Φωτογραφία: Θωμάς Μπέλτσιος

Επιχορηγούμενη παραγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού

(Η διανομή και οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα)

Από τις 16 Ιανουαρίου έως και 14 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Το τραγούδι της Φλέρυς

Το κοινό δεν είναι τίποτ’ άλλο

παρά οι γονείς κι εμείς

ένα μικρό, ανυπεράσπιστο παιδί μπροστά τους

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ίσως να ’χει δίκιο. Πάντως λέει την αλήθεια. Την αλήθεια της. Όπως όλοι οι «τρελοί»… Στην περίπτωσή της βέβαια το παιδί είναι ένα θαύμα και η τρέλα της έρχεται από το φεγγάρι. Ναι, για τη Φλέρυ μιλάμε, πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Μεγάλου Ερωτικού», για «το τραγούδι της»… μέσα από το εξαιρετικό κείμενο του βραβευμένου πεζογράφου Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γράφει πρώτη φορά για το θέατρο, και την αισθαντική ερμηνεία της Ελένης Κοκκίδου. Κι ο ήχος του Μάνου Χατζιδάκι πάντα «ανεπανάληπτος», όπως χαρακτήριζε και ο ίδιος ο συνθέτης τη φωνή της. Μια φωνή που μπορεί να ελευθερώνει την καρδιά μας. Μια φωνή σαν της Φλέρυς Νταντωνάκη.

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεία: Ελένη Κοκκίδου

Σκηνικά – κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλιος Πλέσσας

Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Επιχορηγούμενη παραγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού

Τον Φεβρουάριο στο Θέατρο Σταθμός

Πόλεμος με νεράντζια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όρος πρώτος: Ποτέ, μα ποτέ δε θα πάρουμε ηρωίνη..

Όρος δεύτερος: Ποτέ, μα ποτέ δε θα εγκαταλείψουμε ο ένας τον άλλον…

Η Αθηνά Δελιάδη, απόφοιτος του τμήματος Υποκριτικής, Σκηνοθεσίας και Θεατρικών Σπουδών του LAMDA και του Lee Strasberg Theatre Institute στη Νέα Υόρκη, σκηνοθετεί το βραβευμένο έργο του Laurence Wilson («Urban Legend», «Lost Monsters»), «Black Berry Trout Face», μια τρυφερή όσο και άγρια ιστορία ενηλικίωσης, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μια μέρα όπως όλες τις άλλες, τρία ανήλικα αδέλφια ξυπνούν κι ετοιμάζουν το πρωινό τους. Μέσα όμως στο κουτί των δημητριακών ένα γράμμα τους αποκαλύπτει ότι η ηρωινομανής μητέρα τους τα εγκατέλειψε και είναι πλέον μόνα. Συμμορίες, ναρκωτικά, έγκλημα και πορνεία αποτελούν την καθημερινότητα των τριών αδερφών, τα οποία καλούνται ξαφνικά να ενηλικιωθούν ύστερά από τη φυγή της μητέρας τους που προκαλεί μια σειρά από έντονες και απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου Σκηνοθεσία: Αθηνά Δελιάδη Ερμηνεύουν: Ανδρέας Γιαννακούλας, Αλίκη Κακολύρη, Γιάννης Τσουμαράκης

Σκηνικά - κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου Μουσική: Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης

Υπεύθυνη κίνησης - βοηθός σκηνοθέτις: Ελιάν Ρουμιέ

Από τις 21 Μαρτίου, για οκτώ παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Ο κύκλος των χαμένων ποιητών

Ένα περπάτημα ελαφρύ σα σκίρτημα του κάμπου.

Ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης

Η μοναδική ποιητική μουσική αφήγηση που παρουσίασαν η Χριστίνα Μαξούρη και ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης στο Φεστιβάλ Σίφνου «Στα Μονοπάτια των Θεών», με οδηγό το μελοποιημένο έργο πάνω στον λόγο σπουδαίων ποιητών, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Τάσος Λειβαδίτη, ο Νίκος Γκάτσος, ο Μιχάλης Γκανάς κ.ά., αποσπάσματα από το ποιητικό έργο των Διονυσίου Σολωμού, Κ. Π Καβάφη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Ντίνου Χριστιανόπουλου, καθώς και τη συνοδεία σύντομων έργων κλασικής μουσικής, έρχεται στο θέατρο Σταθμός για μία μόνο παράσταση. Συλλεκτικές συνθέσεις των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Δημήτρη Λάγιου κ.ά. συνομιλούν με το λόγο των μεγάλων ποιητών και με έργα του Erik Satie, του Claude Debussy και πρωτότυπες συνθέσεις του Κωνσταντίνου Ευαγγελίδη.

Επιλογή τραγουδιών και κειμένων - ερμηνεία: Χριστίνα Μαξούρη Πιάνο: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Τον Μάρτιο στο Θέατρο Σταθμός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψυχολογία Συριανού συζύγου: Χριστίνα

Δεν ενθυμούμαι άλλην

φωτεινοτέρα λάμψιν

πανσελήνου

Μετά το «Όπως πάει το ποτάμι», ο σκηνοθέτης Γιάννης Λεοντάρης επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός με τη νουβέλα του Εμμανουήλ Ροΐδη «Ψυχολογία Συριανού συζύγου». Η Αιμιλία Βάλβη υπογράφει τη διασκευή, η οποία αποτέλεσε το καλλιτεχνικό μέρος της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Θέατρο και Κοινωνία: θεωρία, σκηνική πράξη και διδακτική» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ένας άνδρας αποφασίζει να παντρευτεί το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του ώστε να πάψει να είναι ερωτευμένος. Η σύζυγός του, Χριστίνα, «κλέβει» τις σκέψεις του και τις αποκαλύπτει στους θεατές. Ο άνδρας - παρών και απών στη σκηνή - παλεύει να «θάψει» τον έρωτά του. Η σχέση ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί και το παιχνίδι παραμένει ζωντανό χάρη σε ένα μείγμα ερωτικής στέρησης αλλά και συνευρέσεων υψηλής ποιότητας. Ο ανδρικός λόγος ακούγεται μέσα από ένα γυναικείο σώμα, πολλαπλασιάζοντας τις προοπτικές του κειμένου του Εμμανουήλ Ροΐδη. Φιλαρέσκεια, πόθος, χιούμορ, ζήλεια και αποκάλυψη όλων των ανδρικών προκαταλήψεων για τον έρωτα και τον γάμο γκρεμίζουν τα στερεότυπα και σχολιάζουν την απουσία του γυναικείου λόγου, τότε και σήμερα.

Διασκευή και δραματουργική επεξεργασία: Αιμιλία Βάλβη Σκηνοθεσία - μουσική επιμέλεια: Γιάννης Λεοντάρης Ερμηνεύουν: Αιμιλία Βάλβη, Κωσταντής Μιζάρας Σχεδιασμός φωτισμού: Νίκος Βλασόπουλος Σχεδιασμός και κατασκευή κοστουμιών: Αιμιλία Βάλβη Οργάνωση Παραγωγής: Δόμνα Χουρναζίδου Διάρκεια παράστασης: 65’ Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση

Τη Μεγάλη Εβδομάδα - 10, 11, 12 και 13 Απριλίου στις 21:00

Ταρτούφος

Οι υποκριτές, αυτοί οι απατεώνες

παραπλανούν τον κόσμο ανά τους αιώνες…

Ο Γιάννης Νταλιάνης, με μακρά θητεία ως ηθοποιός στο θέατρο του Μολιέρου από την εποχή των Μοντέρνων Καιρών και αργότερα στη Νέα Σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή, σκηνοθετεί το αριστούργημα του κορυφαίου Γάλλου κωμωδιογράφου που απαγορεύτηκε και λογοκρίθηκε σφόδρα στον καιρό του, έχοντας στη διάθεσή του έναν εξαιρετικό θίασο διαφορετικών γενεών. 400 χρόνια μετά τη γέννηση του συγγραφέα του, ο «Ταρτούφος» εξακολουθεί να εμπνέει σημαντικούς σκηνοθέτες και θεατρικές ομάδες ανά τον κόσμο. Είναι μάλιστα τέτοια η επιρροή της ιδιαίτερης αυτής κωμωδίας ώστε από αυτήν δημιουργήθηκε ο όρος «ταρτουφισμός», συνώνυμος της υποκριτικής συμπεριφοράς.

Μετάφραση: Ανδρέας Στάικος

Διασκευή - σκηνοθεσία: Γιάννη Νταλιάνης

Ερμηνεύουν: Χρήστος Σαπουντζής (Οργκόν), Μαριλίτα Λαμπροπούλου (Ελμίρα), Μάνος Καρατζογιάννης (Ταρτούφος), Αγγελική Μαρίνου (Ντορίν), Μέγκι Σούλι (Μαριάννα), Κων/νος Ζωγράφος (Δάμις), Γιώργος Κορομπίλης (Κλεάνθης), Χριστίνα Θεοδωροπούλου (Κα Περνέλ)

Σκηνικά - κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Κώστας Λώλος

Παραγωγή: Ζero Gravity – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Λαμίας – Θέατρο Σταθμός

Επιχορηγούμενη παραγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού

Από τις 21 Απριλίου, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι της Σφαγής

Και ήμασταν μια χαρά,

μια χαρά ήμασταν,

όλα τα ‘χες,

τίποτα δεν σου έλειπε….πήγες και πέθανες χαζή

Ο ηθοποιός Γιώργος Παπαπαύλου, έχοντας ως αποσκευή μια σημαντική ερμηνευτική διαδρομή στο κλασικό ρεπερτόριο, σκηνοθετεί - για πρώτη φορά- έναν φρέσκο θίασο πρωτοεμφανιζόμενων ταλαντούχων ηθοποιών σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες του Θεάτρου του Παραλόγου, «Το παιχνίδι της Σφαγής», στη μετάφραση του Παύλου Μάτεσι. Μπορεί μια κωμωδία να μιλήσει για τον θάνατο; Το «Παιχνίδι της Σφαγής», από τα σημαντικότερα έργα του Ευγένιου Ιονέσκο, αποδεικνύεται τόσο διαχρονικό που ξεπερνά ακόμη και την όποια επικαιρότητά του. Άλλωστε πρόκειται για ένα κείμενο που αφορά στον θρίαμβο του θανάτου, άρα και στον θρίαμβο της ίδιας της ζωής. 90 ρόλοι και 9 ηθοποιοί παλεύουν, μέσα σε 17 σκηνές, με μια ανεξήγητη επιδημία. Μπροστά στην απειλή του τέλους, οι άνθρωποι απογυμνώνονται από τα προσχήματα, τα προσωπεία πέφτουν, η κοινωνική πόζα φαίνεται γελοία, ο άλλος από στήριγμα γίνεται απειλή και τα ζωτικά μας ψεύδη καταρρέουν. Κι όσο η κενή ρητορική ηχεί κωμική, το βασανιστικό ερώτημα παραμένει: γιατί να πεθαίνουμε αλλά και γιατί ζούμε;

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαπαύλου

Ερμηνεύουν: Χριστίνα Αναστασιάδου, Κατερίνα Βουλαδάκη, Χάρης Κίτσος, Πάνος Κωνσταντέλης, Ιωάννα Νικολάου, Στέλιος Πλέσσας, Κατερίνα Πολύδερα, Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Αγγελική Τσιμίκου

Σύμβουλος δραματουργίας: Κάτια Σωτηρίου

Κοστούμια: Λάκης Γαβαλάς

Κίνηση: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Από τις 25 Απριλίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

Έρημη Χώρα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αρχή πριν από ένα χρόνο,

μου δώρισες υάκινθους.

Με αποκαλούσαν το κορίτσι των υάκινθων

100 χρόνια από την «Έρημη Χώρα» και 70 χρόνια από το εξώδικο του T.S. Eliot στον καναδό καθηγητή Τζον Πίτερ, όταν εκείνος δημοσίευσε το άρθρο του στο περιοδικό Essaysin Criticism, υποστηρίζοντας πως η «άγονη γη» είναι μια ελεγεία για τον αγαπημένο του νεκρό, η Ραφίκα Σαουίς και ο Μιχάλης Αργυρού ερεύνησαν τον κενό τόπο που δημιουργείται ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, μέσα από το πρίσμα της μετάβασης, κατά την οποία τα πάντα είναι δυνατά. Οι καλλιτέχνες έθεσαν το ερώτημα σε τέσσερις ετερόκλητους ανθρώπους και τους ζήτησαν να αναμετρηθούν με τη δική τους προσωπική μετάβαση, τη δική τους «άγονη γη». Η σωματική και εικαστική εικονοποίηση του ποιήματος του T.S. Eliot έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021 στον εικαστικό χώρο MetaphorAthens, με την υποστήριξη του Υ.Π.Ο.Α και σε παραγωγή των οργανισμών Lab For Arts, Greece in USA και Daydreams. Συμμετείχαν, με σειρά εμφάνισης, ο εικαστικός Γιώργος Σταματάκης, ο χορογράφος, χορευτής και performer Γιάννης Καρούνης, ο έφηβος Τάσος Τσουρής και η αρθρογράφος – ακτιβίστρια Βανέσα Βενέτη. Στη video εγκατάσταση ο Μάνος Καρατζογιάννης ερμήνευσε το εμβληματικό ποίημα. Σε αυτήν την παρουσίαση θα προβληθεί το video της εγκατάστασης που αποτελεί το ίδιο μια βιντεοσκοπημένη performance του ηθοποιού και σκηνοθέτη εφόσον απήγγειλε το ποιητικό κείμενο, με μια ανάσα, σε μια μακράς διαρκείας λήψη μονοπλάνου και σε απόλυτη ακινησία.

Μετάφραση: Γιάννης Αντιόχου

Video: Παναγιώτης Παπαφράγκος Απαγγελία: Μάνος Καρατζογιάννης

Τον Ιούνιο στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός

Οι παιδικές παραστάσεις του θεάτρου Σταθμός

Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ

ΠΙΝ: Τι σημαίνει ελεύθερη βούληση;

JP: Ότι μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις.

ΠΙΝ: Και;

JP: Είναι επικίνδυνο.

Η ομάδα Hippo Theatre Group, η οποία ξεχωρίζει στον χώρο του παιδικού αλλά και ενήλικου θεάτρου δημιουργώντας διακεκριμένες παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρουσιάζει το φουτουριστικό παραμύθι για παιδιά «Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ», που ταξίδεψε το καλοκαίρι του 2022 στο «Λιπάσματα Street Art Festival 2022», «FichtiArt Festival 2022», σε χωριά του Δήμου Ρεθύμνου καθώς και στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω, κατακτώντας μικρούς και μεγάλους θεατές. Επηρεασμένο από τη φανταστική λογοτεχνία, το έργο αφηγείται την ιστορία ενός ρομπότ που ανακαλύπτει τον εαυτό του, διεκδικεί την ελευθερία του και ένα καλύτερο μέλλον για όλους.



Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ράπτης - Φώτης Δούσος Ερμηνεύουν: Μαρίνος Ορφανός, Ελένη Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Παράσης Σκηνικά - Κοστούμια: Κατερίνα Χατζοπούλου Μουσική - Ενορχήστρωση: Γιώργος Δούσος Κίνηση: Αλέξανδρος Ράπτης, Φώτης Δούσος, Μίκα Στεφανάκη Χορογραφίες: Μίκα Στεφανάκη Βοηθός σκηνοθέτη: Σίσσυ Ιγνατίδου Οργάνωση Παραγωγής: Αλέξανδρος Ράπτης

Φωτισμοί: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Δώρα Καλακίδου - Γαλήνη Γυρτάτου-Γερτάτου

Trailer: Δώρα Καλακίδου

Αφίσα: Χρυσούλα Κοροβέση

Επιχορηγούμενη παραγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού

Από την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 12:00.

Μπες στα παπούτσια μου

Ταυτίσου με τη διαφορετικότητα αυτοσχεδιάζοντας

Η ομάδα Ονειρόδραμα, για τη φετινή θεατρική περίοδο, βρίσκεται ξανά στο θέατρο Σταθμός με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση – βιωματικό εργαστήρι για την ενσυναίσθηση, τη διαφορετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό «Μπες στα παπούτσια μου» που παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιστορία με φανταστικούς χαρακτήρες δοσμένους με πολύ χιούμορ κι ευαισθησία. Στο τέλος κάθε παράστασης ακολουθεί εργαστήρι που ενσωματώνεται στη θεατρική διαδικασία με τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων.

Κείμενο - σκηνοθεσία: Γιώργος Μενεδιάτης Ερμηνεύουν: Γιώργος Μενεδιάτης, Χριστίνα Μουδάτσου Σύμβουλος ψυχικής υγείας - ειδική παιδαγωγός: Στέλλα Μουδάτσου Σκηνικά - κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης Μουσική - Στίχοι: Στέλλα Μουδάτσου Ενορχήστρωση: Roman Gomez

Καλλιτεχνική επιμέλεια - οργάνωση παραστάσεων: Εύα Στυλάντερ

Από 9 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 15:00

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια τελεία… είναι μόνο η αρχή!

Ανακαλύπτοντας τις δεξιότητες σου

Αποκτάς αυτοπεποίθηση

Η ομάδα Ονειρόδραμα παρουσιάζει τη νέα της θεατρική παράσταση – εργαστήρι, εμπνευσμένη από το βιβλίο του αγαπημένου συγγραφέα των παιδιών Πήτερ Ρέινολντς «Μια τελεία», ένα παραμύθι με χιούμορ και ευαισθησία για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δεξιότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Μια έκθεση ζωγραφικής θα σταθεί η αφορμή ώστε ο ήρωας της παράστασης, μαζί με τα παιδιά θεατές, να ανακαλύψουν τη χαρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όλοι μαζί, στο τέλος, θα συμμετάσχουν ενεργά στο εργαστήρι που ακολουθεί, ζωγραφίζοντας και δημιουργώντας το σκηνικό όπου θα παίξουν τους ρόλους σε μια ιστορία που θα έχουν δημιουργήσει οι μικροί μας φίλοι.

Κείμενο: Βασίλης Παπαλαζάρου Σκηνοθεσία: Γιώργος Μενεδιάτης Ερμηνεύουν: Σταυρούλα - Μελισσάνθη Μάκρα, Βασίλης Παπαλάζάρου Σύμβουλος εργαστηρίου: Στέλλα Μουδάτσου (παιδοψυχολόγος) Επιμέλεια - Σχεδιασμός εργαστηρίου: Χριστίνα Μουδάτσου (ηθοποιός - δραματοθεραπεύτρια) Σκηνικά - κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης Μουσική - Στίχοι: Στέλλα Μουδάτσου Ενορχήστρωση: Πάνος Δουκουμόπουλος Καλλιτεχνική επιμέλεια - οργάνωση παραστάσεων: Εύα Στυλάντερ

Από 15 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 15:00

Οι παραστάσεις επιχορηγούνται από το Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας

Τιμές εισιτηρίων: Σταθμός: Κανονικό: 15€, Φοιτητικό: 12€, Μειωμένο, Ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65 και Ομαδικό (8 άτομα και πάνω): 10€, Ατέλεια: 5€,

Μικρός Σταθμός: 10 € | Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑΜΕΑ, Ανέργων) & Ομαδικό (8 άτομα και πάνω): 8€ | Ατέλεια: 5

Ηλεκτρονική Προπώληση: Viva.gr

Θέατρο Σταθμός: Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ) Τ. 210 52 30 267

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μάνος Καρατζογιάννης