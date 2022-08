Σε δημοπρασία η οργισμένη επιστολή Λένον προς ΜακΚάρτνεϊ, μετά τη διάλυση των Beatles - iefimerida.gr

Μία οργισμένη επιστολή του Τζον Λένον προς τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγαίνει σε δημοπρασία από την ιστοσελίδα μουσικών αναμνηστικών «Gotta Have Rock and Roll».

Αυτή τη στιγμή η τιμή της, πριν τη δημοπρασία έχει φτάσει στα 33.000 δολάρια, ενώ απομένουν λίγες ημέρες για τη λήξη των προσφορών.

Δακτυλογραφημένη τρισέλιδη επιστολή σε δημοπρασία

Η δακτυλογραφημένη τρισέλιδη επιστολή με χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια -γράφτηκε από τον οργισμένο Τζον Λένον με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1971. Είναι η απάντηση, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ λίγες ημέρες πριν (20 Νοεμβρίου 1971) στο περιοδικό «Melody Maker», στην οποία μίλησε για εκείνον, τη σύζυγό του Γιόκο Όνο και τη διάλυση του γκρουπ (ενάμιση χρόνο μετά).

Η επιστολή υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των δικαιωμάτων, ενώ απαντά στα σχόλια που έκανε ο ΜακΚάρτνεϊ για το «Imagine», για το οποίο είπε ότι το προτιμούσε από τις προηγούμενες σόλο δουλειές του Λένον, επειδή «υπήρχαν πολλά πολιτικά πράγματα στα άλλα άλμπουμ». «Δηλαδή νομίζεις ότι το "Imagine" δεν είναι πολιτικό, είναι η "εργατική τάξη εδώ" με ζάχαρη για συντηρητικούς σαν εσένα!!! Προφανώς δεν σου άρεσαν τα λόγια. Φαντάσου! Πήρες το "How Do You Sleep" τόσο κυριολεκτικά», έγραψε ο Τζον Λένον.

Ωστόσο στο τέλος της επιστολής γράφει: «Ούτε σε σένα κρατάω κακία. Ξέρω ότι ουσιαστικά θέλουμε το ίδιο, και όπως είπα και στο τηλέφωνο και σε αυτό το γράμμα, όποτε θελήσεις να συναντηθούμε, απλώς τηλεφώνησε». Τελειώνει την επιστολή του με ένα υστερόγραφο που απαντά στην πρόσκληση του ΜακΚάρτνεϊ να συναντηθούν οι δυο τους, χωρίς τις συζύγους τους.

«Το κομμάτι που με προβλημάτισε πραγματικά ήταν ότι ζητάς να συναντηθούμε χωρίς τη Λίντα και τη Γιόκο. Νόμιζα ότι θα είχες καταλάβει μέχρι τώρα ότι είμαι ο ΤΖΟΝ ΚΑΙ ΓΙΟΚΟ», ανέφερε ο Λένον.

Αποκαλύψεις μέσα απο τη δημοπρασία

Στο παρελθόν ο ΜακΚάρτνεϊ είχε μιλήσει για τον λόγο της διάλυσης των Beatles σε συνέντευξη στο BBC. «Δεν ήμουν εγώ εκείνος που ξεκίνησε τη διάλυση. Όχι, όχι. Ο Τζον μπήκε σε ένα δωμάτιο και είπε "φεύγω από τους Beatles"» για να συμπληρώσει ότι ο Λένον χαρακτήρισε την απόφασή του να φύγει ως «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα».

«Ο χωρισμός ήταν αναπόφευκτος γιατί ο Τζον ήθελε να φύγει και να πάει να αράξει σε ένα κρεβάτι για μία εβδομάδα στο Άμστερνταμ με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την ειρήνη» ανέφερε ο ΜακΚάρτνεϊ στο BBC.

«Ο Τζον ήταν τόσο έξαλλος όταν διάβασε τη συνέντευξη που έστειλε αυτήν την τρισέλιδη, υπογεγραμμένη και χειρόγραφη επιστολή, που απευθύνεται στον Πολ, στο Melody Maker, για δημοσίευση.

Η κόντρα Λένον-ΜακΚάρτνεϊ σε αυτη την επιστολή που δημοπρατείται, φωτογραφία gottahaverockandroll.com

Η επιστολή έχει ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1971, μόλις λίγες μέρες μετά την δημοσίευση της συνέντευξης του Πολ στο περιοδικό (1,5 χρόνο μετά την επίσημη διάλυση των Beatles), ενώ διευθετούσαν ακόμη οικονομικά και προφανώς προσωπικά ζητήματα. Η επιστολή δημοσιεύτηκε (με κάποιες επεξεργασίες) στο τεύχος 4 Δεκεμβρίου 1971 του Melody Maker. Η απάντηση του Τζον είναι σκληρή και ειρωνική είναι φανερή η απογοήτευσή του με τον Πολ - είναι μια απίστευτη εικόνα της σχέσης του Τζον και του Πολ, όχι μόνο κατά τη διάλυση των Beatles και των επακόλουθων, αλλά πραγματικά και του βάθους της φιλίας τους» σημειώνεται στην περιγραφή της επιστολής.