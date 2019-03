Bed-In: Η ιστορία της διαμαρτυρίας στο... κρεβάτι του Τζον Λένον και της Γιόκο Ονο [εικόνες & βίντεο]

Ενα από τα δημοφιλέστερα ζευγάρια της εποχής ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο τραβούσαν τα φώτα μόνο με την παρουσία τους πόσο μάλλον όταν αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο του Βιετνάμ, ξαπλωμένοι επί μέρες στο κρεβάτι τους.

Ηταν το περίφημο Bed-In η «επί κλίνης» μορφή διαμαρτυρίας που επέλεξαν για να προβάλουν τα φιλειρηνικά τους μηνύματα.

Το πρώτο Bed-In έγινε σαν σήμερα, στις 25 Μαρτίου του 1969 στο Χίλτον του Άμστερνταμ, μέχρι και τις 31 του ίδιου μήνα.

Στο δωμάτιο 902 ο Τζον και η Γιόκο περνούσαν το μήνα του μέλιτος και σκέφθηκαν ότι θα ήταν μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν το αίτημά τους για την ειρήνη, εκμεταλλευόμενοι τη δημοσιότητα από τον πρόσφατο γάμο τους.

Έτσι ανακοίνωσαν ότι θα ανοίγουν την πόρτα του δωματίου τους κάθε μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στους εκπροσώπους του Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι συνέρρεαν κατά δεκάδες, πιστεύοντας ότι θα συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές, ωστόσο ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο ήταν πάντα καθισμένοι στο κρεββάτι τους και , συζητούσαν μαζί τους για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο.

Τις εμπειρίες τους από αυτό το πρώτο Bed-In αποτύπωσαν στο τραγούδι τους Ballad of John and Yoko.

Η ιδέα τους αυτή άρεσε και δημοσιοποιήθηκε δεόντως κι έτσι αποφάσισαν να την επαναλάβουν το Μάιο στη Νέα Υόρκη. Οι αμερικανικές αρχές, όμως, τους απαγόρευσαν την είσοδο, λόγω της καταδίκης του Λένον για κατοχή μαριχουάνας το 1968.

Τελικά επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τη δεύτερη διαμαρτυρία τους στον Καναδά.

Το δεύτερο Bed-In του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο ξεκίνησε στις 26 Μαΐου 1969 στο ξενοδοχείο του Μόντρεαλ Queen Elizabeth, δωμάτιο 1472.

Τις πρώτες μέρες της διαμαρτυρίας τους στο Μόντρεαλ ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον γιατί το κάνει και αυτός του απάντησε «All we are saying is give peace a chance». Σχεδόν ακαριαία σκέφθηκε ότι η ατάκα του αυτή θα μπορούσε να γίνει τραγούδι κι έτσι προέκυψε το Give Peace A Chance, ένας διαχρονικός ύμνος για την ειρήνη.