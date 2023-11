Rachel Z: Από τα τζαζ κλαμπ της ΝΥ στην Αθήνα -Η βραβευμένη με δύο Grammy μουσικός μιλά στο iefimerida - iefimerida.gr

H Rachel Z είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα της μουσικής, βραβευμένη με δύο Grammy και μια απ’ τις σπουδαιότερες σύγχρονες performer. Αυθεντικό παιδί της Νέας Υόρκης η Rachel Nicolazzo μπήκε από μικρή στη μουσική, με μαθήματα τραγουδιού και πιάνου.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τα τραγούδια της. Η καρδιά και ο παλμός της κορυφαίας Νεοϋορκέζικης jazz, και όχι μόνο σκηνής, «χτυπά» στο Half Note Jazz Club, από το Σάββατο 4 έως και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μουσική μου έχει θεραπευτικές ιδιότητες»

Λίγο πριν τις εμφανίσεις της στην Αθήνα η βραβευμένη με 2 Grammy ερμηνεύτρια μιλά στο iefimerida σχολιάζοντας τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, κυρίως στους δύσκολους καιρούς που ζει η ανθρωπότητα.

«Αυτή η μουσική και όλη η μουσική που γράφω έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Πιστεύω ότι με το να μοιράζομαι αυτή τη μουσική με όλους τους ανθρώπους στη γη μπορεί και να συμβάλω, με τον δικό μου μικρό τρόπο, στην προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη».

«Είμαι πεπεισμένη ότι στάση μου πρέπει να αποπνέει μία στοργική καλοσύνη και νοιώθω υπεύθυνη στο να εκπέμπω αγάπη και ειρήνη στον κόσμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μουσικές προσευχές της Rachel Z

«Όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή με τους μουσικούς μου, ερμηνεύουμε τραγούδια όπως «What I Fear» και «Save My Soul» και αυτά τα τραγούδια είναι μουσικές προσευχές για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και την εσωτερική ειρήνη».

Η βιρτουόζος πιανίστρια / keyboardist, Rachel Z , που συνεργάστηκε με τον Peter Gabriel, τους Steps Ahead, τον Wayne Shorter κα., έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σαν leader. Μαζί της ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ όλων των εποχών και σύζυγός της, o Omar Hakim. Είναι ο θρυλικός τελευταίος jazz & fusion ντράμερ των Weather Report, που έχει συναρπάσει την rock και pop σκηνή και συνεργάστηκε δείχνοντας νέους μουσικούς δρόμους, στον Bowie, τον Sting, την Madonna, τον M. Jackson, τον Springsteen, τον Richie, την Celine Dion. Την Rachel και τον Omar πλαισιώνει ο παλιός συνεργάτης τους, o μοναδικός Jon Toscano στο μπάσο.

Μία «γεύση» από τα live τους παρακάτω

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ





«Αναπτύσσουμε τους πειραματισμούς μας σε μικρά κλαμπ στη Ν.Υ.»

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα εμφανιστώ στο Half Note με το τρίο μου, τον Omar Hakim τον θρυλικό ντράμερ από το Weather Report και τον νεαρό μπασίστα μας Jonathan Toscano για να ερμηνεύσουμε έργα πρωτότυπης μουσικής. Η μουσική μου γεννιέται από την πολυετή εμπειρία μου αφού έχω εμφανιστεί με τόσους πολλούς απίστευτους καλλιτέχνες όπως οι Peter Gabriel, Wayne Shorter και Omar Hakim».

«Έχω αναπτύξει τις μπάντες μου με πολλούς μουσικούς στη Νέα Υόρκη πολλά πολλά χρόνια. Στη Νέα Υόρκη παίζουμε και αναπτύσσουμε την τέχνη και τους πειραματισμούς μας σε μικρά κλαμπ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από χρόνια δουλειάς, αισθάνομαι ενθουσιασμένη που θα παρουσιάσω την ιδιαίτερη νέα μουσική που συνέθεσα για το επερχόμενο άλμπουμ μου "Sensual" που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2023. Το πρώτο μου σινγκλ ονομάζεται "These Days" από τους Foo Fighters, αυτό το τραγούδι μιλά για τον πόνο και την πάλη μεταξύ ζωής και θανάτου και το κάρμα που εμπλέκεται για την αποδοχή αυτού του γεγονότος. Θα ερμηνεύσουμε επίσης μερικές σπάνια ακούσιες συνθέσεις του Wayne Shorter, και τις διασκευές του Omar Hakim και εμένα από την ηχογράφηση του "The Trio of OZ". Ελπίζω το κοινό στην Ελλάδα να «θεραπευτεί» και να «ερωτευτεί» στις συναυλίες μας στις 4-7 Νοεμβρίου στο Half Note».

H Rachel Z μπήκε από μικρή στη μουσική, με μαθήματα τραγουδιού και πιάνου. Ανακάλυψε την τζαζ χρόνια, ακούγοντας τον δίσκο «Miles Smiles» του Miles Davis! To 1988 με τον συμφοιτητή της σαξοφωνίστα Najee συνέθεσε το χρυσό δίσκο “Tokyo Blue” που πήρε Grammy! Πολύ σύντομα κλήθηκε να γίνει μέλος της fusion μπάντας των Steps Ahead του Mike Maineri, από τον οποίο πείστηκε να αλλάξει το όνομά της σε Rachel Z!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1993 έκανε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με το άλμπουμ “Trust the universe” κι αργότερα με το ταλέντο της συγκίνησε τον θρύλο Wayne Shorter, που το 94’ της ανέθεσε τις ενορχηστρώσεις στις συνθέσεις του. Με αυτήν στον δίσκο του Shorter “High Life”, απέσπασε το Grammy για καλύτερο άλμπουμ της σύγχρονης τζαζ και η “à la McCoy” τεχνική της ξεχώριζε. To 2002, ο Peter Gabriel επέλεξε την Rachel, ως μέλος της μπάντας του για 3 χρόνια και περιόδευσε τον κόσμο μαζί του. Από το 2010 με τον Omar Hakim, δημιούργησαν το περίφημο “The Trio of OZ” & περιόδευσαν στον κόσμο. Φέτος, μετά από 12 προσωπικά άλμπουμ, η Rachel Z αποφασίζει να κάνει την δική της “Sensual ” tour υποστηρίζοντας τον νέο της ομότιτλο δίσκο, με τον ίδιο τον Omar, στην μπάντα της!

Ο master των ρυθμών και των άπειρων ηχογραφήσεων Hakim, που άρχισε να παίζει στα 10 μόλις χρόνια του στην μπάντα του τρομπονίστα Ellington πατέρα του, έφτασε να θαυμάζεται στα στάδια του κόσμου μ’ όλους τους pop, rock και funk stars. Πιθανότατα να είναι ο ντράμερ σε μια τυχαία ηχογράφηση που ακούει κανείς στο ραδιόφωνο μια οποιαδήποτε μέρα, αφού έπαιξε με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Στα 55 χρόνια καριέρας του(!) ξεχωρίζουν οι συνεργασίες του με Dire Straits, Mariah Carey, Miles Davis, Marcus Miller, Ramsey Lewis, Herbie Hancock, Chic! Είναι ο ντράμερ στην επιτυχία του Bowie “Let’s dance”!

H Rachel Z κι ο Omar Hakim με τον υπέροχο Jon Toscano στο μπάσο, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μ’ ένα εκπληκτικό πρόγραμμα με παλιές δικές τους συνθέσεις και κομμάτια από το άλμπουμ “Sensual” που κυκλοφορεί αρχές του 24’, ενσωματώνοντας όμως κι ένα μίνι αφιέρωμα στον θρύλο Wayne Shorter! Από το Σάββατο 4 Νοεμβρίου έως Τρίτη 7 Νοεμβρίου, η κορυφαία τζαζ γιορτάζει ακόμη μια φορά στον φυσικό της χώρο, το Half Note Jazz Club!

RACHEL Z SENSUAL TOUR TRIO feat. OMAR HAKIM & JON TOSCANO, " THE JAZZ / ROCK QUEEN & THE DRUM LEGEND" ΣΑΒΒΑΤΟ 4 – ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Half Note Jazz Club