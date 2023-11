10+1 Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ο Αλβοδόβαρ στο δικό του τολμηρό «Brokeback Mountain» - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας η μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Ενα δανέζικο ιστορικό δράμα με τον Μαντς Μίκελσεν, μια βιογραφία των τελευταίων χρόνων της ζωής του Σαλβαντόρ Νταλί με τον Σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ, το πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ και η πρώτη αγγλόφωνη παραγωγή του Χρήστου Νίκου έρχονται στις σκοτεινές αίθουσες.

Οι Παράξενοι Δρόμοι της Ζωής (Extraña forma de vida/Strange Way of Life)

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Παίζουν: Ίθαν Χοκ, Πέδρο Πασκάλ

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες είκοσι πέντε χρόνια μετά από το σύντομο ειδύλλιο του με τον σερίφη Τζέικ, ο Σίλβα διασχίζει την έρημο για να τον συναντήσει ξανά. Μετά από μία νύχτα πάθους, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα αυτής της επανασύνδεσης.



Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ υπογράφει το δικό του ημίωρο gay γουέστερν.

Δυο μεσήλικες, ένας καουμπόι και ένας σερίφης, κάπου στα σύνορα Αμερικής και Μεξικού, έχοντας στο παρελθόν μοιραστεί δύο ολόκληρους μήνες πάθους και έρωτα, ξανασυναντιούνται είκοσι πέντε χρόνια μετά. Ο ένας αναζητάει τον παλιό του εραστή και πλέον θεματοφύλακα του νόμου, προκειμένου να σώσει τον γιο του από τη φυλακή. Ο πόθος ξαναζωντανεύει, όμως η ανάγκη του ενός από τη μία και οι ηθικές αρχές του άλλου από την άλλη, τους οδηγούν σε μία βίαιη σύγκρουση, μέσα από την οποία θα ανακαλύψουν την αληθινή αγάπη.



Όταν είχε κυκλοφορήσει «Μυστικό του Brokeback Mountain», ο Αλμοδόβαρ είχε χαρακτηρίσει την ταινία «άτολμη» και υποσχεθεί πως σύντομα θα έδινε τη δική του απάντηση. Επενδύοντας σε δύο σκληροτράχηλους πρωταγωνιστές, που κρύβουν καλά κάτω το αρρενωπό τους προσωπείο καταπιεσμένα συναισθήματα, επιλέγει τη φόρμα μιας μικρού μήκους - δύο χρόνια μετά από το αγγλόφωνο ντεμπούτο του το «La Voz Humana» με την Τίλντα Σουίντον- και υπογράφει το πρώτο queer western, που θα μπορούσε άνετα να αποτελέσει και το υλικό μιας ολοκληρωμένης ταινίας.

Όμως, ο Ισπανός δημιουργός φαίνεται πως συμφώνησε με τον Ίθαν Χοκ και επέλεξε το μικρό φορμάτ, που σαφώς και ξέρει να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά, φτιάχνοντας μία σκληρή, αλλά ταυτόχρονα τρυφερή σινεφιλική ιστορία αγάπης, αρκεί να μην έχετε την προσδοκία ενός μίνι αριστουργήματος.

Μαζί προβάλλεται και μια συνέντευξη του σκηνοθέτη διάρκειας 30 λεπτών.

Η Γη της Επαγγελίας (Bastarden/ The Promised Land )

Σκηνοθεσία: Νικολάι Αρσέλ

Παίζουν: Μαντς Μίκελσεν, Aμάντα Κολίν, Σάιμον Μπένεμπιεργκ, Γκούσταβ Λιντ

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες ένας μοναχικός λοχαγός ταπεινής καταγωγής, το 1755 ζητά την άδεια του Βασιλιά, ώστε να καλλιεργήσει τον αφιλόξενο χερσότοπο της Γιουτλάνδης και να δημιουργήσει εκεί μια βασιλική αποικία, με αντάλλαγμα να του δοθεί ένας τίτλος ευγενείας. Αλλά θα βρει πολλά εμπόδια στον δρόμο του.

Η επίσημη πρόταση της Δανίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, από τον Νικολάι Αρσέλ με τον Μαντς Μίκελσεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Ο Κάλεν Λούντβιχ, ένας μοναχικός λοχαγός ταπεινής καταγωγής, καρπός της παράνομης σχέσης μιας υπηρέτριας και ενός ευγενή, έχοντας σημειώσει σημαντικά ανδραγαθήματα στον πόλεμο, υπερασπιζόμενος τον Βασιλιά της Δανίας, είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει το όνειρο του με κάθε κόστος. Έτσι, φτάνει στη Γιουτλάνδη, όπου ένας άτεγκτος φεουδάρχης, ο Φρέντερικ ντε Σίνκελ, σπέρνει τον φόβο και τον τρόμο, και ζητά τη βασιλική άδεια για να δημιουργήσει εκεί μια αποικία με αντάλλαγμα έναν τίτλο ευγενείας. Ο Κάλεν όμως πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο την παράνοια του ντε Σίνκελ, όσο και τις ταξικές ανισότητες,τον ρατσισμό, αλλά και τις δυνάμεις της φύσης.



Ο Δανός Νικολάι Αρσέλ («Έρωτας της Βασίλισσας», «Μαύρος Πύργος»), που έχει καταγωγή από τη Λέσβο από την πλευρά της μητέρας του, εμπνευσμένος από το μυθιστόρημα «Τhe captain and Ann Barbar» της Ίντα Γένσεν, κινηματογραφεί εξαιρετικά τα τοπία της Σκανδιναβίας και δημιουργεί εικαστικά πλάνα, που τονίζουν τις κοινωνικές διαφορές, χτίζοντας λεπτό το λεπτό μια μόνιμη απειλή γύρω από τον κεντρικό του ήρωα, που μόνος εναντίον όλων παλεύει να αντιταχθεί στο σύστημα και στη μοίρα.



Με επίκεντρο τη βία και το πώς ανακυκλώνεται από τους θύτες στα θύματα, ο Αρσέλ δεν χαρίζει ούτε μία στιγμή επίπλαστης αισιοδοξίας στον θεατή, πέρα από τη στιβαρή παρουσία του Κάλεν, ο οποίος στέκεται βράχος απέναντι στις δυσκολίες για να μεταμορφωθεί σε έναν σχεδόν εμμονικό άνθρωπο ,που αποφασίζει να τα βάλει με το χάος. Έτσι, φτιάχνει ένα απροσδόκητα μοντέρνα ιστορικό δράμα, με στοιχεία γουέστερν, που έχει τελικά τα χαρακτηριστικά ενός κινηματογραφικού έπους.

Στον ρόλο του Κάλεν, ο Μαντς Μίκελσεν με το διεισδυτικό του βλέμμα, δίνει μία συναρπαστική ερμηνεία, που δονεί την οθόνη την εσωτερική της ένταση, και γίνεται σχεδόν ένας άλλος Προμηθέας, ο οποίος υπερασπίζεται το δίκαιο και την ανθρώπινη υπόστασή του μέσα σε έναν κόσμο λάσπης και διαφθοράς.

How to Have Sex

Σκηνοθεσία: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Παίζουν: Μία Μακένα Μπρους, Λάρα Πικ, Σον Τόμας

Περίληψη: Τρεις Βρετανίδες έφηβες πηγαίνουν διακοπές στα Μάλια για να πιουν, να χορέψουν μέχρι τελικής πτώσης και να κάνουν όσο σεξ θέλουν.

Η ταινία της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, σε παραγωγή Heretic και με γυρίσματα στα Μάλια της Κρήτης, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η δεκαεξάχρονη Τάρα ( που ερμηνεύει εξαιρετικά η Μία ΜακΚένα-Μπρους) κάνει διακοπές στα Μάλια της Κρήτης με τις φίλες της, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εισαγωγικών τους εξετάσεων. Η φρενήρης ζωή των διακοπών κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο και η ενθάρρυνση των φίλων της, την οδηγεί στην απόφαση να κάνει σεξ για πρώτη φορά. Όμως, όλα παίρνουν μία πολύ πιο σκοτεινή στροφή, όταν η Τάρα μπαίνει στην παρέα κάποιων μεγαλύτερων αγοριών.

Ξεκινώντας από το πλάνο μιας νεκρικής ησυχία στους δρόμους παραθεριστικού κέντρου, όταν όλοι κοιμούνται μετά από μια ξέφρενη νύχτα, η Γουόκερ ανατρέπει εξαρχής τον τίτλο της ταινίας της, οδηγώντας τον θεατή να δει τι κρύβεται τελικά πίσω από τα πολύχρωμα πλάνα της εκστατικής διασκέδασης, που θα ακολουθήσουν.

Νεανικά σώματα που λικνίζονται, πολύ αλκοόλ, δυνατή μουσική και ένας διάχυτος ερωτισμός, που δεν ξέρει πώς να εκδηλωθεί , ούτε καν αν θέλει να εκδηλωθεί, κυριαρχούν σε αυτό το τρελό πάρτι. Η Βρετανίδα δημιουργός ακολουθεί με την κάμερα της αυτή τη νέα γενιά, που διαφεύγει από την καθημερινότητα ξεσπώντας και διερευνά τις γκρίζες περιοχές της συναίνεσης, ανιχνεύοντας χωρίς ταμπού τη σεξουαλική ζωή των γυναικών.

Κάτω από ποιες συνθήκες τελικά ένας άνθρωπος κάνει σεξ σήμερα, είναι αποκλειστικά δική του απόφαση αυτό, ή μήπως ένας περίγυρος τον καταπιέζει ασυνείδητα, πόσο αναγνωρίζεται σε μία γυναίκα το δικαίωμα της επιθυμίας, της απόλαυσης και του οργασμού; Αυτά τα ερωτήματα θέτει η Γούοκερ, χωρίς καμία καταγγελτική διάθεση, καταγράφοντας τόσο τις αγωνίες της νέας γενιάς, όσο και μία ουσιαστική αλήθεια, που όλοι φοβόμαστε να αποδεχτούμε, ακόμα και να ονοματίσουμε.

Fingernails

Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου

Παίζουν: Τζέσι Μπάκλι, Ριζ Άχμεντ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Λουκ Γουίλσον

Περίληψη: Η Άννα και ο Ράιαν έχουν βρει την πραγματική αγάπη, όπως έχει αποδειχτεί από μία αμφιλεγόμενη νέα τεχνολογία. Όταν όμως η Άννα αρχίζει να εργάζεται σε ένα ινστιτούτο, που διεκπεραιώνει εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστώσει τη συμβατότητα των ζευγαριών, γνωρίζει τον Αμίρ και οι ισορροπίες της ανατρέπονται.

Μετά από τα «Μήλα», ο Χρήστος Νίκου υπογράφει την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, με ζηλευτό καστ και παραγωγούς την Κέιτ Μπλάνσετ και την Apple TV+ .

Σε ένα κοντινό μέλλον, μία προηγμένη τεχνολογία ανακαλύπτει τη συμβατότητα των ζευγαριών, αφού πρώτα περάσουν πολλές και συχνά επώδυνες δοκιμασίες. Πολλοί όμως είναι αυτή που την επιλέγουν, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο ταιριάζουν, ή για να βρουν κάποιον για να καλύψουν τη μοναξιά τους. Η Άννα και ο Ράιαν είναι ένα ζευγάρι, που το τεστ τους έβγαλε απόλυτα ταιριαστούς, οπότε εφησυχασμένοι συνεχίζουν τη συμβίωσή τους. Όταν όμως η Άννα να πηγαίνει να εργαστεί σε ένα Ινστιτούτο ερευνών, θα γνωρίσει τον εκπαιδευτή της , τον Αμίρ, και η μεταξύ τους διάδραση θα τους αποκαλύψει πολλά από όσα συνειδητά, ή ασυνείδητα, απωθούν.

Ο Νίκου με σταθερό συνεργάτη στο σενάριο τον Σταύρο Ράπτη και τη συνδρομή του Σαμ Στάινερ φτιάχνουν μια conceptual ιστορία, που εκτυλίσσεται σε ένα μάλλον δυστοπικό μέλλον, όπου το σύστημα προσπαθεί να μετρήσει, άρα και να ελέγξει ακόμη και τα συναισθήματα των ανθρώπων, πράγμα που οι άνθρωποι δέχονται, ακόμα κι χρειαστεί να υποφέρουν σωματικά, προκειμένου να μην πονέσουν.

Και αν ιστορία του Νίκου μπορούσε να ανήκει στο λεγόμενο weird wave, ο Έλληνας σκηνοθέτης απομακρύνεται από την αποστασιοποιημένη, ψυχρή κινηματογράφηση και συνειδητά φτιάχνει μία μελαγχολική γλυκόπικρη κομεντί για τον φόβο μας απέναντι στον έρωτα. Η εξαιρετική χημεία της Τζέσι Μπάκλι και του Ριζ Άχμεντ, αλλά και το μαύρο χιούμορ του Έλληνα δημιουργού, που υποστηρίζει ότι ο έρωτας θα επιβιώσει και στις πιο δύσκολες συνθήκες, δημιουργούν μία απόλυτη τρυφερή ταινία για τις σύγχρονες σχέσεις.

Daliland

Σκηνοθεσία: Μέρι Χάρον

Παίζουν: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μπάρμπαρα Σούκοβα, Έζρα Μίλερ, Κρίστοφερ Μπράινι, Ρούπερτ Γκρέιβς, Αντρέα Πέτζιτς, Σούκι Γουοτερχάουζ

Περίληψη: Στα τελευταία χρόνια του θυελλώδους γάμου του ιδιοφυούς Σαλβαντόρ Νταλί και της τυραννικής συζύγου του Γκαλά, ο φαινομενικά ακλόνητος δεσμός τους αρχίζει να σπάει.

Η εκρηκτική σχέση του Σαλβαντόρ Νταλί με την Γκαλά από τη Μέρι Χάρον («I Shot Andy Warhol»).

Το 1973 ο γάμος του εκκεντρικού σουρεαλιστή με την Γκαλά, τη γυναίκα που ενέπνευσε πολλούς πίνακες του, περνάει κρίση. Εκείνη, δέκα χρόνια μεγαλύτερή του και με αμέτρητους εραστές, θεωρείται μία μέγαιρα, που τον εκμεταλλεύεται και τον έχει κάνει υποχείριό της. Εκείνος, έχοντας δεσμό με την ανερχόμενη τότε Αμάντα Ληρ, υποφέρει από την αρρωστοφοβία του, τυραννώντας τους γύρω του με τις μεγαλομανείς κρίσεις του. Οι δυο τους όμως, αν και τα κουτσομπολιά για την έκλυτη ζωή τους δίνουν και παίρνουν, διατηρούν μία σχέση εξάρτησης και βαθιάς αφοσίωσης. Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη και την Ισπανία, η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια του Τζέιμς, ενός νεαρού βοηθού γκαλερίστα, που θέλει να ανελιχθεί στον κόσμο της τέχνης και βοηθά τον Νταλί να προετοιμαστεί για μία μεγάλη έκθεση.

Η Χάρον, επιχειρώντας να ρίξει φως στον πολύπλοκο δεσμό του Νταλί και της αιώνιας μούσας του, κινείται με flashback στο παρελθόν, στα χρόνια δηλαδή που γεννήθηκε ο έρωτας τους , όταν ο ζωγράφος μαγεύτηκε από εκείνη, αν και ήταν παντρεμένη με τον φίλο του, τον Πολ Ελυάρ. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φήμη της Γκαλά, αποκαλύπτοντας μια πιο ευάλωτη και μητρική της πλευρά.

Αυτό όμως που λείπει από την ταινία είναι το σουρεαλιστικό πνεύμα του Νταλί , αλλά και της εποχής του, καθώς και η ανορθόδοξη ματιά του, που τον οδήγησε στα σπουδαία έργα του. Αντ’ αυτού σε αυτή την άνευρη βιογραφία, παρακολουθούμε περισσότερο έναν ηλικιωμένο παράφρονα, που ερμηνεύει ο Μπεν Κίνγκσλεϊ μεταμορφωμένος εξαιρετικά, χωρίς όμως να έχει στα χέρια του ένα σενάριο, που να αναδεικνύει την ιδιοφυία του μεγάλου ζωγράφου, αλλά και τις πραγματικά σκοτεινές πλευρές του, όπως τη σχέση του με τον Φράνκο και τη μανία του για τον Χίτλερ. Δυστυχώς, η Χάρον επικεντρώνεται περισσότερο στη σεξουαλική ζωή των ηρώων της, που στην κινηματογράφησή της στερούνται ςερωτισμού, παρουσιάζοντας τελικά μία μονοδιάστατη εικόνα αμφοτέρων.

Μίλα μου (Talk to me)

Σκηνοθεσία: Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου

Παίζουν: Σόφι Ουαϊλάντ, Αλεξάνδρα Τζένσεν, Τζόι Μπιρντ, Μιράντα Όττο

Περίληψη: Μια παρέα νέων κάνει επικίνδυνες σεάνς, με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Η ταινία τρόμου, η οποία συζητήθηκε όσο λίγες στο φετινό Φεστιβάλ του Sundance, σε σκηνοθεσία των Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου.

Mια ομάδα φίλων ανακαλύπτει πώς να καλεί πνεύματα μέσω ενός ταριχευμένου χεριού και εθίζεται στη νέα περιπέτεια, μέχρι που ένας εξ αυτών ξεπερνά τα όρια και απελευθερώνει τρομακτικές υπερφυσικές δυνάμεις.

Το σκηνοθετικό δίδυμο ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία, που έγινε γνωστό μέσα από το κανάλι του στο YouTube, το RackaRacka, και τα κωμικά βίντεο τρόμου, καταφέρνει την ανατροπή σε μία άνυδρη χρονιά για το είδος, συνδυάζοντας ένα κλασικό παραμύθι φαντασμάτων με τη σύγχρονη γενιά των social media, που αδυνατεί να πιστέψει στο μεταφυσικό, αλλά και να έρθει σε επαφή με τους φόβους, τις πληγές και τις καταπιεσμένες επιθυμίες της. Ταυτόχρονα, και οι νεκροί παρουσιάζονται ως πλάσματα διψασμένα για ζωή, που με δίαυλο αυτούς τους νέους προσπαθούν να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία.

Οι αλληγορίες των Φιλίππου είναι εμφανείς, αν και δεν καταφέρνουν πάντα να τις αναπτύξουν δραματουργικά, όμως αναμφίβολα οι δύο σκηνοθέτες ξέρουν πώς να μας τρομάξουν, ανατρέποντας τα κλισέ, και διαθέτουν μία ανατριχιαστική αισθητική, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Προετοιμασίες να Είμαστε Μαζί Άγνωστο για Πόσο (Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre/ Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time)

Σκηνοθεσία: Λίλι Χόρβατ

Παίζουν: Νατάσα Στορκ, Βίκτορ Μπόντο, Μπένετ Βιλμάνι

Περίληψη: Η Μάρτα αφήνει την καριέρα της στην Αμερική για να επιστρέψει στην πατρίδα της, στη Βουδαπέστη, και να ζήσει τον έρωτά της. Μόνο που εκείνος δηλώνει ότι την βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του.

Ανατρεπτικό ρομαντικό δράμα, που είναι και η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας για τα Όσκαρ.

Η Μάρτα, μια σαραντάχρονη νευροχειρούργος ερωτεύεται, παρατάει την καριέρα της στις ΗΠΑ και επιστρέφει στη Βουδαπέστη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον άντρα που αγαπά, τον Γιάνος. Εκείνος, όμως, όχι απλώς δεν την περιμένει, αλλά ισχυρίζεται πως δεν την έχει γνωρίσει ποτέ. Τότε, θα ξεκινήσει μια οδύσσεια για να βρεθεί ποιος λέει την αλήθεια.

Μετά από τη φεστιβαλική επιτυχία του «Wednesday Child», η Ουγγαρέζα δημιουργός υπογράφει ένα ευαίσθητο, ρομάντζο με στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ με φόντο τη Βουδαπέστη. Τι πραγματικά συμβαίνει στη Μάρτα: είναι μία παθολογική περίπτωση, ή μία γυναίκα που βιώνει τη ματαίωση μιας ευτυχίας ; Ή μήπως τελικά η αναζήτηση της ευτυχίας είναι μία ρομαντική εμμονή ; Ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, η Χόρβατ, που γυρίζει σε 35mm, παίζει με τις αντιθέσεις και μπαίνει στο μυαλό της ηρωίδας της, εκεί που τίποτα δεν είναι σίγουρο, δημιουργώντας έναν σχεδόν ποιητικό εφιάλτη.

Δυστυχώς όμως, ο υπαρξιακός λυρισμός της συντρίβεται από ένα ρεαλιστικό φινάλε στο οποίο επιχειρεί να δώσει μία παίζει εξήγηση, ανατρέποντας τελικά μία ιδέα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικό κινηματογραφικό mind game.

Η Κόρη του Βασιλιά του Βάλτου (The Marsh King's Daughter)

Σκηνοθεσία: Νιλ Μπέργκερ

Παίζουν: Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μπεν Μέντελσον, Γκάρετ Χέντλαντ

Περίληψη: Μια γυναίκα με κρυφό παρελθόν θα επιστρέψει στο δάσος που μεγάλωσε για να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο άντρα της ζωής της: τον πατέρα της.

Ψυχολογικό θρίλερ από τον σκηνοθέτη των «Divergent», βασισμένο στο ομότιτλο best seller της Κάρεν Ντιόν.

Η φαινομενικά φυσιολογική ζωή της Ελένα κρύβει μία σκοτεινή και επικίνδυνη αλήθεια: τον αποξενωμένο πατέρα της, τον διαβόητο Βασιλιά του Βάλτου, τον άνθρωπο που κράτησε όμηρο εκείνη και τη μητέρα της για χρόνια. Όταν δραπετεύσει από τη φυλακή, η Ελένα θα έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Γνωρίζοντας πως εκείνος θα κυνηγήσει την ίδια και την οικογένειά της, πρέπει να βρει τη δύναμη να κοιτάξει κατάματα τους δαίμονές της και να υπερνικήσει τον άνθρωπο, που της έμαθε να επιβιώνει στην άγρια φύση.

Ελεύθερος Επαγγελματίας ( Freelance)

Σκηνοθεσία: Πιερ Μόρελ

Παίζουν: Τζον Σίνα, Κρίστιαν Σλέιτερ, Άλισον Μπρι

Περίληψη: Ένας πρώην κομάντο προσλαμβάνεται για να προστατέψει μια δημοσιογράφο, που ετοιμάζεται να πάρει συνέντευξη από έναν δικτάτορα. Καθώς όμως ξεκινά η συζήτησή τους,ξ εσπά στρατιωτικό πραξικόπημα, που τους αναγκάζει να βρουν διαφύγει πάση θυσία.

Κωμική περιπέτεια με τους Τζον Σίνα και Άλισον Μπρι.

Ο πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Μέισον Πετίτς έχει κολλήσει σε μια αδιέξοδη δουλειά γραφείου, όταν στρατολογείται απρόθυμα από τον πρώην στρατιωτικό φίλο Σεμπάστιαν Ερλ για να αναλάβει μια δουλειά ελεύθερου επαγγελματία. Αποστολή του είναι να παρέχει ασφάλεια στην ξεπεσμένη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον, που πρέπει να πάρει συνέντευξη από τον αδίστακτο – αλλά ντυμένο άψογα – δικτάτορα Χουάν Βενέγκας. Κι ενώ η Κλερ ετοιμάζεται να πιάσει το μεγαλύτερο «λαυράκι» της καριέρας της, ξεσπά ένα στρατιωτικό πραξικόπημα . Το απίθανο τρίο πρέπει να βρει πώς θα επιβιώσει στη ζούγκλα, αλλά και να μάθει να αντέχει ο ένας στον άλλον.



Ζάκρος

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Κουτσάφτης

Περίληψη: Ζάκρος, ένα σημαδάκι στον χάρτη της ανατολικής Κρήτης, λουσμένο στο φως και τον άνεμο. Ματιές και απόπειρες για μια περιδιάβαση στους λαβυρίνθους του χρόνου, της ιστορίας, της μνήμης και της καθημερινότητας.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη («Αγέλαστος Πέτρα»).

Το ανάκτορο ή παλάτι της Ζάκρου, εκπληκτικό έργο Μινωικής εποχής, είναι ένα από τα τρία σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο. Μπορεί να μην έχει την εκτυφλωτική λάμψη της Κνωσού, ή της Πύλου, όμως οικιστικά και αρχιτεκτονικά θεωρείται ανώτερο. Το 1961 αποκαλύφθηκε χάρη στις ανασκαφές ενός εμπνευσμένου αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα.

Μία περιήγηση, που διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, στους ιστορικούς χώρους και τα αρχαιολογικά μνημεία του πρώτου μεγάλου πολιτισμού της Ευρώπης. Εκεί που συναντάμε και τη Ζάκρο του σήμερα, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους. Κρητικοί που ακολουθούν αθόρυβα και σεμνά τους ίδιους κύκλους ζωής όπως και οι Μινωίτες πρόγονοί τους, αντικρίζοντας τον ίδιο τόπο, τα ίδια βουνά, την ίδια θάλασσα, κάτω από την ίδια αγέλη των άστρων.

Οι Ευχούληδες 3: Για Μπάντα Μαζί ( Trolls Band Together)

Σκηνοθεσία: Γουολτ Ντορν, Τιμ Χάιτς

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Ελένης Μπίκου, Τάσου Νταπαντά, Κώστα Αποστολίδη

Περίληψη: Η Πόπη και ο Κλωνάρης , ως ζευγάρι πλέον, μπαίνουν σε ‘νέες περιπέτειες.

Το τρίτο κεφάλαιο του επιτυχημένου μουσικού franchise της DreamWorks Animation.

Μετά από δύο ταινίες πραγματικής φιλίας και ατελείωτου φλερτ, η Πόπη και ο Κλωνάρης είναι πλέον επίσημα ζευγάρι. Όσο έρχονται πιο κοντά, η Πόπη ανακαλύπτει ότι ο καλός της έχει ένα μυστικό παρελθόν: ήταν κάποτε μέλος της αγαπημένης της boyband, των BroZone, μαζί με τους τέσσερις αδελφούς του. Οι BroZone διαλύθηκαν, όταν ο Κλωνάρης ήταν ακόμα μωρό, ενώ ακολούθησε και η διάσπαση της οικογένειας. Από τότε εκείνος δεν είδε ξανά τους αδελφούς του. Αλλά όταν ο Βέλβετ και ο Βενίρ, δύο μοχθηροί ποπ σταρ, απαγάγουν τον έναν εξ αυτών, ο Κλωνάρης, μαζί με την Πόπη, ξεκινούν ένα δύσκολο ταξίδι για να φέρουν κοντά τα υπόλοιπα αδέλφια.

Το Λιβάδι που Δακρύζει

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Αρμένης, Βασίλης Κολοβός, Εύα Κοταμανίδου

Περίληψη: Η Ελένη, πρόσφυγας από την Οδησσό του 1919, το σκάει με τον θετό αδελφό της Αλέξη από ένα χωριό της Βορείου Ελλάδας και προσπαθεί να βρει την τύχη της στην προπολεμική Θεσσαλονίκη των προσφύγων..

Πρώτο μέρος της ανολοκλήρωτης τριλογίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Μια ομάδα ξεριζωμένων Ελλήνων της Οδησσού φτάνει σε έναν βαλτότοπο της Ελλάδας, που ορίζεται από ένα ποτάμι . Οι πρόσφυγες χτίζουν έναν οικισμό, προσπαθώντας να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Μια οικογένεια κυριαρχεί. Ο πατέρας αυστηρός και πείσμων, μετά από τον θάνατο της γυναίκας του, θέλει να παντρευτεί την Ελένη, ένα κοριτσάκι που μεγάλωσε στο σπίτι τους, όταν το περιμάζεψαν στο φευγιό τους μέσα στον χαμό του διωγμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γάμος όμως δεν θα γίνει ποτέ και η Ελένη το σκάει με τον γιο του, τον Αλέξη, με τον οποίο αγαπιούνται από παιδιά. Η περιπλάνηση των δύο νέων στην Ελλάδα, με την προστασία μιας ομάδας μουσικών, μετατρέπεται σε ένα τραγικό οδοιπορικό. Η ταραγμένη πολιτική σκηνή της χώρας τούς οδηγεί σε μια σειρά από γεγονότα, που σημαδεύουν τη ζωή τους.

Μην μπορώντας να στεριώσουν πουθενά και κουβαλώντας την κατάρα του πατέρα για την «προδοσία» τους, ο Αλέξης θα αναγκαστεί να φύγει στην Αμερική σε αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας. Η Ελένη, μόνη της πλέον, θα βιώσει τη φρίκη του πολέμου και του Εμφύλιου, χάνοντας και τα δυο της παιδιά. Τελικά, μετά από διαδοχικές φυλακίσεις για την αντιστασιακή της δράση, θα εξοριστεί από την πατρίδα, που νόμισε πως είχε βρει.