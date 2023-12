Art de la table στο Μουσείο Μπενάκη: Όσα έγιναν στο ετήσιο gala με τo αστρονομικό εισιτήριο [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.

Πρόκειται για το ετήσιο Fundraising Gala, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς οικονομικής ενίσχυσης του έργου και της αποστολής του Μουσείου Μπενάκη, με είσοδο τετραψήφιο αριθμό σε ευρώ, για τους εκλεκτούς φίλους του μουσείου που θέλουν να συμβάλλουν στο έργο του.

Με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, εκατοντάδες φίλοι, υποστηρικτές και δωρητές του έδωσαν το «παρών» στην ξεχωριστή εκδήλωση.

Art de la table στο Μουσείο Μπενάκη

Η εφετινή διοργάνωση με τίτλο «Benaki Museum X Cabana» ήταν αφιερωμένη στη συνεργασία του Μουσείου με τον οίκο Cabana και την κυκλοφορία της συλλογής Benaki Museum Autumn / Winter 2023. «Μια συνεργασία που ξεχωρίζει», όπως ανέφερε ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη Γιώργης Μαγγίνης, «γιατί είναι φιλόδοξη στο εύρος της, πρωτότυπη στη σύλληψή της και διεθνής σε χαρακτήρα και απήχηση».

Benaki Collection της Cabana

Η Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη Ειρήνη Γερουλάνου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους δηλώνοντας ότι η συνεργασία αυτή «κινητοποίησε δεκάδες ανθρώπους, σε πολλά μέρη της γης, έμπειρους επαγγελματίες -όπως ο φωτογράφος Miguel Flores Vianna- που έκανε τη φωτογράφιση για την έκδοση στο σπίτι του Patrick Leigh Fermor στην Καρδαμύλη, αλλά και πολλούς ακόμα, νέους και τολμηρούς.

Benaki Collection της Cabana

Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ωραία σειρά αντικειμένων, εμπνευσμένων από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, που φιλοτέχνησαν τεχνίτες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αίγυπτο, και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο, στο Σικάγο, στο Λας Βέγκας και στο Dallas. Ακολουθούν κι άλλες, κι έτσι το Cabana και τα αντικείμενά του Μουσείου Μπενάκη ταξιδεύουν τώρα μαζί σε όλον τον κόσμο».

Benaki Collection της Cabana

Κλείνοντας ευχαρίστησε την Martina Mondadori, ιδρύτρια του περιοδικού Cabana, λέγοντας χαρακτηριστικά «Martina thank you very much for everything you have done and for your support to the Benaki. And thank you for reminding everyone that Greece is not just Antiquity».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο gala του Μουσείου Μπενάκη

Η Martina Mondadori ανέφερε στην ομιλία της ότι «με το Μπενάκη έχουμε πολλά κοινά. Μοιραζόμαστε την αμοιβαία αγάπη για τις διακοσμητικές τέχνες, την αμοιβαία εκτίμηση της υψηλής ποιότητας, αλλά και, το πιο σημαντικό, την κατανόηση της αξίας του κοσμοπολιτισμού, που, όπως λέει ο Γιώργης (Μαγγίνης), είναι ο πυρήνας του Μπενάκη. Είναι ένα μέρος όπου οι πολιτισμοί ζουν μαζί, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις σελίδες του Cabana» ανέφερε στην ομιλία της

Από Αριστερά: Martina Mondadori Εκδότρια του Cabana Magazine, Μάγια Ζαφειροπούλου-Μαρτίνου

Σκηνογραφημένες συνθέσεις «art de la table» με τις δημιουργίες της συλλογής Benaki Museum Autumn / Winter 2023, επιμελημένες από την ομάδα του Cabana και μέλη της Επιτροπής του Gala και φωτισμένες από την κυρία Ελευθερία Ντεκώ, στήθηκαν στις αίθουσες του πρώτου ορόφου του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, όπου παρουσιάστηκαν και τα τέσσερα κεντήματα που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης της συλλογής.

Γιώργης Μαγγίνης Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη, Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Βασίλης Αντωνιάδης Μέλος Διοικητικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη

Η εμπειρία της ξεχωριστής βραδιάς ενισχύθηκε από το ειδικά σκηνοθετημένο μουσικό δρώμενο με τη συμμετοχή εκλεκτών μουσικών: Σωτηρία Ρουβολή (σοπράνο), Ελένη Σταμίδου (σοπράνο), Γιάννης Φίλιας (τενόρος), Νίκος Ζιάζιαρης (τενόρος), Μιχάλης Ψύρρας (βαρύτονος), Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο), Άρτεμη Βαβάτσικα (ακορντεόν), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τσεκούρας (κοντραμπάσο).

Από Αριστερά: Lena Grivakes, Νίκος Τριβουλίδης Διευθυντής Πόρων και Ανάπτυξης Μουσείου Μπενάκη, Νικολέττα Μέντη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη, Γιώργης Μαγγίνης Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη, Martina Mondadori Εκδότρια του Cabana Magazine, Γιώργος Γαμπρίτσος Διευθύνων Σύμβουλος Μουσείου Μπενάκη, Ειρήνη Γερουλάνου Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη

Αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας ήταν και το γαστρονομικό ταξίδι που επιμελήθηκε ο βραβευμένος με δύο αστέρια Michelin Chef Γιώργος Παπαζαχαρίας του εστιατορίου Delta, προσφέροντας ένα μπουκέτο φυσικών αρωμάτων και γεύσεων.

πό Αριστερά: Ειρήνη Γερουλάνου Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη, Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Νίκος Τριβουλίδης Διευθυντής Πόρων και Ανάπτυξης Μουσείου Μπενάκη, Γιώργος Γαμπρίτσος Διευθύνων Σύμβουλος Μουσείου Μπενάκη, Γιώργης Μαγγίνης Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης: τις Martina Mondadori, Lena Grivakes και Francesca Brambilla, τις Λία Μαρτίνου, Μάγια Μαρτίνου, Ελίνα Σμπώκου,

την Ελευθερία Ντεκώ, τον Τάκη Χριστοφιλέα, τον Chef Γιώργο Παπαζαχαρία και την ομάδα του Delta Restaurant

τους μουσικούς: Σωτηρία Ρουβολή (σοπράνο), Ελένη Σταμίδου (σοπράνο), Γιάννη Φίλια (τενόρο), Νίκο Ζιάζιαρη (τενόρο), Μιχάλη Ψύρρα (βαρύτονο), Αλέξανδρο Μποτίνη (τσέλο), Άρτεμη Βαβάτσικα (ακορντεόν), Διονύση Βερβιτσιώτη (βιολί) και Δημήτρη Τσεκούρα (κοντραμπάσο), τον Γιάννη Σκανδάμη (ηχοληψία) και τον Μιχάλη Ζέη (DJ)

