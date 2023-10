Μέγαρο: Πώς ζούσαν οι Έλληνες Μικρασιάτες στη Σμύρνη, ο ξεριζωμός -Τα παιδιά τους διηγούνται - iefimerida.gr

Ενα φιλμ με αφορμή τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα θα προβληθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

To Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο νέο του πρόγραμμα, μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης» (Μάρτιος 2022) και «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση» (Νοέμβριος 2022), συνεχίζει τις προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, με την ταινία «Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου», με αφορμή τα 100 χρόνια από την Ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923.

Για δύο ημέρες η προβολή στο Μέγαρο

Η ταινία, που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 8:00 το βράδυ στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, διηγείται μέσα από μαρτυρίες δεύτερης και τρίτης γενιάς προσφύγων αλλά και ιστορικών, από τις δυο πλευρές του Αιγαίου, πώς έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα το 1923.

Πώς ζούσαν οι έλληνες Μικρασιάτες στην κοσμοπολίτικη Οθωμανική Αυτοκρατορία; Τι οδήγησε στο διωγμό και στη Μικρασιατική Καταστροφή; Πώς δέχτηκαν οι Έλληνες τους μικρασιάτες πρόσφυγες, όταν έφτασαν στην Ελλάδα το 1922; Πώς έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923; Τι διηγούνται σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων από τις δύο πλευρές του Αιγαίου;

Μέσα από άγνωστο φωτογραφικό και φιλμικό υλικό, που ανακαλύφθηκε και συντηρήθηκε στην Αμερική και την Ευρώπη, η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού, ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ και οι συνεργάτες τους ξεδιπλώνουν για μία ακόμη φορά μια συναρπαστική ιστορία σε μια ταινία ντοκιμαντέρ που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2012.

Το ιστορικό αυτό ντοκιμαντέρ είναι μεγάλης σημασίας, όχι μόνο γιατί το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει άγνωστα φιλμάκια και φωτογραφίες, αλλά συγχρόνως γιατί φέρνει μια νέα ματιά για την ανταλλαγή συνδυάζοντας τη μεγάλη Ιστορία με μικρές καθημερινές ιστορίες χριστιανών και μουσουλμάνων και από τις δυο πλευρές του Αιγαίου.

Οι ιστορίες, η μουσική, τα φιλμ και οι φωτογραφίες από τη Library of Congress, τα National Archives, τα Near East Relief Archives, το Save the Children και πολλά άλλα αρχεία δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό θέαμα που μεταφέρει το κοινό σε ένα ταξίδι στον χρόνο.

Για την ηχητική μπάντα της ταινίας η μοντέζ Αλίκη Παναγή χρησιμοποίησε ήχους εποχής, ενώ ο Νίκος Πλατύραχος βασίστηκε σε σκοπούς και τραγούδια της εποχής καθώς και σε δικές του μελωδίες για να συνθέσει την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ.

Συντελεστές

Σενάριο- Σκηνοθεσία Μαρία Ηλιού

Ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ

Μουσική Νίκος Πλατύραχος

Μοντάζ Αλίκη Παναγή

Φωτογραφία Allen Moore

Ήχος John Zecca

Μιξάζ Γιώργος Μικρογιαννάκης

Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Οκτωβρίου | 20:00 | Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Σενάριο - Σκηνοθεσία | Μαρία Ηλιού / Ιστορικός σύμβουλος | Αλέξανδρος Κιτροέφ / Παραγωγή | Πρωτέας & Proteus NY Inc