Αθήνα: Πώς η μικρή οθωμανική πόλη του 1800 μεταμορφώθηκε σε νεοκλασικό πρότυπο [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Αθήνα από μικρή οθωμανική πόλη μέχρι την διοργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, η καθημερινότητα, οι άνθρωποι.

Μετά την επιτυχημένη προβολή στο Μέγαρο, τον προηγούμενο Μάρτιο, του ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 1900-1922», η Μαρία Ηλιού επιστρέφει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικης, απόψε και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στις 8:00 το βράδυ, με το ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η προβολή πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Φωτογράφος W.S. Smith, Standard Scene Company. Ένας τσολιάς κι ένας αστός συζητούν μπροστά στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Ευγενική παραχώρηση: Library of Congress

Πώς ήταν η Αθήνα, μια μικρή οθωμανική πόλη, στις αρχές του 20ού αιώνα; Πώς άρχισε να δημιουργείται η νέα Αθήνα τα χρόνια του βασιλιά Όθωνα; Πώς μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα μεταμορφώθηκε, στα χρόνια του βασιλιά Γεωργίου Α΄, σε μια νεοκλασική πόλη που φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής το 1896;

Η νεοκλασική οδός Σταδίου την τελευταία δεκαετία του 19ου. Ευγενική παραχώρηση Συλλογή Νίκου Πολίτη

Αρχειακό υλικό και γκραβούρες της Αθήνας

Μέσα από άγνωστο αρχειακό οπτικό υλικό, σχέδια, γκραβούρες και φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν και συντηρήθηκαν σε τρεις ηπείρους, η Μαρία Ηλιού, ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ και οι συνεργάτες τους ξεδιπλώνουν για μία ακόμη φορά μια συναρπαστική ιστορία σε μια ταινία που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2020 για ελάχιστες μέρες λόγω της πανδημίας.

Έργο των J. Stuart και Ν. Revett / Το ελληνιστικό μνημείο των Αέρηδων στην οθωμανική Αθήνα ήταν ενσωματωμένο στα σπίτια και στους κήπους της πόλης. Ευγενική παραχώρηση Συλλογή Τάκη Καμαρινού

Στην ταινία συμμετέχουν ως ομιλητές οι Jim Wright (American School of Classical Studies), Λεωνίδας Εμπειρίκος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Sir Michael Llewellyn Smith, (King’s College London), Χριστίνα Κουλούρη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αλέξανδρος Κιτροέφ (Haveford College), Νίκος Βατόπουλος («Η Καθημερινή») και η Ελένη Μπαστέα (University of New Mexico).

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ είναι μεγάλης σημασίας όχι μόνο γιατί το ελληνικό κοινό θα δει άγνωστο οπτικό υλικό της Αθήνας του 19ου αιώνα αλλά και γιατί συγχρόνως φέρνει μια νέα ματιά για το πώς η μικρή οθωμανική Αθήνα του 1800 μεταμορφώθηκε στην νεοκλασική πόλη που φιλοξένησε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής στα τέλη του 19ου αι., συνδυάζοντας τη μεγάλη Ιστορία με μικρές καθημερινές ιστορίες, μεταφέροντας τον θεατή σε ένα θέαμα, εικόνων, μουσικής και ήχων.



Ιστορικοί από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική μιλούν για τις μεταμορφώσεις της πόλης, ενώ ο θεατής ανακαλύπτει άγνωστες γκραβούρες και φωτογραφίες από την Αμερική, από το Packard Humanities Institute, από τα αρχεία της Library of Congress, των National Archives, του Harvard University, του Princeton University, του Ghetty, από αρχεία του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ευρώπης αλλά και από ελληνικά αρχεία και ιδιωτικές συλλογές.

Φωτογράφος William Woodhouse Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / Ευγενική παραχώρηση Nicholson Museum, Chan Chak Wing Museum, The University of Sydney

Χορηγοί του ντοκιμαντέρ: Jaharis Family Foundation, Pindaros Foundation, Daphne & George Hatsopoulos, Coumantaros Foundation, Moscahlaidis Foundation, Ανώνυμος δωρητής / Συνεργαζόμενοι φορείς: Πρωτέας & Proteus NY INC, Μουσείο Μπενάκη

Για την ηχητική μπάντα της ταινίας η μοντέζ Αλίκη Παναγή χρησιμοποίησε ήχους εποχής ζωντανεύοντας την ιστορία της πόλης, ενώ ο Νίκος Πλατύραχος βασίστηκε σε μελωδίες και τραγούδια από την Αθήνα, σε επιτυχίες του 19ου αιώνα, καθώς και σε δικές του δημιουργίες για να συνθέσει την πρωτότυπη μουσική του φιλμ.

Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΥΣΗ, 1821-1896

Συντελεστές: Σενάριο- Σκηνοθεσία Μαρία Ηλιού

Ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ

Μουσική Νίκος Πλατύραχος

Μοντάζ Αλίκη Παναγή

Διεύθυνση φωτογραφίας Buddy Squires

Ήχος John Zecca, Marc Mandler

Μιξάζ Θύμιος Κολιοκούσης

Παραγωγή ΠΡΩΤΕΑΣ & PROTEUS NY INC

Τιμή εισιτηρίου | 10 ευρώ (γενική είσοδος) / Διάρκεια προβολής | 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)