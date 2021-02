On line το 3o Athens Fashion Film Festival -Ταινίες, ντοκιμαντέρ, τα πάντα γύρω από τη μόδα

Αντίστροφη μέτρηση για το 3o Athens Fashion Film Festival. Η εφετινή διοργάνωση έρχεται online τον Φεβρουάριο με τίτλο «Touch me, not - Μη μου άπτου».

Το 3o Athens Fashion Film Festival θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου. Η μόδα έρχεται σε πρώτο πλάνο μέσα από τη μεγάλη οθόνη, με ταινίες και ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με τη μόδα και τους ανθρώπους της, «ένα αυτόνομο κινηματογραφικό είδος που αγγίζει καυτά κοινωνικά θέματα», όπως αναφέρει και η ιδρύτρια του Φεστιβάλ, παραγωγός και σκηνοθέτιδα, Νικόλ Αλεξανδροπούλου.



Νικόλ Αλεξανδροπούλου / Φωτογραφία: Andreas Simopoulos

Πρώτη γεύση από το διαδικτυακό AFFF

Η ιδρυτής και καλλιτεχνική διευθύντρια του AFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, μας δίνει μια πρώτη γεύση του τι θα περιμένουμε από το εφετινό πρόγραμμα: Θυμάμαι την τελετή λήξης του περσινού φεστιβάλ, του τελευταίου φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στην Ελλάδα, πριν την ανακοίνωση του πρώτου lockdown. Ήμασταν όλοι μαζί εκεί, φίλοι και συνεργάτες, ξένοι, Έλληνες, αγκαλιαζόμασταν και ανανεώναμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Κανείς δεν φανταζόταν τότε πως ο χρόνος που θα μεσολαβούσε θα άλλαζε τόσο τις ζωές μας. Ένας χρόνος που κατά τη διάρκειά του ο οπτικοακουστικός τομέας, η μόδα, και οι Τέχνες συνολικά θα δοκιμάζονταν όσο ποτέ, αλλά θα κατάφερναν ακόμα και μέσα στις δυσκολίες να ανθίσουν. Μαζί με τις ανθρώπινες απώλειες και τις απώλειες στις δουλειές και τις συνήθειές μας, συνέβη κάτι ακόμα: Ήταν ένας χρόνος χωρίς άγγιγμα, χωρίς αγκαλιά, χωρίς αφή κι επαφή. Ένας χρόνος που αν μπορούσα να τον συνοψίσω σε ένα σύνθημα θα ήταν «Touch me, not | Μη μου άπτου».

Μετατρέποντας την ανάγκη για αποστασιοποίηση σε μία δημιουργική πρόκληση, στήσαμε digitally ένα πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα, με εξαιρετικές ταινίες και ξεχωριστές παράλληλες δράσεις, που θα κάνουν το 3ο Athens Fashion Film Festival να ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας.

Επίσης, για πρώτη χρονιά θεσπίζουμε το βραβείο «Best Greek Fashion Film», με στόχο να δώσουμε κίνητρο σε όλο και περισσότερους δημιουργούς στην Ελλάδα να γνωρίσουν το είδος του Fashion Film και να το αξιοποιήσουν ως ένα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μέσο, για να προωθήσουν τις δημιουργίες τους και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Σε συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕ, πραγματοποιούμε τη σειρά ομιλιών με θέμα «Design in film», φέρνοντας ανθρώπους από διαφορετικές δημιουργικές βιομηχανίες στο ίδιο τραπέζι, ώστε να ανοίξουν το διάλογο δημόσια για την αλληλεπίδρασή τους στον οπτικοακουστικό τομέα. Ο κινηματογράφος περιγράφεται συνήθως ως η Τέχνη της όρασης και του ήχου, αλλά οι ταινίες αναφέρονται συχνά στην αφή, τη μυρωδιά και τη γεύση. Στο φεστιβάλ φέτος θα ασχοληθούμε με την αίσθηση της αφής, σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τη μνήμη. Σας περιμένω online, αναφέρει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Τα βραβεία του 3ου Athens FFF

Οι καλύτερες ταινίες του εφετινού διαγωνιστικού τμήματος θα βραβευθούν από την 11μελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Η Κριτική Επιτροπή του Athens Fashion Film Festival είναι εκλεκτική. Απαρτίζεται, όπως κάθε χρόνο, από βραβευμένους καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους, επαγγελματίες προερχόμενους από διαφορετικές δημιουργικές ειδικότητες, που έχουν ως κοινό γνώρισμα την

αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα τους στο αντικείμενό τους.

Τα μέλη του 3ου Athens FFF International Jury:

E L L E N M I R O J N I C K Costume Designer (USA) Πρόεδρος του International Jury

D I M I T R I C A P U A N I, Production Designer

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Ν Τ Ε Κ Ω, Σχεδιάστρια Φωτισμών

Γ Α Λ Α Τ Ε Ι Α Λ Α Σ Κ Α Ρ Α Κ Η, Chief Editor MARIE CLAIRE

M A I S O N F A L I A K O S, Χρήστος Πετρίδης, Chief Creative Officer

& Βενέδικτος Αντύπας, Creative Director

Μ Α Ρ Ι Α Κ Ο Υ Σ Ο Υ Ν Η, Πρίμα Μπαλαρίνα | Εθνική Λυρική Σκηνή

Θ Α Ν Α Σ Η Σ Κ Ρ Ι Κ Η Σ, Φωτογράφος Μόδας

Ν Ι Ν Α Μ Α Ρ Ι Α Π Α Σ Χ Α Λ Ι Δ Ο Υ, Ντοκιμαντερίστα - Δημοσιογράφος

Σ Ω Ζ Η Τ Α Γ Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ν Α, Art Curator

Ξ Ε Ν Ι Α Ν Τ Α Ν Ι Α, Ηθοποιός - Τραγουδίστρια

Μ Ε Λ Π Ο Μ Ε Ν Η Μ Α Ρ Α Γ Κ Ι Δ Ο Υ, Δημοσιογράφος

To 3o Athens Fashion Film Festival έρχεται online τον Φεβρουάριο, με τίτλο «Touch me, not - Μη μου άπτου», Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου-Δευτέρα 1 Μαρτίου, Save the dates!

Το 3ο Athens Fashion Film Festival πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ιταλικής πρεσβείας και με την ευγενική υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.