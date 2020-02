AFFF: Ντεφιλέ, ταινίες, συζητήσεις και η αντισυμβατική πρόταση Μενδώνη -Οσα έγιναν στην Τεχνόπολη

Το 2ο Athens Fashion Film Festival ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης και ήταν συναρπαστικό.

«Στο 2o Athens Fashion Film Festival είδαμε πολλές ταινίες (περισσότερες από 100, από όλες τις γωνιές του πλανήτη), συναντήσαμε και φιλοξενήσαμε σημαντικούς, ταλαντούχους και πολυδιάστατους ανθρώπους, σχεδιαστές μόδας, κινηματογραφιστές, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δημοσιογράφους, influencers και φοιτητές, και ανταλλάξαμε απόψεις μαζί τους, σε συζητήσεις και panel για όλα τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο του σινεμά, της μόδας και της τέχνης» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Το φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, με ένα fashion performance, που επιμελήθηκαν από κοινού ο Μιχάλης Πάντος και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AthensFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, με τη συμμετοχή 20 Ελλήνων σχεδιαστών: ADONIS | ANGELOS BRATIS | ANGELOS TSAKIRIS | APOSTOLOS MITROPOULOS / DASSIOS | DEUX HOMMES | DIMITRIS PETROU | DOCA | EVI GRINTELA / LASKARIS | MAISON FALIAKOS | MARCELLO NYKTAS | ORSALIA PARTHENIS / SOFFA | SOTIRIS GEORGIOU | THE ARTIANS | THE OLD MAN OF THE SEAS / VASSILIS ZOULIAS | YORGOS ELEFTHERIADES | ZEUS + ΔΙΟΝΕ

Τις δημιουργίες τους φόρεσαν τα μοντέλα, οι μουσικοί (η Πόπη Νταλαχάνη και ο Σωτήρης Τράγκας των Dilemma) και οι χορευτές (Gabriel Marino & Βάσια Θανοπούλου από τη Σχολή Χορού El Abrazo Tango), που πήραν μέρος στο performance.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτός των 100+ ταινιών μόδας που προβλήθηκαν σε θεματικές ενότητες, πραγματοποιήθηκαν 1 masterclass, 5 θεματικά panel και συζητήσεις: MASTERCLASS από τον Adriano De Santis (Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου της Ιταλίας) «Fashion Film: Από την ιδέα στην υλοποίηση». Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια media πρεμιέρα της ταινίας του Luca Guadagnino, «The Staggering Girl», μια συμπαραγωγή του RAI Cinema και του Οίκου Valentino.

Εκτός των 100+ ταινιών μόδας που προβλήθηκαν σε θεματικές ενότητες στην Τεχνόπολη, πραγματοποιήθηκαν 1 masterclass, 5 θεματικά panel και συζητήσεις

Η αυλαία του Φεστιβάλ έγινε το βράδυ της Κυριακής με το ντεφιλέ της Αφγανής σχεδιάστριας Shafigheh Qias. Η γνωστή στον κόσμο ως Shafi, έδωσε τον δικό της προσωπικό αγώνα για να διαφύγει από το καθεστώς των Ταλιμπάν και να φτάσει στην Ελλάδα, όπου πέτυχε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: την πρώτη της προσωπική συλλογή, με τίτλο «Flame».

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AthensFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου,

Μένδωνη: Γιατί να μην φιλοξενήσει ένα αρχαιολογικό μουσείο μια έκθεση για τη μόδα

«Γιατί να μην φιλοξενήσει ένα αρχαιολογικό μουσείο μια έκθεση για τη μόδα; Για τη σύγχρονη μόδα» ανέφερε ανοίγοντας την ομιλία της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. «Η Marie Gracia Curie του οίκου Dior άνοιξε μια πρόσφατη συλλογή με ένα T- shirt το οποίο έγραφε: όλοι πρέπει να είμαστε φεμινιστές. Ο Alessandro Michele της Gucci θέτει διαρκώς ζήτημα ταυτότητας φύλων αλλά και των δικαιωμάτων των γυναικών. "Το σώμα μου, η επιλογή μου" έγραφε στην πλάτη ενός κατά τα άλλα απολύτως κλασικού ταγέρ. Η Stella McCartney, η Vivienne Westwood υποστηρίζουν σταθερά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και σε σχέση με το πως τα αντιμετωπίζει η βιομηχανία της μόδας. Ο Christian Siriano είναι ένας από τους πρώτους που έφερε στη πασαρέλα μοντέλα διαφορετικών διαστάσεων. Αλλά εν τέλει και η αισθητική της αρχαιότητας δεν απέχει πολύ απ’ όλα αυτά».

«Ελπίζω και εύχομαι το φεστιβάλ αυτό να γίνει ένα σταθερό σημείο συνάντησης του διαλόγου για σχεδιαστές, κινηματογραφιστές, ιστορικούς και κοινωνιολόγους, για όσους αγαπούν τις δύο αυτές τέχνες αλλά και για όσους μελετούν τις πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες συνέπειες της βιομηχανίας της σύγχρονης μόδας» τόνισε στην ομιλία της η Λίνα Μενδωνη

«Περισσότερο από ποτέ, η μόδα έχει κοινωνικό ρόλο και διατυπώνει πολιτικές απόψεις. Αναφέρεται στο περιβάλλον, στο ρόλο της γυναίκας, στο πώς επηρεάζουν τη ζωή μας τα social media. Από την εποχή των atelier και της υψηλής ραπτικής, περάσαμε στο prêt-à-porter & τώρα στο fast fashion, στη γρήγορη μόδα. Στην παραγωγή των πολλών εκατομμυρίων κωδικών, στις συλλογές που αλλάζουν κάθε λίγες εβδομάδες. Με τις ομιλίες, τα masterclasses, τις συζητήσεις και όλες τις δράσεις, το Athens Fashion Film Festival είναι μια νέα διοργάνωση στην Αθήνα που έχει σαφές στίγμα στο χώρο. Ελπίζω και εύχομαι το φεστιβάλ αυτό να γίνει ένα σταθερό σημείο συνάντησης του διαλόγου για σχεδιαστές, κινηματογραφιστές, ιστορικούς και κοινωνιολόγους, για όσους αγαπούν τις δύο αυτές τέχνες αλλά και για όσους μελετούν τις πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες συνέπειες της βιομηχανίας της σύγχρονης μόδας» κατέληξε η ομιλία της Λίνας Μενδωνη.

Ομιλίες στο Athens Fashion Film Festival

Ο Α' Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα Alessandro Ferranti

«Η βιωσιμότητα είναι ο όρος κλειδί που μας συστήνει τη θεματική που επιλέχθηκε για το φεστιβάλ φέτος: “’Οταν η Ηθική συναντά την Αισθητική”. Ζούμε σε μια εποχή που απαιτεί από μας να αναπτύξουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και την κοινωνία. Θα πρέπει να το επιδιώξουμε, προσπαθώντας να δράττουμε ακόμη και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από το εστιασμένο ενδιαφέρον που υπάρχει για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαι σίγουρος πως το Athens Fashion Film Festival θα συνεισφέρει σε αυτό, με το να επισημαίνει και να εξερευνά την παραδειγματική σχέση μεταξύ των δυο συναρπαστικών καλλιτεχνικών βιομηχανιών της μόδας και του σινεμά. Θα ήθελα επίσης να γιορτάσω το γεγονός ότι απόψε η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα – και κατ’ επέκτασιν η Ιταλία – έχει το προνόμιο να συμμετέχει ενεργά σε μια σημαντική Ελληνική πολιτιστική πρωτοβουλία, που έχει τεθεί υπό την περίβλεπτη αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, και θα συμβάλλει στην πολιτισμική ανταλλαγή στην Ελλάδα.»

Εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων, η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Γκαγκάκη. «Στηρίζουμε αυτή την καινοτόμο δράση και θέλουμε να μεγαλώνει κάθε χρόνο, βοηθώντας στο να γίνει η Αθήνα τόπος συνάντησης όλων των δημιουργικών επαγγελματιών και των πιστών της μόδας» .

Η Πρόεδρος της ΕΑΤΑ Μελίνα Δασκαλάκη. «Ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΑΤΑ (Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) δεσμεύονται να προωθήσουν την Αθήνα ως ένα βιώσιμο και δημιουργικό διεθνές hub και να υποστηρίζουν εκδηλώσεις όπως το Athens Fashion Film Festival».

Τα βραβεία του Athens Fashio Film Festival

Mε την 9μελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή (Πρόεδρος: Rick Porras) και το 5μελές Youth Jury του AthensFFF 2020 (Πρόεδρος: Elizabeth Pasquinelli), φτάσαμε στη λήξη του φεστιβάλ, με την ανακοίνωση των φετινών βραβείων: ATHENSFFF 2020 – AWARDS INTERNATIONAL JURY

BEST IN SHOW “Virtual Embalming” by Frederik Heyman

BEST FASHION SHORT “The Path She Walks” by Marloes ten Bhömer

BEST DIRECTOR Akinola Davies Jr. for "One Day Go Be One Day"

BEST SCRIPT / CONCEPT Daniel Kragh-Jacobsen, Katrine Winblad Nielsen, Lea Flodgaard, Mathias Trads & Thomas Hoffmann for "The Lift"

BEST CINEMATOGRAPHY Joel Honeywell for "One Day Go Be One Day"

BEST EDITING DFran for "One Day Go Be One Day"

BEST MUSIC João Poppe Toulson for "The Rite"

BEST ARTISTIC DIRECTION Frederik Heyman for "Virtual Embalming"

BEST BEAUTY / STYLING Alicia Lombardini for "Dances with Circles"

BEST DOCUMENTARY “Nirvana” by Jess Kohl

BEST GREEN FILM “La Mer” by Victor Claramunt

EMERGING TALENT Rhea Dillon

BEST STUDENT FILM “Tomorrow Maybe - a film about you and me”

by Anna Fechtig

YOUTH JURY

BEST IN SHOW “Virtual Embalming” by Frederik Heyman

BEST STUDENT FILM “The Foster Sisters” by Victims

Ραντεβού για το 3ο Athens Fashion Film Festival το 2021!