Το παγκόσμιο θέατρο σε έναν τοίχο -Η απίθανη δράση του Εθνικού στο «Ελ. Βενιζέλος» [εικόνες] - iefimerida.gr

To Εθνικό Θέατρο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και παρουσιάζουν την έκθεση Travel Through Theatre.

Η έκθεση του Εθνικού στο αεροδρόμιο θα είναι επισκέψιμη έως τις 31 Μαρτίου 2023. Η νέα έκθεση του Εθνικού στο αεροδρόμιο αναδεικνύει πώς η τέχνη ενώνει τον κόσμο καταργώντας κάθε είδους σύνορα. Το θέατρο, από τη γέννησή του, μας θυμίζει συνεχώς πως είμαστε όλοι επιβάτες πάνω στο ίδιο μέσο: τη μία και μοναδική Γη.

Ο «θεατρικός χάρτης» του Εθνικού στο Ελ. Βενιζέλος

Στο επίπεδο των Αφίξεων, ένας «θεατρικός χάρτης» προσκαλεί τους επιβάτες και τους επισκέπτες του αεροδρομίου να εξερευνήσουν έναν κόσμο χωρίς σύνορα και χώρες, έναν κόσμο ανοιχτό που ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

Ένας ενδεικτικός – και σε καμία περίπτωση εξαντλητικός – θεατρικός χάρτης με επιδραστικούς συγγραφείς, τους οποίους μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα μέσω qr codes που αποκαλύπτουν στοιχεία για τη ζωή και τη δραματουργία τους, φωτογραφίες από παραστάσεις των έργων τους στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, αλλά και θησαυρίσματα από τα κείμενά τους.

Επίσης, οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το κοστούμι του Μολιέρου από το ομώνυμο έργο του Μπουλγκάκοφ (Κεντρική Σκηνή 2020, σκην. Στάθης Λιβαθινός). Το κοστούμι είναι της ενδυματολόγου Ελένης Μανωλοπούλου και το φορούσε στην παράσταση ο Σταμάτης Φασουλής που ερμήνευε τον Μολιέρο.

To απίθανο αυτό περίπτερο του Εθνικού θεάτρου είναι μία πρωτοβουλία της Σάσας Παπαχριστοπούλου σε συνεργασία με την Χαρά Μητσοτάκη, Τομεάρχη Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτισμού του Αερολιμένα Αθηνών. Οσοι βρεθούν στο αεροδρόμιο θα ανακαλύψουν έναν παγκόσμιο θεατρικό χάρτη που επιμελήθηκε η θεατρολόγος Ειρήνη Μουντράκη με τη συνεργασία της Μαρίας Καρανάνου.

«Το θέατρο ενώνει τον κόσμο. Το θέατρο δεν υπακούει σε κανενός είδους περιορισμούς. Δεν έχει σύνορα, όρια γεωγραφικά, πολιτικά ή οικονομικά. Καταργεί τις αποστάσεις του χρόνου και του χώρου, ακόμη και της γλώσσας. Ένα θεατρικό έργο είναι το πιο γρήγορο μέσο για να ταξιδέψεις σε νέους κόσμους, εποχές και πολιτισμούς. Ακόμη και όταν όλα χρειάστηκε να σταματήσουν προσωρινά, η τέχνη συνέχισε να μας ταξιδεύει και να μας ενώνει» αναφέρει σε μήνυμά της η Ειρήνη Μουντράκη, επιμελήτρια της έκθεσης.

«Η έκθεση Travel Through Theatre είναι ένα ταξίδι αφιερωμένο στους δραματουργούς που συνεχίζουν να μας ενώνουν από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Ένα ταξίδι σε όσους μας ταξιδεύουν δίχως στάσεις καταργώντας κάθε σύνορο, αφού ο πολιτισμός δεν είναι κληρονομιά ορισμένων αλλά όλων. Ανήκει σε όλους μας. Η τέχνη έρχεται να μας θυμίσει πως είμαστε όλοι επιβάτες πάνω στο ίδιο μέσο, της ίδιας, της μοναδικής γης σε ένα ταξίδι που συνεχίζεται αέναα και θα συνεχίζεται όσο υπάρχουν άνθρωποι. Από τη γέννηση του θεάτρου μέχρι σήμερα σημαντικοί συγγραφείς στο ταξίδι αυτό της ζωής έχουν καταθέσει μέσα από τα έργα τους τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούν και θα απασχολούν τον άνθρωπο όσο «ταξιδεύει».

Συγγραφείς που ανεξάρτητα από το που γεννήθηκαν και σε ποια γλώσσα έγραψαν απευθύνονται σε όλους μας. Ένας ενδεικτικός χάρτης – και σε καμία περίπτωση εξαντλητικός - με επιδραστικούς δραματουργούς που μας ταξιδεύουν συνεχώς και μας δείχνουν έξω από το παράθυρο τον κόσμο, όταν εμείς σκοντάφτουμε στο μικρό μας παρόν.

Αφετηρία μας η Αττική, ο τόπος που γεννήθηκε το δυτικό θέατρο 25 αιώνες πριν, και συγκεκριμένα το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε ένα πρότζεκτ πιστό σε ένα κοινό όραμα για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας: έναν κόσμο ανοιχτό που ενώνει καθημερινά ανθρώπους και πολιτισμούς» καταλήγει, μιλώντας για την έκθεση η Δρ. Ειρήνη Μουντράκη, επιμελήτρια – Υπεύθυνη Δραματολογίου Εθνικού Θεάτρου.

Το Εθνικό Θέατρο είναι ο πρώτος πολιτιστικός φορέας που συνεργάστηκε με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία των δύο φορέων ξεκίνησε μέσα από εκδηλώσεις και καινοτόμες δράσεις.

• με την ευκαιρία των 10 χρόνων λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε το 2011 την Αντιγόνη του Σοφοκλή στο χώρο των Αναχωρήσεων, μια παράσταση για εφήβους.

• το 2018, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του αεροδρομίου “Fly me to the Moon”, παρουσιάστηκε μέρος της παιδικής παράστασης Μόμο του Μίχαελ Έντε.

• το 2019, οι δύο φορείς συνεργάστηκαν για την έκθεση «Προορισμοί» στο επίπεδο των Αναχωρήσεων, μια έκθεση-ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, κυρίως μέσα από φωτογραφικό υλικό των ιστορικών παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου.

Έκθεση «Travel Through Theatre»

Διάρκεια έκθεσης: 12.9.2022- 31.3.2023

Χώρος: Τέχνη & Πολιτισμός, Επίπεδο Αφίξεων (Έξοδος 1)

Ελεύθερη Είσοδος